Guide de conformité au CCPA : exigences et réglementations
Un guide pratique de ce que le CCPA implique pour les entreprises, les droits qu'il accorde aux consommateurs et les obligations de conformité qui en découlent.
- Présentation
- Qu’est-ce que la conformité au CCPA ?
- Quelles informations personnelles le CCPA réglemente-t-il ?
- Droits des consommateurs selon le CCPA
- Qui doit se conformer au CCPA ?
- Comment se mettre en conformité avec le CCPA : 6 exigences
- Sanctions en cas de non-conformité au CCPA
- CCPA et RGPD : quelle est la différence ?
- Conclusion
- FAQ sur la conformité au CCPA
- Ressources
Présentation
Les entreprises d’aujourd’hui s’appuient invariablement sur les données des consommateurs pour mieux comprendre qui sont leurs clients et obtenir un avantage concurrentiel. Ces données, qui peuvent aller des informations démographiques de base aux comportements de navigation en ligne, sont souvent utilisées pour améliorer la personnalisation sur les propriétés web et les applications, et pour développer des produits et services pertinents. Les données des consommateurs sont également particulièrement précieuses pour les professionnels du marketing qui les utilisent pour la publicité ciblée. Mais à mesure que les consommateurs prennent conscience de la quantité de leurs données collectées, ils s’inquiètent à juste titre de la manière dont ces informations sont utilisées, partagées et protégées.
En 2018, la Californie est devenue le premier État des États-Unis à introduire une politique complète de confidentialité des données, le California Consumer Privacy Act (CCPA), conçue pour protéger et faire respecter les droits des résidents californiens concernant la confidentialité de leurs informations personnelles. Aujourd’hui, 20 États disposent de lois similaires sur la confidentialité des données, mais le CCPA reste le plus remarquable, en partie en raison de l’importante population de l’État.
L’impact du CCPA sur les entreprises ne cesse de croître. Protéger les données des consommateurs n’est pas seulement une obligation légale : en règle générale, cela rassure les clients, renforce leur fidélité et préserve votre marque ainsi que votre réputation. Dans cet article, nous examinerons plus en détail les réglementations établies par le CCPA, qui doit s’y conformer et pourquoi il est essentiel tant pour les consommateurs que pour les entreprises.
Qu’est-ce que la conformité au CCPA ?
Le California Consumer Privacy Act est entré en vigueur en janvier 2020, obligeant les organisations à se conformer à un ensemble de réglementations qui protègent les droits à la confidentialité des données des Californiens. Créé par la législature de l’État de Californie, le CCPA exige des organisations qu’elles fassent preuve de transparence quant à la manière dont elles collectent et utilisent les données des consommateurs. Il les oblige également à mettre en place des mesures de sécurité plus strictes pour protéger les données des consommateurs et à mettre en œuvre des processus de traitement des demandes des consommateurs concernant leurs informations personnelles.
Le CCPA donne aux individus le droit de savoir comment leurs informations personnelles sont utilisées, le droit de refuser la vente de leurs informations, le droit de supprimer n’importe laquelle de ces informations, et le droit de ne pas subir de discrimination pour avoir exercé ces droits.
Quelles informations personnelles le CCPA réglemente-t-il ?
Le CCPA protège les informations personnelles des résidents californiens, y compris les individus, les ménages, les candidats à un emploi, les employés, les entrepreneurs indépendants et autres contacts professionnels. La politique définit les informations personnelles comme « toute donnée qui vous identifie, se rapporte à vous, ou pourrait raisonnablement être liée à vous ou à votre ménage, directement ou indirectement ». Cela comprend :
- Nom ou pseudonyme
- Adresse e-mail
- Historique d’achats
- Historique de navigation
- Données de localisation
- Données professionnelles
- Adresse IP
- Profils créés par les entreprises à votre sujet, y compris les profils pseudonymes (comme votre nom d’utilisateur)
- Autres informations personnelles sensibles, notamment :
- Numéro de sécurité sociale, de passeport, de permis de conduire ou de carte d’identité
- Identifiants de comptes financiers
- Géolocalisation précise du consommateur
- Origine raciale ou ethnique, statut de citoyen ou d’immigrant, croyances religieuses ou philosophiques, ou appartenance syndicale
- Contenu des messages (e.g., e-mails, SMS, chats) sauf s’ils sont adressés à l’entreprise
- Données génétiques
- Données biométriques (e.g., reconnaissance faciale)
- Informations concernant votre santé, votre activité sexuelle ou votre orientation sexuelle
Les cookies et traceurs tiers sont des informations personnelles au sens du CCPA dès lors qu'ils permettent d'identifier un consommateur ou un appareil. Les entreprises doivent donc inclure les cookies dans leur inventaire de données personnelles, mettre à jour leur politique de cookies et s'assurer que le mécanisme d'opt-out couvre également les données collectées via des traceurs publicitaires.
