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28 jul 2026/3 min de lecturaProducto y tecnología

Snowflake Adaptive Compute: mejor relación precio-rendimiento en entornos reales, disponible en AWS, Azure y Google Cloud

Headshot-style photo of Likhita Thogersen of Snowflake
Likhita Thogersen +1

Tus workloads de IA no siguen un patrón predecible. El uso de los paneles de control se dispara, la actividad de los agentes fluctúa y las aplicaciones modernas de IA generan ráfagas impredecibles de solicitudes de preparación y recuperación de datos y de inferencia. Tu cómputo debe ser lo bastante ágil como para responder a esos cambios sin necesidad de ajustes constantes, independientemente de dónde se ejecuten tus workloads.

Snowflake Adaptive Compute ajusta automáticamente los recursos de cómputo para responder a las fluctuaciones en la demanda de los workloads, lo que reduce la necesidad de dedicar tiempo al ajuste manual y al mantenimiento. Las mejoras recién publicadas están diseñadas para ofrecer una mejor relación precio-rendimiento en entornos reales para workloads variables, y esas ventajas ya cuentan con GA para los clientes de Microsoft Azure y Google Cloud, que se suman a la disponibilidad en AWS anunciada anteriormente.

 

Diagram showing how Adaptive Warehouses tap into shared compute and fuel Adaptive Compute

Un motor de cómputo diseñado para diversos workloads de IA 

En lugar de obligarte a elegir entre el sobreaprovisionamiento para los picos de tráfico y el riesgo de sufrir ralentizaciones, Adaptive Compute está diseñado para ajustar continuamente los recursos de cómputo en respuesta a los cambios en la demanda de los workloads. Esto ayuda a mantener el rendimiento y reduce los ajustes manuales para que tu equipo pueda centrarse en aportar información útil en lugar de gestionar almacenes. Con el lanzamiento de hoy, que amplía Adaptive Compute a determinadas regiones de AWS, Microsoft Azure y Google Cloud, puedes extender estas ventajas adaptativas a todo tu entorno multinube.

Mejor relación precio-rendimiento para workloads variables

Nuestras últimas mejoras de Adaptive Compute ofrecen una mejor relación precio-rendimiento en entornos reales para workloads con perfiles de cómputo variables y menor simultaneidad, cuya demanda fluctúa a lo largo del día o se dispara de forma impredecible. 

En comparación con la versión de Adaptive Compute publicada en junio de 2026, los clientes pueden obtener ahora una mejora de hasta un 30 % en los costes, según las características del workload. Esto convierte Adaptive Compute en una opción aún más atractiva para las organizaciones con diversos tipos de workloads exigentes y dinámicos.

Bar chart showing up to 30% lower cost for the Adaptive version released July 23 compared to the version announced June 16 at time of GA
Basado en pruebas de rendimiento TPC-DS de 10 TB con un único usuario, que comparan Adaptive Compute del 16 de junio con Adaptive Compute del 23 de julio, versión que incorpora la mejora de costes. El ahorro real puede variar según la nube, la región, el tamaño del almacén de datos, el workload y el patrón de uso.

Ya disponible en determinadas regiones de Azure y Google Cloud 

Adaptive Compute ya está en GA para las cuentas Enterprise+ en determinadas regiones de Microsoft Azure y Google Cloud, así como en las regiones de AWS anunciadas en junio:

Microsoft Azure

  • América: Central US (Iowa), East US 2 (Virginia), West US 2, Canada Central, Mexico Central
  • Europa: West Europe (Países Bajos), North Europe (Irlanda), UK South (Londres), Switzerland North (Zúrich), Sweden Central (Gävle), UAE North
  • Asia-Pacífico: Japan East, Korea Central, Central India, Australia East, Southeast Asia

Google Cloud

  • América: us-east4 (norte de Virginia), us-central1 (Iowa) 
  • Europa: europe-west 2 (Londres), europe-west 3 (Fráncfort), europe-west 4 (Países Bajos)
  • Asia-Pacífico: Australia-Southeast 2 (Melbourne)

AWS

  • América: US West 2 (Oregón), US East 1 (Virginia del Norte), US East 2 (Ohio), AWS GovCloud US-West 1, AWS GovCloud US-East 1, Canada Central 1, South America East 1 (São Paulo)
  • Europa: EU West 1 (Irlanda), EU West 2 (Londres), EU Central 1 (Fráncfort), Africa South 1 (Ciudad del Cabo)
  • Asia-Pacífico: AP Northeast 1 (Tokio), AP Northeast 3 (Osaka), AP Southeast 2 (Sídney), China Northwest 1 (Ningxia)

Cómo empezar a usar Adaptive Compute

Si ya utilizas Snowflake, pasar a Adaptive Compute es muy sencillo. En lugar de reconstruir tu infraestructura o cambiar los nombres de los almacenes en tus pipelines y scripts actuales, puedes actualizar tus almacenes estándar de Snowflake con un simple cambio de configuración y sin tiempo de inactividad. Esto te permite migrar sin complicaciones tus workloads de producción e IA y conservar íntegramente tus configuraciones, políticas de control de acceso y métricas de supervisión actuales.

alter warehouse <warehouse_name> set warehouse_type='ADAPTIVE';

Para consultar instrucciones de configuración y resultados de referencia de workloads de analíticas, capacidad de procesamiento y lenguaje de manipulación de datos (DML), echa un vistazo a nuestra publicación sobre el lanzamiento de junio.

Próximos pasos

Descubre más sobre las mejoras de cómputo de Snowflake y cómo puede beneficiarse tu organización de un mayor rendimiento con menos complejidad operativa:

  • Mira nuestro webinar Snowflake AI Pulse y descubre cómo Adaptive Compute prepara la IA para alcanzar el éxito.

  • Explora las funcionalidades y los casos de uso de Adaptive Compute.

  • Consulta más detalles sobre la disponibilidad, los requisitos y la configuración en nuestra documentación.

 

Declaraciones prospectivas: Este contenido incluye declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a nuestras futuras ofertas de productos, que no constituyen compromisos de ofrecer ningún producto. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir y están sujetos a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Consulta nuestro informe 10-Q más reciente para obtener más información.

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