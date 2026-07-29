Tus workloads de IA no siguen un patrón predecible. El uso de los paneles de control se dispara, la actividad de los agentes fluctúa y las aplicaciones modernas de IA generan ráfagas impredecibles de solicitudes de preparación y recuperación de datos y de inferencia. Tu cómputo debe ser lo bastante ágil como para responder a esos cambios sin necesidad de ajustes constantes, independientemente de dónde se ejecuten tus workloads.
Snowflake Adaptive Compute ajusta automáticamente los recursos de cómputo para responder a las fluctuaciones en la demanda de los workloads, lo que reduce la necesidad de dedicar tiempo al ajuste manual y al mantenimiento. Las mejoras recién publicadas están diseñadas para ofrecer una mejor relación precio-rendimiento en entornos reales para workloads variables, y esas ventajas ya cuentan con GA para los clientes de Microsoft Azure y Google Cloud, que se suman a la disponibilidad en AWS anunciada anteriormente.
Un motor de cómputo diseñado para diversos workloads de IA
En lugar de obligarte a elegir entre el sobreaprovisionamiento para los picos de tráfico y el riesgo de sufrir ralentizaciones, Adaptive Compute está diseñado para ajustar continuamente los recursos de cómputo en respuesta a los cambios en la demanda de los workloads. Esto ayuda a mantener el rendimiento y reduce los ajustes manuales para que tu equipo pueda centrarse en aportar información útil en lugar de gestionar almacenes. Con el lanzamiento de hoy, que amplía Adaptive Compute a determinadas regiones de AWS, Microsoft Azure y Google Cloud, puedes extender estas ventajas adaptativas a todo tu entorno multinube.
Mejor relación precio-rendimiento para workloads variables
Nuestras últimas mejoras de Adaptive Compute ofrecen una mejor relación precio-rendimiento en entornos reales para workloads con perfiles de cómputo variables y menor simultaneidad, cuya demanda fluctúa a lo largo del día o se dispara de forma impredecible.
En comparación con la versión de Adaptive Compute publicada en junio de 2026, los clientes pueden obtener ahora una mejora de hasta un 30 % en los costes, según las características del workload. Esto convierte Adaptive Compute en una opción aún más atractiva para las organizaciones con diversos tipos de workloads exigentes y dinámicos.
Ya disponible en determinadas regiones de Azure y Google Cloud
Adaptive Compute ya está en GA para las cuentas Enterprise+ en determinadas regiones de Microsoft Azure y Google Cloud, así como en las regiones de AWS anunciadas en junio:
Microsoft Azure
- América: Central US (Iowa), East US 2 (Virginia), West US 2, Canada Central, Mexico Central
- Europa: West Europe (Países Bajos), North Europe (Irlanda), UK South (Londres), Switzerland North (Zúrich), Sweden Central (Gävle), UAE North
- Asia-Pacífico: Japan East, Korea Central, Central India, Australia East, Southeast Asia
Google Cloud
- América: us-east4 (norte de Virginia), us-central1 (Iowa)
- Europa: europe-west 2 (Londres), europe-west 3 (Fráncfort), europe-west 4 (Países Bajos)
- Asia-Pacífico: Australia-Southeast 2 (Melbourne)
AWS
- América: US West 2 (Oregón), US East 1 (Virginia del Norte), US East 2 (Ohio), AWS GovCloud US-West 1, AWS GovCloud US-East 1, Canada Central 1, South America East 1 (São Paulo)
- Europa: EU West 1 (Irlanda), EU West 2 (Londres), EU Central 1 (Fráncfort), Africa South 1 (Ciudad del Cabo)
- Asia-Pacífico: AP Northeast 1 (Tokio), AP Northeast 3 (Osaka), AP Southeast 2 (Sídney), China Northwest 1 (Ningxia)
Cómo empezar a usar Adaptive Compute
Si ya utilizas Snowflake, pasar a Adaptive Compute es muy sencillo. En lugar de reconstruir tu infraestructura o cambiar los nombres de los almacenes en tus pipelines y scripts actuales, puedes actualizar tus almacenes estándar de Snowflake con un simple cambio de configuración y sin tiempo de inactividad. Esto te permite migrar sin complicaciones tus workloads de producción e IA y conservar íntegramente tus configuraciones, políticas de control de acceso y métricas de supervisión actuales.
alter warehouse <warehouse_name> set warehouse_type='ADAPTIVE';
Para consultar instrucciones de configuración y resultados de referencia de workloads de analíticas, capacidad de procesamiento y lenguaje de manipulación de datos (DML), echa un vistazo a nuestra publicación sobre el lanzamiento de junio.
Próximos pasos
Descubre más sobre las mejoras de cómputo de Snowflake y cómo puede beneficiarse tu organización de un mayor rendimiento con menos complejidad operativa:
Mira nuestro webinar Snowflake AI Pulse y descubre cómo Adaptive Compute prepara la IA para alcanzar el éxito.
Explora las funcionalidades y los casos de uso de Adaptive Compute.
Consulta más detalles sobre la disponibilidad, los requisitos y la configuración en nuestra documentación.
Declaraciones prospectivas: Este contenido incluye declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a nuestras futuras ofertas de productos, que no constituyen compromisos de ofrecer ningún producto. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir y están sujetos a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Consulta nuestro informe 10-Q más reciente para obtener más información.