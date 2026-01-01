Balanced Scorecard: Die vier Perspektiven und wie Sie Strategie messbar machen
Da mehr Geschäftsaktivitäten als je zuvor messbar sind, hilft eine Balanced Scorecard Führungskräften, sich auf die mit der Strategie verbundenen Indikatoren zu konzentrieren – und die Definitionen, Beziehungen und Verantwortlichkeiten festzulegen, die zu deren Interpretation erforderlich sind.
BALANCED SCORECARD – DEFINITION
Eine Balanced Scorecard ist eine strukturierte Sicht auf die strategische Performance, die Ergebniskennzahlen mit Indikatoren für die kundenbezogenen, operativen und organisatorischen Faktoren kombiniert, von denen erwartet wird, dass sie diese Ergebnisse beeinflussen.
Unternehmen haben heute Zugang zu weitaus mehr Daten über die Abläufe im Unternehmen als zu der Zeit, als Kaplan und Norton 1992 die Balanced Scorecard einführten. Kundeninteraktionen, operative Performance, Produktnutzung, Mitarbeiteraktivitäten und Finanzergebnisse können alle mit größerer Granularität und Häufigkeit gemessen werden, was bedeutet, dass Führungskräften weitaus mehr potenzielle Indikatoren zur Auswahl stehen. Die Herausforderung besteht darin, zu entscheiden, welche Kennzahlen tatsächlich in die Strategiediskussion gehören und welche Zusammenhänge das Unternehmen zwischen ihnen erwartet.
Das Balanced-Scorecard-Framework bietet Unternehmen eine Möglichkeit, diese Entscheidungen zu treffen. Über die Perspektiven Finanzen, Kunden, interne Geschäftsprozesse sowie Lernen und Wachstum hinweg werden Kennzahlen mit strategischen Zielen und miteinander verknüpft.
Die Datenfülle moderner Umgebungen legt auch die Messlatte für eine gute Implementierung des Frameworks höher. Eine Kennzahl, die früher aus einem einzigen Bericht stammte, kann heute Daten aus mehreren Systemen kombinieren, kontinuierlich aktualisiert und nach Region, Produkt oder Kundensegment analysiert werden. Anahita Tafvizi, Chief Data and Analytics Officer bei Snowflake, beschreibt einen Teil der Rolle des modernen CDO als Unterstützung beim „Aufbau von Systemen, die Daten konsistent in Ergebnisse übersetzen und das Unternehmen dabei anleiten, auf dem Weg dorthin zu messen, zu lernen und sich anzupassen“.
Was ist eine Balanced Scorecard?
Die Balanced Scorecard (manchmal als BSC abgekürzt) ist ein Strategiemanagement-Framework, das die Performance über vier Perspektiven hinweg verfolgt: Finanzen, Kunden, interne Geschäftsprozesse sowie Lernen und Wachstum. Zusammen verbinden diese Perspektiven die Finanzergebnisse mit den Betriebsbedingungen und Aktivitäten, von denen erwartet wird, dass sie diese hervorbringen. Unternehmen nutzen Balanced Scorecards, um Strategien in eine Reihe von verknüpften Zielen, Kennzahlen, Zielwerten und Initiativen zu übersetzen, die sie im Laufe der Zeit verfolgen können.
Robert Kaplan und David Norton stellten das Balanced-Scorecard-Framework in der Ausgabe Januar–Februar 1992 der Harvard Business Review vor und stützten sich dabei auf ein einjähriges Forschungsprojekt mit 12 Unternehmen. Ihr Ausgangspunkt war eine Einschränkung der herkömmlichen Finanzberichterstattung: Kennzahlen wie die Investitionsrendite und der Gewinn pro Aktie beschreiben die Ergebnisse bereits ergriffener Maßnahmen, bieten jedoch weniger Einblick in die Fähigkeiten, Prozesse und Kundenergebnisse, die die zukünftige Performance prägen.
Das ursprüngliche Framework organisierte die Scorecard um vier Fragen:
- Wie sehen uns die Kund:innen?
- Worin müssen wir herausragend sein?
- Verbessern wir uns weiterhin und schaffen wir Wert?
- Wie wirken wir auf die Aktionär:innen?
