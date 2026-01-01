A eficiência do treinamento representa apenas um lado da inteligência eficiente do Arctic. Da mesma forma, a eficiência da inferência é essencial para permitir a implementação prática do modelo a um custo baixo. O Arctic representa um salto na escala do modelo MoE, usando mais especialistas e parâmetros totais do que qualquer outro modelo MoE autorregressivo de código aberto. Sendo assim, são necessários vários insights e inovações do sistema para executar a inferência no Arctic de forma eficiente:

a) Na inferência interativa de um tamanho de lote pequeno, por exemplo, tamanho de lote de 1, a latência de inferência de um modelo MoE é prejudicada pelo tempo necessário para ler todos os parâmetros ativos, onde a inferência é limitada pela largura de banda da memória. Nesse tamanho de lote, o Arctic (com 17 bilhões de parâmetros ativos) pode ter até quatro vezes menos leituras de memória do que o Code-Llama com 70 bilhões de parâmetros ativos e até 2,5 vezes menos do que o Mixtral com 8x22 bilhões de parâmetros ativos (totalizando 44 bilhões), o que resulta em um desempenho de inferência mais rápido.

Colaboramos com a NVIDIA e trabalhamos com as equipes da NVIDIA TensorRT-LLM e do vLLM para fornecer uma implementação preliminar do Arctic para inferência interativa. Com a quantização FP8, podemos encaixar o Arctic em um único nó de GPU. Embora esteja longe de ser totalmente otimizado, o Arctic, com um tamanho de lote de 1, tem uma taxa de transferência de mais de 70 tokens/segundo para fornecer um serviço interativo eficaz.

b) À medida que o tamanho do lote aumenta significativamente, por exemplo, milhares de tokens por passagem, o Arctic deixa de ser limitado pela largura de banda da memória e passa a ser limitado pelo processamento, onde a inferência é limitada pelos parâmetros ativos por token. Nesse ponto, o Arctic suporta quatro vezes menos processamento do que o CodeLlama 70B e o Llama 3 70B.

Para ativar a inferência limitada por processamento e uma alta taxa de transferência relativa que corresponda ao pequeno número de parâmetros ativos no Arctic (como mostrado na figura 3), é necessário um tamanho de lote grande. Para isso, é necessário ter memória cache KV suficiente para suportar o tamanho grande do lote e, ao mesmo tempo, ter memória suficiente para armazenar quase 500 bilhões de parâmetros para o modelo. Embora desafiador, isso pode ser alcançado com a inferência de dois nós usando uma combinação de otimizações de sistema, como pesos FP8, divisão-fusão e processamento contínuo, paralelismo de tensor dentro de um nó e paralelismo de pipeline entre nós.

Trabalhamos em estreita colaboração com a NVIDIA para otimizar a inferência para os microsserviços NVIDIA NIM com tecnologia do TensorRT-LLM. Em paralelo, estamos trabalhando com a comunidade vLLM, e nossa equipe de desenvolvimento interna também está habilitando a inferência eficiente do Arctic para casos de uso corporativos nas próximas semanas.