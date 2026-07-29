Un motor de cómputo diseñado para diversos workloads de IA

En lugar de obligarte a elegir entre el sobreaprovisionamiento para los picos de tráfico y el riesgo de sufrir ralentizaciones, Adaptive Compute está diseñado para ajustar continuamente los recursos de cómputo en respuesta a los cambios en la demanda de los workloads. Esto ayuda a mantener el rendimiento y reduce los ajustes manuales para que tu equipo pueda centrarse en aportar información útil en lugar de gestionar almacenes. Con el lanzamiento de hoy, que amplía Adaptive Compute a determinadas regiones de AWS, Microsoft Azure y Google Cloud, puedes extender estas ventajas adaptativas a todo tu entorno multinube.

Mejor relación precio-rendimiento para workloads variables

Nuestras últimas mejoras de Adaptive Compute ofrecen una mejor relación precio-rendimiento en entornos reales para workloads con perfiles de cómputo variables y menor simultaneidad, cuya demanda fluctúa a lo largo del día o se dispara de forma impredecible.

En comparación con la versión de Adaptive Compute publicada en junio de 2026, los clientes pueden obtener ahora una mejora de hasta un 30 % en los costes, según las características del workload. Esto convierte Adaptive Compute en una opción aún más atractiva para las organizaciones con diversos tipos de workloads exigentes y dinámicos.