Die Fragen ermutigten Führungskräfte, eine relativ kleine Gruppe von Kennzahlen aus verschiedenen Teilen des Unternehmens auszuwählen und diese gemeinsam zu untersuchen.
Diese Unterscheidung trennt eine Balanced Scorecard noch immer von einem allgemeinen Performance-Dashboard. Ein Dashboard kann Umsatz, Service-Level, Mitarbeiterfluktuation und Produktakzeptanz enthalten, weil Stakeholder diese überwachen möchten. Eine Scorecard beginnt mit strategischen Zielen und wählt Performance-Kennzahlen aus, die den Fortschritt in Richtung dieser Ziele anzeigen, einschließlich Früh- und Spätindikatoren.
Jede Kennzahl benötigt auch einen Vergleichswert. Ein strategisches Ziel wie die Verbesserung der Kundenbindung könnte beispielsweise die Verlängerungsrate als Performance-Kennzahl verwenden, einen Zielwert für das Jahr festlegen und einen Schwellenwert definieren, der weitere Untersuchungen auslöst. Ohne diese Verbindungen bietet eine Sammlung von Geschäftskennzahlen Einblick in die Performance, ohne notwendigerweise die dahinter stehende Strategie zu erklären.
Lesen Sie unseren Leitfaden zur Business-Intelligence-Strategie >
Sehen Sie, wie Freddie Mac Daten und Analytics mit zentraler Governance nutzt, um die Transparenz der Geschäfts-Performance zu verbessern und schnellere Entscheidungen zu unterstützen:
Die vier Perspektiven der Balanced Scorecard
Die vier Perspektiven bieten unterschiedliche Sichten auf die Performance, doch ihr Wert ergibt sich erst aus den Beziehungen zwischen ihnen. Beispielsweise könnte eine Strategy Map vorschlagen, dass stärkere Mitarbeiterfähigkeiten einen bestimmten Prozess verbessern, dass die Prozessänderung ein Kundenergebnis verbessert und dass das Kundenergebnis zu einem Finanzergebnis beiträgt.
Diese Verknüpfungen sind Hypothesen darüber, wie die Strategie voraussichtlich funktionieren wird. Das Unternehmen muss dann die Kennzahlen im Laufe der Zeit beobachten und feststellen, ob die vorgeschlagenen Beziehungen Bestand haben.
Finanzperspektive
Die Finanzperspektive verfolgt Ergebnisse wie Umsatzwachstum, operative Marge, Cashflow oder Kapitalrendite. Finanzkennzahlen sind in der Regel Spätindikatoren: Bis das Ergebnis in einem Jahresabschluss erscheint, haben viele der dafür verantwortlichen Entscheidungen und Aktivitäten bereits stattgefunden.
Angenommen, ein Unternehmen möchte den wiederkehrenden Umsatz mit Bestandskund:innen steigern. Das jährliche Wachstum des wiederkehrenden Umsatzes könnte als finanzielle Performance-Kennzahl mit einem definierten Zielwert und Schwellenwert dienen. Es zeigt, ob die Strategie letztendlich das erwartete wirtschaftliche Ergebnis erbracht hat, während frühere Signale an anderer Stelle in der Scorecard zu finden sind.
Für eine Regierungsbehörde oder eine gemeinnützige Organisation sieht das Ergebnis auf oberster Ebene oft anders aus. Die Erfüllung der Mission, Ergebnisse für Bürger:innen oder der Stakeholder-Wert könnten die höchste Position in der Strategy Map einnehmen, wobei Finanzkennzahlen Finanzierungsbeschränkungen oder Verwaltungsziele darstellen. Das Balanced Scorecard Institute dokumentiert beispielsweise Implementierungen im öffentlichen Sektor, die die traditionellen Perspektiven ändern und umbenennen, um sie an die Mission der jeweiligen Organisation anzupassen.
Kundenperspektive
Die Kundenperspektive fragt, wie gut das Unternehmen das Wertversprechen seiner Strategie einlöst. Zu den Kennzahlen können Kundenbindung, Zufriedenheit, Share of Wallet, Akquisitionskosten oder ein anderer Indikator gehören, der an die Kundenziele des Unternehmens gebunden ist.
