In passato, la creazione di un’enterprise intelligence di classe superiore tramite i LLM avrebbe avuto un consumo di risorse e costi proibitivi, spesso nell’ordine di decine, se non centinaia, di milioni di dollari. Chi fa ricerca nel campo dei LLM lotta da anni con le limitazioni che impediscono un addestramento e un’inferenza efficienti. I membri del team di ricerca sull’AI di Snowflake sono stati tra i primi a realizzare sistemi open source, e quindi più accessibili e convenienti per la community, come ZeRO e DeepSpeed, PagedAttention/vLLM e LLM360 che hanno notevolmente ridotto il costo dell’addestramento e dell’inferenza dei LLM.



E oggi il team Snowflake AI Research è entusiasta di presentare Snowflake Arctic, un LLM enterprise best‑in‑class che apre nuovi orizzonti all’apertura e all’addestramento a costi contenuti. Arctic offre intelligenza efficiente ed è realmente aperto.

Intelligenza efficiente: Arctic eccelle nei benchmark per task come generazione di SQL, programmazione ed esecuzione di istruzioni, anche rispetto a modelli open source addestrati con budget per le risorse di calcolo significativamente più elevati. In effetti stabilisce un nuovo standard per l’addestramento a costi contenuti, per consentire ai clienti Snowflake di creare modelli personalizzati di elevata qualità per le loro esigenze aziendali a basso costo.

Realmente aperto: la licenza Apache 2.0 offre accesso senza limitazioni a pesi e codice. Stiamo inoltre rendendo open source tutte le nostre data recipe e i risultati delle nostre ricerche.

Snowflake Arctic è disponibile da subito su Hugging Face, NVIDIA API Catalog e Replicate o tramite il tuo model garden o catalogo preferito, inclusi Snowflake Cortex, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Lamini, Perplexity e Together nei prossimi giorni.