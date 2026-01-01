Snowpark Connect는 모든 작업을 쿼리 푸시다운 방식으로 Snowflake 엔진 내부에서 실행하는 관리형 컴퓨팅 서비스입니다. 따라서 별도의 Spark 클러스터 프로비저닝이 필요 없으며, 데이터 이동과 이에 따른 데이터 송수신 비용도 제거할 수 있습니다. 반면 Spark Connector는 별도의 Spark 클러스터가 필요하고 데이터 전송이 수반되며, 일부 Spark SQL 작업만 푸시다운할 수 있습니다.