Im Beispiel des wiederkehrenden Umsatzes könnte die Verlängerungsrate als Frühindikator für zukünftige wiederkehrende Umsätze dienen. Gleichzeitig ist die Verlängerungsrate ein Spätindikator für frühere Erfahrungen mit Produktqualität, Support oder Account Management. Die Rolle eines Indikators hängt von seiner Position in der untersuchten Strategie ab.
Perspektive der internen Geschäftsprozesse
Kennzahlen für interne Geschäftsprozesse verfolgen die Arbeit, die erforderlich ist, um das Kundenergebnis zu liefern. Je nach Strategie kann dies die Auftragsabwicklungszeit, die Fehlerquote, die Erstlösungsquote, die Zykluszeit für Produktfreigaben oder die Servicekosten umfassen.
Wenn die Kundenbindung beispielsweise teilweise von der Servicequalität abhängt, könnte die Erstlösungsquote als Frühindikator für die Kundenzufriedenheit oder Verlängerung dienen. Eine Scorecard sollte sie nur dann enthalten, wenn Führungskräfte einen strategischen Grund haben, diese Beziehung zu erwarten.
Kaplan und Norton formulierten diese Perspektive mit einer bewusst selektiven Frage: Worin müssen wir herausragend sein? Die Formulierung hilft zu verhindern, dass ein operativer Kennzahlenkatalog in die Scorecard überschwappt. Viele Prozesse verdienen die Aufmerksamkeit des Managements, aber relativ wenige müssen auf der primären Strategie-Scorecard des Unternehmens stehen.
Lern- und Wachstumsperspektive
Ursprünglich als Innovation und Lernen beschrieben, deckt diese Perspektive die Fähigkeiten ab, die zur Verbesserung der darüber liegenden Prozesse erforderlich sind. Je nach Strategie können Kennzahlen die Fähigkeiten der Belegschaft, die Informationsverfügbarkeit, das Mitarbeiterengagement oder eine andere Form der organisatorischen Kapazität betreffen.
Stellen Sie sich ein Dienstleistungsunternehmen vor, das ein neues Support-Modell einführt. Der Prozentsatz der Servicemitarbeiter:innen, die Kenntnisse im neuen System nachweisen, könnte als Frühindikator für die Erstlösungsquote dienen, die wiederum in die Kunden- und Finanzziele weiter oben in der Strategy Map einfließt.
Lern- und Wachstumskennzahlen verdienen die gleiche Spezifität wie Kennzahlen an anderer Stelle in der Scorecard. Schulungsstunden allein sagen beispielsweise wenig darüber aus, ob die Mitarbeiter:innen die von der Strategie geforderte Fähigkeit entwickelt haben. Eine stärkere Kennzahl identifiziert die Fähigkeit selbst und eine sinnvolle Möglichkeit, sie zu bewerten.
Über alle vier Perspektiven hinweg verbinden dieselben grundlegenden Komponenten die Messung mit konkretem Handeln: strategische Ziele, Performance-Kennzahlen, Zielwerte und strategische Initiativen. Ziele beschreiben das beabsichtigte Ergebnis, Kennzahlen zeigen den Fortschritt, Zielwerte legen das erwartete Performance-Niveau fest und Initiativen identifizieren Arbeiten, die die Kennzahl bewegen sollen.
Under Armour
Under Armour nutzt Snowflake als gemeinsame Datengrundlage für Reporting und Analytics, was Teams hilft, mit konsistenten Informationen zu arbeiten, anstatt verschiedene Berechnungen abzugleichen. Der „Golden Report“-Ansatz verankert analytische Erkenntnisse in etablierten Metriken und Definitionen und bietet einen vertrauenswürdigen Referenzpunkt, wenn Nutzer:innen die Geschäfts-Performance untersuchen.
Von der Strategy Map zur Scorecard: So entsteht eine Scorecard
Eine Balanced Scorecard beginnt im Vorfeld der Metriken. Das Unternehmen legt zunächst fest, was es erreichen möchte, und beschreibt dann die Beziehungen zwischen diesen Zielen, bevor es die Kennzahlen auswählt, mit denen diese überprüft werden.