Droits des consommateurs selon le CCPA
Afin de donner aux consommateurs californiens plus de contrôle sur leurs informations privées, le CCPA a défini les droits de confidentialité suivants :
- Le droit de savoir quelles données sont collectées
- Le droit de supprimer ses informations personnelles
- Le droit de s’opposer à la vente de ses données personnelles
- Le droit à la non-discrimination
- Le droit à la portabilité des données
En 2020, les électeurs californiens ont approuvé un amendement au CCPA qui incluait des protections supplémentaires, notamment :
- Le droit de corriger des informations inexactes
- Le droit de limiter l’utilisation et la divulgation des informations personnelles sensibles collectées à leur sujet
Qui doit se conformer au CCPA ?
Bien que toute organisation collectant des données sur les résidents californiens doive confirmer les réglementations de conformité spécifiques avec l’État, le CCPA s’applique aux entreprises à but lucratif qui exercent leurs activités en Californie et répondent à l’un des critères suivants :
- Avoir un chiffre d’affaires annuel brut d’au moins 26 625 000 USD
- Acheter, vendre ou partager les informations personnelles d’au moins 100 000 résidents, foyers ou appareils californiens
- Tirer 50 % ou plus de leur chiffre d’affaires annuel de la vente d’informations personnelles de résidents californiens
Le CCPA a une portée extraterritoriale : il s'applique à toute entreprise à but lucratif, quelle que soit sa nationalité ou son lieu d'établissement, dès lors qu'elle exerce des activités en Californie et remplit les critères ci-dessus. Une entreprise française ou européenne vendant en ligne à des clients californiens peut donc être soumise au CCPA. La conformité au RGPD ne dispense pas de la conformité au CCPA : les deux réglementations coexistent et imposent des obligations distinctes, notamment en matière de consentement, d'opt-out et de droits des consommateurs. Les organisations européennes doivent évaluer leur exposition au CCPA indépendamment de leur programme de conformité RGPD.
Il est important de noter que le California Consumer Privacy Act ne s’applique pas aux organisations gouvernementales ou à but non lucratif, telles que les associations caritatives et les établissements d’enseignement, car elles ne sont pas considérées comme des « entreprises » au sens de la loi. Cependant, les organisations à but non lucratif doivent tout de même se conformer au CCPA si elles sont :
- Affiliées à une entreprise réglementée par le CCPA, avec laquelle elles partagent des informations personnelles et une image de marque
- Dans un partenariat ou une coentreprise avec une participation d’au moins 40 % de chaque entreprise
Comment se mettre en conformité avec le CCPA : 6 exigences
Si votre entreprise répond aux critères énoncés ci-dessus, voici quelques-unes des principales exigences à respecter pour vous mettre en conformité avec le CCPA :
1. Mettre à jour les politiques de confidentialité
Créez une politique de confidentialité facilement accessible qui indique clairement quelles données sont collectées, dans quel but, et comment les clients peuvent exercer leurs droits concernant leurs informations privées.
2. Fournir des mécanismes d'opposition (opt-out) clairs
Offrez aux clients un moyen de s’opposer facilement à la vente ou au partage de leurs données.
3. Permettre les demandes d’accès et de suppression des données
Offrez aux clients un moyen simple et clair de demander l’accès à leurs données ou leur suppression.
4. Former le personnel à la conformité
Assurez-vous que les employés sont formés à la conformité au CCPA et savent comment traiter les demandes des clients concernant leurs données.
5. Tenir des inventaires détaillés des données
Effectuez régulièrement des inventaires des données et créez des cartographies des données pour savoir exactement quelles informations personnelles votre entreprise détient, où elles sont stockées et comment elles sont utilisées.
6. Établir des processus de vérification de l’identité
Assurez-vous de mettre en place des mesures de sécurité solides pour protéger les informations personnelles et empêcher tout accès non autorisé.
Sanctions en cas de non-conformité au CCPA
La collecte et la vente de données des consommateurs représentent une activité très lucrative. Les habitudes en ligne des consommateurs génèrent des données extrêmement précieuses pour les entreprises qui souhaitent optimiser leurs efforts marketing et créer de nouvelles opportunités commerciales. La Californie accorde aux individus un plus grand contrôle sur leurs données personnelles, ce qui inclut la sanction des entreprises qui violent les dispositions du CCPA.
Appliquées par le procureur général de Californie, certaines sanctions du CCPA courantes incluent des amendes par infraction, telles que 2 663 $ pour chaque infraction involontaire et 7 988 $ pour chaque infraction intentionnelle, ainsi que pour les infractions impliquant les informations personnelles de mineurs de moins de 16 ans (notez que ces chiffres sont ajustés en fonction de l’inflation et peuvent changer chaque année).
