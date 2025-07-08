Las organizaciones europeas se enfrentan a un reto cada vez más complejo: cómo aprovechar el poder transformador de los datos y la inteligencia artificial (IA) y, al mismo tiempo, cumplir con los estrictos requisitos de soberanía. El panorama normativo exige soluciones capaces de mantener los datos críticos dentro de las fronteras europeas sin sacrificar las capacidades de innovación.

Amazon Web Services (AWS) anunció recientemente el lanzamiento de AWS European Sovereign Cloud, que se puso en marcha a finales de 2025 en Brandeburgo, Alemania. Nos entusiasma que Snowflake sea partner de lanzamiento de esta iniciativa pionera, que ayudará a los clientes europeos a aprovechar el potencial de sus datos sin renunciar a la soberanía.

Una solución diseñada para la soberanía europea

AWS European Sovereign Cloud aborda las preocupaciones de los clientes en materia de residencia y control de datos mediante una arquitectura diseñada específicamente para la soberanía:

Aislamiento de otras regiones de AWS que permite una infraestructura soberana europea, incluidos requisitos estrictos de residencia de datos, autonomía operativa y resiliencia

Sólidas capacidades de protección de datos para satisfacer las necesidades de los gobiernos europeos y de clientes altamente regulados en servicios financieros y sanidad

Los clientes tienen control total de sus datos en AWS y determinan dónde se almacenan, cómo se almacenan y quién tiene acceso a ellos

Operaciones europeas independientes que permiten a personal local gestionar la infraestructura en la nube

Snowflake AI Data Cloud: simplicidad y soberanía por diseño

La alianza de Snowflake con AWS permitirá a las organizaciones y empresas innovar y transformar productos, experiencias o servicios existentes, y cumplir al mismo tiempo con los requisitos de soberanía:

Acelerar la adopción de la IA con la confianza de que su fundamento de datos gobernado puede abordar los requisitos de soberanía desde el primer día

Optimizar la soberanía integrada al aprovechar una infraestructura diseñada específicamente para los marcos de soberanía europeos

Mantener la resiliencia operativa a través de operaciones europeas

Preparar su estrategia de datos para el futuro a medida que los requisitos de soberanía sigan evolucionando

El camino a seguir

Para las organizaciones que están considerando su estrategia de datos e IA de próxima generación, AWS European Sovereign Cloud representa mucho más que una opción de infraestructura adicional: es una base para la innovación soberana en la UE. Y al combinar las capacidades de infraestructura de AWS con Snowflake AI Data Cloud, los clientes europeos podrán utilizar todo su patrimonio de datos y mantener sólidos niveles de soberanía y seguridad.

Creemos que esta colaboración será especialmente transformadora para las organizaciones que han sido cautelosas con la adopción de la nube debido a preocupaciones de soberanía. Ahora pueden acceder a las mismas capacidades integrales de Snowflake, incluidas analíticas, ingeniería de datos, colaboración e IA, que han transformado empresas en todo el mundo, con las capacidades de soberanía específicas que necesitan.

Declaraciones prospectivas

Este artículo contiene declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a nuestras futuras ofertas de productos, que no implican que nos comprometamos a proporcionar ninguna oferta de producto. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir y están sujetos a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Consulta nuestro informe 10-Q más reciente para obtener más información.