Das Balanced Scorecard Institute formalisiert die Implementierung durch eine neunstufige Methodik, die von der Bewertung und Strategieentwicklung über die Messung, Automatisierung, Ausrichtung und Evaluierung reicht. Eine praktische Abfolge für den Aufbau sieht wie folgt aus:
- Strategische Ziele definieren: Beginnen Sie mit spezifischen Ergebnissen, die das Unternehmen verbessern muss, wie z. B. die Erhöhung der Kundenbindung, die Verkürzung der Auftragsabwicklungszeit oder die Verbesserung eines Missionsergebnisses.
- Die Strategy Map erstellen: Ordnen Sie diese Ziele den relevanten Perspektiven zu und zeichnen Sie die vorgeschlagenen Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen ihnen auf. Eine Strategy Map bietet Führungskräften eine Übersicht auf einer Seite über die strategische Hypothese: Wenn sich Fähigkeit A verbessert, sollte sich Prozess B verbessern, gefolgt von Kundenergebnis C und finanziellem oder Missionsergebnis D. Die Strategy Maps sollten die logischen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zwischen den strategischen Zielen aufzeigen.
- Performance-Kennzahlen auswählen: Wählen Sie Indikatoren aus, die Belege für jedes Ziel und seinen Platz in der Strategy Map liefern. Einige Kennzahlen erfassen bereits erzielte Ergebnisse; andere sollten ein früheres Signal für den Fortschritt liefern.
- Zielwerte und Schwellenwerte festlegen: Geben Sie jeder Kennzahl eine definierte Erwartung. Ein Zielwert legt das gewünschte Ergebnis fest, während Schwellenwerte Teams dabei helfen, eine Performance zu identifizieren, die vor der nächsten formellen Strategieüberprüfung Aufmerksamkeit erfordert.
- Strategische Initiativen verknüpfen: Initiativen sollten in einer expliziten Beziehung zu den Zielen und Kennzahlen stehen, die sie beeinflussen sollen. Das macht es möglich, die Arbeit zusammen mit der daraus resultierenden Performance zu bewerten.
- Die Scorecard ausrichten und kaskadieren: Geschäftsbereiche, Abteilungen und Teams verknüpfen dann ihre Ziele und Kennzahlen mit der übergeordneten Strategie.
Der letzte Schritt führt zu einem leicht zu übersehenden Messproblem. Wenn eine Unternehmens-Scorecard die Kundenbindung verwendet und ein Geschäftsbereich unter demselben Namen eine andere Berechnung meldet, kann die Kennzahl auf der unteren Ebene nicht sauber in die Unternehmensansicht einfließen.
Eine Kennzahlenspezifikation hilft, diese Abweichung zu verhindern. Dokumentieren Sie für jede Scorecard-Kennzahl die genaue Definition und Formel, die Quelldaten, die benannte verantwortliche Person, den Aktualisierungsrhythmus, den Zielwert und den Schwellenwert. Wenn Berechnungen von Filtern, Ausschlüssen oder einer bestimmten Granularität abhängen, gehören diese Details ebenfalls in die Spezifikation.
Die Dokumentation ist im Vergleich zur Erstellung einer Strategy Map ziemlich banal, trägt aber einen großen Teil der operativen Last. Wenn sich eine Metrik unerwartet bewegt, müssen die Teams wissen, ob sich die geschäftliche Performance geändert hat, ob sich die zugrunde liegenden Daten geändert haben oder ob die Kennzahl selbst neu definiert wurde.
KURZER TIPP
Schreiben Sie eine Kennzahlenspezifikation, bevor Sie eine Metrik an andere Teams kaskadieren. Erfassen Sie die Formel, die Quelldaten, die verantwortliche Person, den Aktualisierungsrhythmus, den Zielwert und den Schwellenwert, damit jede Ebene der Scorecard dasselbe bewertet.
Balanced Scorecard vs. KPI vs. OKR
Balanced Scorecards, KPIs und OKRs beinhalten alle Messungen, obwohl sie auf unterschiedlichen Ebenen eines Managementsystems operieren.
Balanced Scorecard vs. KPI
Ein KPI ist eine einzelne Kennzahl, die verwendet wird, um die Performance im Hinblick auf ein wichtiges Ziel zu verfolgen. Eine Balanced Scorecard organisiert eine ausgewählte Gruppe von Kennzahlen innerhalb einer expliziten Strategie und zeigt, wie Ziele aus Sicht des Unternehmens über mehrere Perspektiven hinweg zusammenhängen sollen.
