Politique de gouvernance des données : guide pratique

Plusieurs catégories d’exigences façonnent ces politiques, notamment :

Confidentialité et protection des données

Des réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) établissent des exigences strictes sur la manière dont les données personnelles sont collectées, utilisées et protégées. Elles définissent des concepts tels que la base légale du traitement, les droits des personnes concernées (comme l’accès, la suppression et la rectification), la responsibilisation et la protection de la vie privée dès la conception (privacy by design).

Pour en savoir plus sur l’impact du RGPD sur la politique de gouvernance, consultez la page Gouvernance des données et RGPD.

La politique de gouvernance aide les entreprises à aligner leurs processus et pratiques sur ces exigences juridiques, notamment la classification des données, les contrôles d’accès, la minimisation des données et l’auditabilité.

Partage et réutilisation des données

Le Règlement européen sur la gouvernance des données (DGA) complète le RGPD. Il vise à permettre un partage de données de confiance et introduit des cadres pour la réutilisation de certaines données protégées du secteur public. Il encadre également les intermédiaires de données et les services de partage de données au sein de l’UE.

Ces exigences façonnent la politique de gouvernance en obligeant les entreprises à définir des règles claires sur le moment et la manière dont les données peuvent être partagées, les conditions de leur réutilisation et le maintien de la confiance au-delà des frontières organisationnelles ou régionales.

Souveraineté et résidence des données

La souveraineté des données signifie que les données sont soumises aux lois de la juridiction où elles sont collectées, tandis que la résidence des données fait référence à l’endroit où elles sont physiquement stockées. Ces deux concepts influencent directement la manière dont les entreprises conçoivent leurs environnements de données.

La politique de gouvernance doit tenir compte de ces contraintes, en particulier dans les analyses interrégionales, les partenariats et les cas d’usage de l’IA, en définissant où les données peuvent être transférées, qui peut y accéder et quelles lois s’appliquent à chaque étape.

Éthique des données et utilisation responsable de l’IA

L’éthique des données définit les règles d'usage des données lorsque le cadre juridique est lacunaire ou en mutation. Cela inclut des considérations telles que l’équité, l’atténuation des biais, la transparence et l’utilisation responsable de l’IA. Les politiques de gouvernance concrétisent souvent ces attentes, notamment lorsque les résultats basés sur les données influencent les décisions, l'expérience client ou les actions opérationnelles en aval.

Pour en savoir plus sur la manière dont la politique de gouvernance soutient la conformité, consultez la page Gouvernance des données et conformité.