랜덤 포레스트는 수백 개의 결정 트리를 생성하며, 각 트리는 학습 데이터에서 무작위로 추출한 서로 다른 샘플과 데이터 특성 조합을 기반으로 학습됩니다. 이후 이들 예측을 투표 또는 평균 방식으로 결합해 단일 결정 트리로는 달성하기 어려운 더 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 도출합니다.

다음은 가공 전 데이터부터 최종 예측까지 랜덤 포레스트가 수행하는 주요 단계입니다.

1. 데이터 준비

알고리즘은 원본 학습 데이터 세트를 입력받아 처리 가능한 형태로 준비합니다. 이 단계에서 필요한 데이터 정제, 포맷팅 또는 전처리가 완료됩니다.

2. 데이터 샘플링

랜덤 포레스트는 배깅(bagging, bootstrap aggregating)이라 불리는 통계적 샘플링 기법을 사용해 각 트리에 대해 데이터 포인트를 무작위로 선택하며, 이로 인해 동일한 데이터 포인트는 여러 트리에 반복해서 포함될 수 있습니다. 이를 통해 각 트리는 학습 데이터를 서로 조금씩 다르게 학습하게 됩니다.

3. 개별 트리 구축

각 트리는 데이터 세트를 반복적으로 분할해 새로운 분기를 생성하는 방식으로 구성됩니다. 예를 들어 신규 차량 구매 가능성을 예측하는 결정 트리는 연 소득이 100,000달러(USD)를 넘는지 여부로 분기한 뒤, 이어서 나이가 30세 이상인지 여부를 기준으로 다시 분기할 수 있습니다. 각 결정 지점에서 알고리즘은 사용 가능한 특성 중 하위 집합을 무작위로 선택하고 서로 다른 결과를 가장 명확하게 구분하는 특성을 선택합니다.

4. 포레스트 확장

알고리즘은 다양한 결정 트리 집합을 생성하기 위해 2단계와 3단계를 100~1000회 반복합니다. 각 트리는 서로 다른 데이터와 특성을 사용하기 때문에 서로 다른 패턴을 학습합니다.

5. 개별 예측 수행

새로운 데이터가 입력되면 포레스트에 포함된 각 트리는 학습된 결정 규칙을 따라 독립적으로 예측을 수행합니다. 이로 인해 동일한 입력값에 대해 여러 개의 예측 결과가 생성됩니다.

6. 집계 또는 평균

분류 문제의 경우, 알고리즘은 모든 트리의 투표를 집계해 가장 많은 표를 받은 클래스를 선택합니다. 회귀 문제의 경우 모든 트리의 예측값 평균을 계산해 최종 결과를 도출합니다.

7. 최종 결과 제공

알고리즘은 개별 결정 트리 간 예측 일치도를 기반으로 통합 예측 결과를 산출하며 필요에 따라 신뢰도 측정 결과를 함께 제공합니다.