Ein KPI für die Kundenbindung könnte beispielsweise in vielen operativen Berichten auftauchen. Innerhalb einer Balanced Scorecard steht derselbe KPI neben einem strategischen Ziel, einem Zielwert, einer Initiative und einer vorgeschlagenen Beziehung zu anderen Kennzahlen.
Balanced Scorecard vs. OKR
Objectives and Key Results (OKRs) organisieren Ziele und messbare Ergebnisse rund um einen Planungs- und Ausführungsrhythmus. Balanced Scorecards bieten eine dauerhafte Struktur, um Strategien über verknüpfte Ziele und Performance-Kennzahlen abzubilden.
Unternehmen, die beides verwenden, verknüpfen sie oft. Eine dauerhafte Scorecard könnte die Kundenbindung als strategisches Ziel identifizieren und die Verlängerungsrate über mehrere Jahre hinweg verfolgen, während das aktuelle OKR eines Teams eine spezifische Verbesserung adressiert, von der erwartet wird, dass sie diese Kennzahl während der nächsten Planungsperiode beeinflusst.
Ihre Überprüfungsrhythmen müssen eng genug aufeinander abgestimmt sein, damit diese Beziehungen nützlich bleiben. Wenn Ausführungsteams wöchentlich auf die Performance reagieren, während die relevanten strategischen Indikatoren erst einige Monate später Aufmerksamkeit erhalten, haben Führungskräfte weniger Möglichkeiten, die aktuelle Arbeit mit Änderungen in der Scorecard zu verknüpfen.
Balanced Scorecard vs. North Star Metric
Eine North Star Metric konzentriert die Aufmerksamkeit auf eine Kennzahl, die eng mit dem Wert verbunden ist, den ein Unternehmen oder Produkt liefert. Eine Balanced Scorecard behält bewusst mehrere Perspektiven bei und erkennt an, dass eine einzige Metrik selten die gesamten Bedingungen hinter der organisatorischen Performance beschreibt.
Warum Balanced Scorecards ins Stocken geraten: das Definitionsproblem
Die vier Perspektiven sind unkompliziert, aber um das System im Laufe der Zeit strategisch nützlich zu halten, müssen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Definition und Verwaltung von Metriken bewältigt werden.
Vorhandene Kennzahlen werden in vier Kategorien einsortiert
Eine gängige Implementierung beginnt mit den Kennzahlen, die das Unternehmen bereits meldet, verteilt sie auf die vier Perspektiven und bezeichnet die resultierende Sammlung als Balanced Scorecard.
Dem Ergebnis fehlen oft die strategischen Beziehungen, die dem Framework seine Struktur geben. Der Umsatz könnte unter Finanzen, die Zufriedenheit unter Kunden, die Zykluszeit unter internen Prozessen und die Schulungsstunden unter Lernen und Wachstum angesiedelt sein, doch nichts legt fest, warum diese bestimmten Kennzahlen ausgewählt wurden oder wie die Bewegung in einer mit einer anderen zusammenhängen sollte.
Eine robuste Strategy Map korrigiert dieses Problem im Vorfeld. Jede Performance-Kennzahl verdient ihren Platz durch ein Ziel und eine erwartete Rolle in der strategischen Hypothese.
Die Erfassung erzeugt ihren eigenen Reporting-Workload
Scorecard-Programme geraten oft ins Stolpern, wenn ihre Zusammenstellung wiederholte manuelle Arbeit erfordert. Wenn eine Kennzahl erfordert, dass jemand vor jeder Überprüfung eine Tabelle exportiert, bereinigt, mit einer anderen Quelle abgleicht und die Berechnung neu erstellt, verbraucht das Reporting Zeit, die andernfalls in die Interpretation der Performance fließen könnte.
Im Laufe der Zeit neigen Unternehmen dazu, die Kennzahlen beizubehalten, die am einfachsten zu erstellen sind. Strategisch nützliche Indikatoren mit hohen Erfassungskosten werden seltener aktualisiert oder verschwinden ganz aus der Scorecard.