L’ampleur des infractions peut rapidement se multiplier : Une seule infraction peut correspondre à une violation de données impliquant un seul individu. Cependant, étant donné que les violations de données impliquent rarement une seule personne (elles concernent généralement des milliers de clients), les sanctions peuvent rapidement atteindre des montants considérables. Outre les amendes, le non-respect des réglementations du CCPA peut entraîner des recours collectifs en cas de violation de données et des poursuites privées donnant lieu à des sanctions civiles.
Voici des exemples de sanctions récentes illustrant la rigueur de l'application du CCPA :
- Sephora (2022) : amende de 1,2 million de dollars pour n'avoir pas respecté le droit d'opt-out sur la vente de données et pour avoir omis de traiter les signaux de désinscription via le Global Privacy Control (GPC).
- DoorDash (2024) : accord à l'amiable pour avoir partagé les données de clients avec un groupement marketing sans les en informer correctement ni leur offrir la possibilité de s'y opposer.
- Honda (2024) : 632 500 dollars pour avoir conditionné l'exercice des droits CCPA à la fourniture d'informations supplémentaires par les consommateurs, ce qui constitue une pratique discriminatoire prohibée.
CCPA et RGPD : quelle est la différence ?
En matière de protection des données des consommateurs, l’UE a pris une longueur d’avance sur les États-Unis. En 2016, l’UE a adopté le Règlement général sur la protection des données (RGPD) pour protéger les informations personnelles des résidents de l’UE. Le RGPD et le CCPA sont similaires dans la mesure où ils sont tous deux conçus pour protéger et responsabiliser les individus en ce qui concerne leurs données personnelles. Les deux lois accordent aux consommateurs le droit d’accepter ou de refuser la collecte de données, le droit de les faire corriger en cas d’erreur, ainsi que le droit d’accéder à leurs informations ou de les supprimer. Les deux lois exigent également des entreprises qu’elles informent personnellement les individus en cas de faille de sécurité.
Malgré leurs similitudes, le RGPD et le CCPA présentent quelques différences fondamentales :
Exigences de conformité
Le RGPD s’applique à toute organisation collectant des données personnelles auprès de résidents de l’UE, tandis que le CCPA s’applique uniquement aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel brut est d’au moins 26 625 000 $ (notez que ce chiffre est ajusté en fonction de l’inflation et peut changer chaque année). Outre le seuil de chiffre d’affaires, l’application du CCPA peut également être déclenchée par le volume de données ou la vente de données.
Périmètre des données personnelles couvertes
Le CCPA couvre les données collectées par tout appareil connecté à Internet, directement ou indirectement, ou à un autre appareil, y compris ceux au sein d’un foyer (défini comme « un groupe, quelle que soit son identification, de consommateurs qui cohabitent à la même adresse résidentielle et partagent l’utilisation d’appareils ou de services communs »), ce qui n’est pas le cas du RGPD.
Juridiction géographique
Le RGPD protège tous les individus au sein de l’UE, quelle que soit leur nationalité, tandis que le CCPA ne protège que les résidents de Californie.
Exigences en matière de consentement
Le RGPD exige que les consommateurs donnent leur consentement explicite pour la collecte de leurs données, tandis que le CCPA permet aux utilisateurs de refuser la collecte de données. Les entreprises soumises au CCPA n’ont pas besoin d’un consentement initial pour commencer à collecter des données sur les consommateurs.
Amendes et sanctions
Les sanctions du CCPA en cas de non-conformité sont généralement des amendes calculées par infraction, tandis que le RGPD prévoit des sanctions beaucoup plus sévères pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise en infraction ou 20 millions d’euros, le montant le plus élevé étant retenu.
Application des droits des consommateurs
Dans l’UE, les autorités de contrôle de chaque pays membre veillent à la conformité au RGPD. En Californie, c’est le bureau du procureur général de l’État qui veille à l’application du CCPA.
Conclusion
En réaction à l’essor du courtage de données, la Californie a été le premier État du pays à reconnaître l’importance de donner à ses résidents le contrôle de leurs informations personnelles. Depuis la promulgation du California Consumer Privacy Act en 2018, d’autres États lui ont emboîté le pas. Aujourd’hui, les consommateurs californiens ont le droit de savoir comment leurs informations personnelles sont utilisées, le droit de s’opposer à la vente de leurs informations, le droit de supprimer toute information et le droit de ne pas subir de discrimination pour avoir exercé ces droits.
Garantir la conformité au CCPA en Californie n’est pas seulement nécessaire pour des raisons juridiques, c’est également essentiel pour instaurer la confiance des clients. Savoir que leurs informations personnelles sont protégées contribue grandement à fidéliser vos clients et à renforcer leur confiance.