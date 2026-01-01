TF1 offre une expérience personnalisée à 26 millions d’utilisateurs connectés

TF1 est une chaîne de télévision historique. Elle a fêté ses 50 ans l’année dernière. Nous avions un modèle économique linéaire, mais les habitudes des consommateurs se sont mises à changer. Il y a deux ans, nous avons lancé une plateforme de streaming : TF1+.

Nous faisons maintenant la transition d’un modèle linéaire à un modèle digital. Le rôle des équipes data et tech est de trouver le bon équilibre entre les deux.

Tout est dans l’expérience. Il s’agit de faire remonter les contenus qui vous intéressent, les contenus que vous pourriez avoir envie de regarder. Et si les annonces présentées lors du visionnage sont ciblées spécifiquement pour vous, votre expérience est bien meilleure.

À l’échelle de la plateforme TF1, c’est un enjeu majeur. 26 millions de personnes se connectent chaque jour sur la plateforme. Il est essentiel d’avoir un écosystème data central pour cibler et promouvoir le contenu, intéresser le public et automatiser le marketing.

Avant Snowflake, nous ne disposions pas d’une telle vision globale. Chaque équipe avait ses propres outils, ses propres données. Nous n’avions pas de vue unifiée, centralisée et à 360 degrés de nos téléspectateurs et de leurs habitudes. Prendre des décisions stratégiques était d’autant plus difficile. Nous avons travaillé avec les équipes pour faire de Snowflake notre source unique de vérité. Snowflake est désormais au cœur de notre infrastructure de données, et celles-ci sont propres, bien structurées et homogènes dans toute l’organisation.

Leur plateforme a aussi ouvert la voie à un nouveau type de partenariat. Avec Snowflake, TF1 peut collaborer avec des partenaires majeurs comme Netflix. Le niveau de sécurité à mettre en place entre deux acteurs de cette importance est très élevé. Les capacités de collaboration autour des données que propose Snowflake ont rendu cela possible, car elles répondent aux exigences de conformité des deux parties. Résultat : des informations exploitables générées beaucoup plus vite, un meilleur ciblage et une ingestion plus efficace des données, avec la confiance qu’apporte une réelle gouvernance des données. Notre premier écosystème agentique, nous l'avons conçu avec Snowflake Intelligence.

Il a suffi de 9 jours. C’est un record mondial. Aujourd’hui, toute l’équipe du business digital utilise cet agent pour sa stratégie publicitaire et pour planifier l’activation des campagnes.

Les gains de productivité sont tout aussi saisissants côté reporting. Créer un rapport de campagne prenait 5 jours à un Senior Data Analyst. Maintenant, il suffit de 3 minutes. Les bénéfices financiers se sont eux aussi amplifiés au fil du temps. Le seul coût de l’ingestion des données a été divisé par six ; pas de notre fait à TF1, mais parce que Snowflake a amélioré son propre produit et répercuté ces gains d’efficacité directement pour ses clients.

Dans un paysage de la technologie et de l’IA qui évolue à cette vitesse, le fait de faire passer toutes ses sources de données par une plateforme unique permet à TF1 d’avancer plus vite et de gagner en efficacité dans toutes les dimensions du business.