Der Aktualisierungsrhythmus sollte dem Überprüfungsrhythmus und der Art des beteiligten Signals folgen. Ein operativer Frühindikator, der nur einmal im Quartal aktualisiert wird, bietet während eines monatlichen Managementzyklus wenig Frühwarnung.
Geschäftsdefinitionen driften über Systeme und Teams hinweg auseinander
Ein tieferes Problem tritt auf, wenn derselbe Geschäftsbegriff zu unterschiedlichen Berechnungen führt. „Umsatz“ könnte beispielsweise in einem Bericht auf Buchungen und in einem anderen auf realisiertem Umsatz basieren. Oder das Produktteam könnte „aktive Kund:innen“ über einen Login innerhalb von 30 Tagen definieren, das Finanzteam hingegen über ein Konto, das im aktuellen Quartal abgerechnet wird.
Wie Abhinav Vadrevu, Senior Product Manager bei Snowflake, es ausdrückt: „Geschäftsdefinitionen sind von Natur aus kollektiv.“ Ein Begriff wie Umsatz oder aktive Kund:innen spiegelt oft Entscheidungen wider, die sich über Reporting, Analysen und Geschäftsprozesse hinweg angesammelt haben, was die Dokumentation der vereinbarten Definition besonders wichtig macht, wenn die Kennzahl auf einer Unternehmens-Scorecard erscheint.
Auf Unternehmensebene sollte eine Single Source of Truth für eine Scorecard eine zentral festgelegte Definition und einen maßgeblichen Pfad zu den für die Berechnung verwendeten Daten umfassen, selbst wenn sich die zugrunde liegenden Datensätze über mehrere Systeme erstrecken. Dies erfordert sowohl eine Einigung über Geschäftsdefinitionen als auch deren technische Umsetzung.
Kennzahlen schaffen eigene Anreize
Sobald eine Kennzahl einen Zielwert hat, haben Mitarbeitende einen Grund, die Zahl zu verbessern. Manchmal verbessert sich die Zahl, während das zugrunde liegende Ziel dies nicht tut. Ein:e Mitarbeiter:in eines Serviceteams, der:die nur an der durchschnittlichen Bearbeitungszeit gemessen wird, hat beispielsweise einen Anreiz, Anrufe schnell zu beenden, selbst wenn das Problem der Kund:innen ungelöst bleibt. Die Kombination einer Effizienzmetrik mit einer Qualitäts- oder Ergebnismetrik gibt Führungskräften einen besseren Überblick über den Zielkonflikt.
Auch die Strategy Map selbst verdient eine genaue Prüfung. Wenn das Unternehmen vorhersagt, dass zusätzliche Schulungen die Erstlösungsquote verbessern werden, was die Zufriedenheit und wiederum die Kundenbindung verbessern wird, bietet die Scorecard eine Gelegenheit zu prüfen, ob diese Beziehungen in den Daten erscheinen. Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Strategie – oder das Messdesign – noch einmal überdacht werden.
HÄUFIGER FALLSTRICK
Ein häufiger Fehler ist die Verwendung desselben Metriknamens auf mehreren Ebenen, ohne die zugrunde liegende Definition zu überprüfen. Wenn „Kundenbindung“ oder „Umsatz“ in verschiedenen Teams unterschiedlich berechnet wird, scheinen die Kennzahlen möglicherweise übereinzustimmen, während das Roll-up eine andere Geschichte erzählt.
Was eine Balanced Scorecard von der darunterliegenden Datenschicht benötigt
Sobald eine Scorecard mehrere Systeme, Teams und Reporting-Tools abdeckt, hat das Messdesign eigene technische Anforderungen. Die Behandlung der Scorecard als Datenprodukt hilft, diese Anforderungen explizit zu machen.
- Zentral festgelegte Metrikdefinitionen: Speichern Sie die Formel, Aggregationsregeln, Joins und relevante Geschäftslogik in einem wiederverwendbaren semantischen Modell, einer Semantic View oder einer vergleichbaren Schicht mit zentraler Governance. Dashboards, Berichte und analytische Schnittstellen sollten auf diese gemeinsame Logik verweisen, anstatt Berechnungen unabhängig voneinander zu reproduzieren.
