Les organisations européennes font face à un défi toujours plus complexe : exploiter le formidable potentiel que représentent les données et l’IA, tout en respectant des exigences strictes de souveraineté. L’évolution des réglementations exige des solutions à même de conserver les données stratégiques au sein des frontières européennes, sans freiner l’innovation.

Amazon Web Services (AWS) a récemment annoncé le lancement prochain d’AWS European Sovereign Cloud, prévu d’ici fin 2025 dans le Brandebourg, en Allemagne. Nous sommes ravis que Snowflake soit partenaire de cette initiative pionnière dès son lancement, afin d’aider les clients européens à exploiter tout le potentiel de leurs données tout en préservant leur souveraineté.

Une solution conçue pour la souveraineté européenne

AWS European Sovereign Cloud répond aux préoccupations des clients en matière de résidence et de contrôle des données grâce à une architecture spécialement conçue pour la souveraineté :

L’isolation vis-à-vis des autres Régions AWS permet de disposer d’une infrastructure souveraine européenne répondant à des exigences strictes de résidence des données, d’autonomie opérationnelle et de résilience

Des capacités avancées de protection des données pour répondre aux besoins des gouvernements européens et des clients fortement réglementés dans les services financiers et la santé

Les clients contrôlent entièrement leurs données sur AWS et déterminent leur emplacement et leur mode de stockage, ainsi que les personnes autorisées à y accéder

Des opérations européennes indépendantes permettant à du personnel local d’exploiter l’infrastructure cloud

L’AI Data Cloud de Snowflake : la simplicité alliée à une souveraineté intégrée dès la conception

Le partenariat entre Snowflake et AWS permettra aux organisations et aux entreprises d’innover et de transformer leurs produits, expériences ou services existants, tout en respectant les exigences de souveraineté :

Accélérer l’adoption de l’IA avec la certitude que leur socle data, reposant sur des données gouvernées, répond aux exigences de souveraineté dès le premier jour

Simplifier la souveraineté intégrée grâce à une infrastructure spécialement conçue pour les cadres européens de souveraineté

Préserver la résilience opérationnelle grâce à des opérations menées en Europe

Préparer leur stratégie data pour l’avenir à mesure que les exigences de souveraineté évoluent

La voie à suivre

Pour les organisations qui préparent leur stratégie de nouvelle génération en matière de données et d’IA, AWS European Sovereign Cloud n’est pas une simple option d’infrastructure supplémentaire : c’est le socle d’une innovation souveraine dans l’UE. En combinant les capacités d’infrastructure d’AWS à l’AI Data Cloud de Snowflake, les clients européens pourront exploiter l’ensemble de leur patrimoine de données, tout en garantissant des niveaux fiables de souveraineté et de sécurité.

Nous sommes convaincus que cette collaboration changera particulièrement la donne pour les organisations qui hésitaient à adopter le cloud en raison de préoccupations liées à la souveraineté. Elles peuvent désormais accéder à l’ensemble des fonctionnalités Snowflake, notamment en matière d’analytique, de data engineering, de collaboration et d’IA, qui ont permis aux entreprises du monde entier de se transformer, tout en bénéficiant des capacités de souveraineté dont elles ont besoin.

Déclarations prévisionnelles

Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment concernant nos futures offres de produits. Il ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.