Guide de conformité au CCPA : exigences et réglementations

En matière de protection des données des consommateurs, l’UE a pris une longueur d’avance sur les États-Unis. En 2016, l’UE a adopté le Règlement général sur la protection des données (RGPD) pour protéger les informations personnelles des résidents de l’UE. Le RGPD et le CCPA sont similaires dans la mesure où ils sont tous deux conçus pour protéger et responsabiliser les individus en ce qui concerne leurs données personnelles. Les deux lois accordent aux consommateurs le droit d’accepter ou de refuser la collecte de données, le droit de les faire corriger en cas d’erreur, ainsi que le droit d’accéder à leurs informations ou de les supprimer. Les deux lois exigent également des entreprises qu’elles informent personnellement les individus en cas de faille de sécurité.

Malgré leurs similitudes, le RGPD et le CCPA présentent quelques différences fondamentales :

Exigences de conformité

Le RGPD s’applique à toute organisation collectant des données personnelles auprès de résidents de l’UE, tandis que le CCPA s’applique uniquement aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel brut est d’au moins 26 625 000 $ (notez que ce chiffre est ajusté en fonction de l’inflation et peut changer chaque année). Outre le seuil de chiffre d’affaires, l’application du CCPA peut également être déclenchée par le volume de données ou la vente de données.

Périmètre des données personnelles couvertes

Le CCPA couvre les données collectées par tout appareil connecté à Internet, directement ou indirectement, ou à un autre appareil, y compris ceux au sein d’un foyer (défini comme « un groupe, quelle que soit son identification, de consommateurs qui cohabitent à la même adresse résidentielle et partagent l’utilisation d’appareils ou de services communs »), ce qui n’est pas le cas du RGPD.

Juridiction géographique

Le RGPD protège tous les individus au sein de l’UE, quelle que soit leur nationalité, tandis que le CCPA ne protège que les résidents de Californie.

Exigences en matière de consentement

Le RGPD exige que les consommateurs donnent leur consentement explicite pour la collecte de leurs données, tandis que le CCPA permet aux utilisateurs de refuser la collecte de données. Les entreprises soumises au CCPA n’ont pas besoin d’un consentement initial pour commencer à collecter des données sur les consommateurs.

Amendes et sanctions

Les sanctions du CCPA en cas de non-conformité sont généralement des amendes calculées par infraction, tandis que le RGPD prévoit des sanctions beaucoup plus sévères pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise en infraction ou 20 millions d’euros, le montant le plus élevé étant retenu.

Application des droits des consommateurs

Dans l’UE, les autorités de contrôle de chaque pays membre veillent à la conformité au RGPD. En Californie, c’est le bureau du procureur général de l’État qui veille à l’application du CCPA.