- Änderungshistorie für Definitionen: Erfassen Sie Änderungen an der Kennzahl und ihrer Logik, idealerweise durch versionierte Definitionen. Während einer Strategieüberprüfung sollten Teams in der Lage sein, eine echte Performance-Änderung von einer Änderung der Berechnung zu unterscheiden.
- Eine benannte verantwortliche Person: Geben Sie jeder Kennzahl eine verantwortliche Person, die ihre Geschäftsdefinition verantwortet und Änderungen koordiniert. Teamverantwortung allein lässt oft unklar, wer eine neue Ausschluss-, Filter- oder Berechnungsregel genehmigt.
- Ein angemessener Aktualisierungsrhythmus: Richten Sie Datenaktualisierungen danach aus, wie schnell der Indikator voraussichtlich nützliche Informationen liefert. Eine monatliche Strategieüberprüfung erfordert nicht jede Kennzahl in Echtzeit, während ein Frühindikator, der aufkommende betriebliche Probleme aufdecken soll, genug Aktualität benötigt, um diese Aufgabe zu erfüllen.
- Datenherkunft (Data Lineage) bis zur Quelle: Bewahren Sie einen Pfad von der Scorecard-Zahl über ihre Transformationen und Berechnungen bis hin zu den zugrunde liegenden Daten auf. Wenn ein Wert falsch aussieht, benötigen Analyst:innen und Controller:innen eine praktische Möglichkeit, um zu untersuchen, woher er stammt.
- Eine Möglichkeit, Folgefragen zu untersuchen: Eine Kennzahl auf oberster Ebene eröffnet in der Regel die Diskussion. Wenn die Kundenbindung sinkt, betreffen die nächsten Fragen Region, Segment, Produkt, Kohorte oder einen anderen beitragenden Faktor. Analytische Schnittstellen sollten diesen Drilldown unter Verwendung derselben Metrikdefinitionen unterstützen, die die Scorecard erstellt haben.
Für semantische und dialogbasierte Systeme fügen getestete Referenzabfragen eine weitere nützliche Kontrolle hinzu. Eine Reihe bekannter Fragen und erwarteter Berechnungen bietet Teams eine Möglichkeit zu überprüfen, ob Änderungen am semantischen Modell weiterhin die beabsichtigten Ergebnisse liefern. In Systemen, die verifizierte Abfragen unterstützen, bieten diese Beispiele auch zusätzlichen Kontext für die Übersetzung von Geschäftsfragen in die korrekte analytische Logik.
Diese Kontrollen unterstützen ein umfassenderes Ziel: Die in der Scorecard angezeigte Zahl sollte reproduzierbar bleiben. Ein:e Finanzleiter:in, ein Strategieteam oder ein:e Analyst:in, die dieselbe Kennzahl betrachten, sollten Zugriff auf deren Definition haben, ihre Quelle verstehen und aus derselben freigegebenen Logik zum selben Ergebnis gelangen.
Balanced Scorecards mit Snowflake umsetzen
Eine Metrikschicht mit zentraler Governance in Snowflake kann BI- und Analyseanwendungen unterstützen und gleichzeitig konsistente Definitionen und Geschäftslogik für Balanced-Scorecard-Kennzahlen bereitstellen.
Snowflake Semantic Views speichern Geschäftskonzepte direkt als Datenbankobjekte auf Schemaebene, einschließlich Metriken, Dimensionen und Beziehungen. Eine Kennzahl wie Nettoumsatz, Kundenbindung oder Servicekosten kann ihre Geschäftsdefinition zusammen mit den zu ihrer Berechnung verwendeten Daten enthalten, wobei nachgelagerten Konsument:innen eine konsistente Aggregationsmethode zur Verfügung steht.
Für Folgeanalysen verwendet Cortex Analyst Semantic Views, um natürlichsprachliche Fragen in SQL für strukturierte Daten zu übersetzen. Ein:e Strategieleiter:in, der:die beispielsweise die Kundenbindung überprüft, könnte von der Kennzahl auf oberster Ebene zu Fragen über Region oder Produkt übergehen und dabei weiterhin die in der Semantic View codierten Metrikdefinitionen verwenden. Verifizierte Abfragen bieten getestete Frage-und-SQL-Beispiele, die dazu beitragen, die Genauigkeit bei wiederkehrenden analytischen Fragen zu verbessern.
