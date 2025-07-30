L’anonymisation des données consiste à modifier ou à supprimer les informations personnellement identifiables des jeux de données afin de protéger la vie privée des individus. L’objectif est de transformer les données pour qu’elles ne puissent pas être rattachées à des personnes spécifiques, tout en préservant leur utilité pour l’analyse, la recherche et d’autres usages. L’anonymisation peut se faire en remplaçant les données d’origine par des données artificielles, en réorganisant les attributs d’un jeu de données différemment de leur forme initiale, ou encore en utilisant des données synthétiques générées par machine à la place des données réelles.

Si les techniques d’anonymisation des données jouent un rôle important pour réduire les risques de divulgation inappropriée de données sensibles, elles ne constituent pas, à elles seules, une solution complète pour respecter les exigences de confidentialité des données. L’anonymisation des données doit être utilisée avec d’autres contrôles de confidentialité des données, notamment des contrôles d’accès aux données comme le contrôle d’accès basé sur les rôles | RBAC ou le contrôle d’accès basé sur les attributs (ABAC). Le chiffrement des données est une autre méthode standard à mettre en œuvre pour sécuriser les données sensibles. Celle-ci s’appuie sur une clé de chiffrement, une clé dérivée mathématiquement, qui empêche des tiers de lire les données concernées, qu’elles soient au repos, en transit ou en cours d’utilisation.