Snowflake CoWork erweitert die natürlichsprachliche Analyse zu einem umfassenderen Work-Agent-Angebot, während Snowflake Horizon Context Geschäftsdefinitionen und zugehörigen Kontext in den Snowflake Horizon Catalog einbringt. Zusammen sind diese Funktionen darauf ausgelegt, KI- und BI-Interaktionen in freigegebener Geschäftslogik zu verankern, anstatt von jeder Schnittstelle zu verlangen, die Bedeutung einer Kennzahl unabhängig zu rekonstruieren.
Interoperabilität ist auch für Scorecards relevant, da strategische Kennzahlen häufig in verschiedenen BI- und Analysetools vorkommen. Snowflake hat bei der Einführung von Open Semantic Interchange geholfen, einer Initiative zur Erstellung einer offenen Spezifikation für den Austausch semantischer Definitionen zwischen Systemen. Im Juli 2026 wurde das Projekt unter dem Namen Apache Ossie (Incubating) in den Inkubator der Apache Software Foundation aufgenommen und verfolgt weiterhin dasselbe Ziel portabler semantischer Metadaten.
Die praktischen Funktionen sind unkompliziert: Definieren Sie die Kennzahl einmal, legen Sie die Logik verbindlich fest, bewahren Sie ihre Historie und geben Sie jedem:jeder Konsument:in eine konsistente Möglichkeit, sie zu interpretieren. Diese Grundlage sorgt dafür, dass sich die Strategieüberprüfung darauf konzentriert, was die Kennzahlen über die Performance aussagen – und ob sich die Beziehungen in der Strategie tatsächlich wie erwartet entwickeln.
Strategie in messbare Performance umwandeln
Eine Balanced Scorecard ist am nützlichsten, wenn sie Führungskräften eine disziplinierte Möglichkeit bietet, zu testen, wie die Strategie im gesamten Unternehmen umgesetzt wird. Da immer mehr Geschäftsaktivitäten messbar werden, müssen Unternehmen sicherstellen, dass die Kennzahlen auf der Scorecard konsistent definiert, an klare Ziele gebunden und im Laufe der Zeit vergleichbar bleiben. Wenn diese Grundlagen vorhanden sind, bietet die Scorecard Strategieüberprüfungen eine strukturierte Möglichkeit, um zu untersuchen, ob sich die Beziehungen, die das Unternehmen erwartet hat, tatsächlich in der Performance zeigen.
WICHTIGSTE ERKENNTNIS
Eine Balanced Scorecard ist am nützlichsten, wenn ihre Kennzahlen ein kohärentes Modell der Strategie bilden, mit ausreichender Konsistenz, um zu verfolgen, ob die erwarteten Beziehungen zwischen Fähigkeiten, Prozessen, Kundenergebnissen und finanziellen Ergebnissen tatsächlich Bestand haben.
Häufig gestellte Fragen
Antworten von Snowflake-Expert:innen auf häufige Fragen zur Balanced Scorecard.
Was sind die Schritte des Balanced-Scorecard-Frameworks?
Die Methodik „Nine Steps to Success“ des Balanced Scorecard Institute umfasst Bewertung, Strategie, strategische Ziele, Strategy Mapping, Performance-Kennzahlen, strategische Initiativen, Performance-Analyse und -Automatisierung, Ausrichtung und Kaskadierung sowie Evaluierung. Diese Schritte bieten einen Implementierungsprozess für die BSC; sie wurden vom Institut entwickelt und waren nicht im ursprünglichen Framework von Kaplan und Norton enthalten.
Ist die Balanced Scorecard noch relevant?
Die Balanced Scorecard ist nach wie vor relevant, da Unternehmen weiterhin finanzielle Ergebnisse mit den Kunden-, Prozess- und Organisationskennzahlen verknüpfen müssen, die zu deren Erklärung beitragen. Da heute weitaus mehr Geschäftsdaten zur Verfügung stehen, bietet das Framework auch eine nützliche Struktur für die Entscheidung, welche Kennzahlen strategische Aufmerksamkeit verdienen und wie sie zusammenhängen.
Ressourcen zu Analytics entdecken
Analytics-Themen entdecken
Detaillierte Einblicke in jeden Aspekt von Analytics