機械学習におけるランダムフォレストとは

IGS Energy Uses AI and ML to Reduce Forecasting Complexity and Improve Anomaly Detection
IGS Energyは、Snowflakeを使用してデータを活用し、より費用対効果の高い予測モデルからより正確な異常検知まで、AI/MLのユースケースを解決し、すべての人に持続可能な未来をもたらすというミッションを実現しています。
ランダムフォレストとは、複数の決定木をランダムに生成して組み合わせる機械学習アルゴリズムです。単一モデルより高い予測精度と過学習への耐性を持ち、分類、回帰の両タスクに広く活用されています。このガイドでは、ランダムフォレストの仕組みから、強力な機械学習モデルとランダムフォレスト分類の使用方法について解説します。
ランダムフォレストは、トレーニング期間中に多数の決定木を構築するアンサンブル機械学習アルゴリズムです。各決定木は、トレーニングデータセット全体のランダムなサブセットに基づいてトレーニングされ、決定木内の各意思決定ポイントから指定された数のデータ属性をランダムに選択し、独自の予測を生成します。
ランダムフォレストを使用して作成されたモデルは、分類（最も多くの決定木がどの予測を選択するかを判断する）と回帰分析（全決定木の予測の平均）の両方に使用できます。
たとえば、Eメールをスパムかどうか分類するように設計されたモデルは、すべての決定木から結果を分析し、大多数が選択した分類を選択します。対照的に、住宅価格を予測するように設計されたモデルは、すべての決定木からの結果を平均します。
この方法は、極端な予測が最終結果に歪みをもたらすリスクを軽減し、各予測の信頼度とばらつきを簡単に測定する方法を提供します。
最も基本的なレベルでは、ランダムフォレストは複数の決定木からなるアンサンブルです。しかし、この2つの手法には、実践的な違いが数多くあります。
決定木はトレーニングデータセット全体を使用し、利用可能なすべての特徴量（住宅の場所、サイズ、築年数などのデータ属性）を考慮して予測を行います。ランダムフォレストは、データセット内から複数の決定木を作成し、それぞれから特徴量をランダムに選択して結果を生成します。
決定木はまっすぐな経路をたどり、単一の予測を生成します。ランダムフォレストは、すべての決定木から予測を取得し、結果を集計または平均して全体的な予測を生成します。
決定木には、予測に到達するための説明しやすい手法があります。ランダムフォレストははるかに複雑であるため、個々の予測を説明することは困難です。
決定木は、はるかにシンプルで、トレーニングが迅速で、コンピュートリソースとメモリリソースの消費量がはるかに少なくなります。一方、ランダムフォレストは複数の決定木をトレーニングする必要があるため、計算コストが高くなり、学習にかかる時間も長くなる傾向があります。
決定木は高精度ですが、過剰適合の傾向もあるため、モデルがトレーニングセットの外部にデータを提示すると、予測の精度が低下します。決定木は、欠損データやノイズデータの影響をより大きく受けることもあります。一般的に、ランダムフォレストのアルゴリズムが生成する予測は、より正確で安定しており、堅牢であると考えられています。
ランダムフォレストは、数百個の決定木を作成し、各決定木はトレーニングデータのさまざまなランダムサンプルから学習し、特徴量のさまざまな組み合わせを考慮します。そして、すべての予測を投票や平均によって組み合わせ、どの決定木よりも正確で信頼できる結果を生成します。
生データから最終的な予測までのランダムフォレストの主な手順を以下に示します。
このアルゴリズムは、元のトレーニングデータセットを取得して処理に備えます。この段階で、必要なクリーニング、フォーマット、前処理はすべて完了します。
ランダムフォレストは、バギング（別名ブートストラップ集約）と呼ばれる統計サンプリング技術を使用して、各決定木のデータポイントをランダムに選択し、同じデータポイントの多くを複数の決定木にわたって繰り返します。これにより、決定木ごとにわずかに異なるバージョンのトレーニングデータが使用されます。
各決定木は、データセットを繰り返し分割して新しい分岐を作成することで構築されます。たとえば、ある人が新車を購入する可能性が高いかどうかを予測するために決定木を構築している場合、その人の年収が10万ドル以上か10万ドル未満か、さらに30歳を超えているかどうかで決定木が分岐する可能性があります。すべての意思決定ポイントにおいて、アルゴリズムは利用可能な特徴量のサブセットをランダムに選択し、異なる結果の間で最も明確な分離を生み出すものを選択します。
アルゴリズムは上記の手順2、3を100回から1,000回繰り返して、多様な決定木の集合を作成します。異なるデータを捉え、異なる特徴量を考慮するため、各決定木は異なるパターンを学習します。
新しいデータが到着すると、フォレスト内の各決定木は学習した意思決定ルールに従って、独自の予測を行います。その結果、同じ入力に対して複数の別々の予測が行われます。
分類の問題では、アルゴリズムはすべての決定木から票をカウントし、最も票を集めたクラスを選択します。回帰問題では、すべての決定木の予測の平均を計算して最終結果を生成します。
このアルゴリズムは、統合された予測と、個々の決定木の間にどれだけの合意があったかに基づくオプションの信頼度測定を提供します。
ランダムフォレストモデルは、分類やランダムフォレスト回帰のいずれに使用される場合でも、最小限のチューニングで複雑なデータセットから正確な結果を生成することに優れています。データサイエンティストにとって、ランダムフォレストが頼りになるアルゴリズムとなる主なメリットは次のとおりです。
ランダムフォレストは、多様なデータセットや問題タイプにわたって一貫して強力な予測パフォーマンスを提供します。通常、数百本の決定木の集合的な決定は、単一の決定木よりも正確な結果をもたらします。
トレーニングデータを過剰に学習してしまう個別の決定木とは異なり、ランダムフォレストは構造的に過学習を防ぐ仕組みを備えています。決定木ごとに異なるデータや特徴量が見られるため、個々のバイアスやエラーが相殺され、新しいデータに対しても汎用性が向上します。
ランダムフォレストは、数値（年齢や所得など）やカテゴリー変数（色やブランドなど）を含む混合データ型をシームレスに処理します。広範な前処理は不要です。そのため、複数の形式の乱雑な情報を含むリアルワールドのデータセットに適しています。
このアルゴリズムは、特定の予測に最も影響を与えた入力変数を自動的にランク付けします。これは、特徴量重要度と呼ばれます。これにより、データサイエンティストは、最も重要な変数に焦点を当てることで、データに対する理解を深め、主な推進要因を特定し、モデルを簡素化できる可能性があります。
ランダムフォレストは、外れ値、ノイズ、トレーニングデータの小さな変化に強い特性を持っています。他のアルゴリズムでは、わずかなデータバリエーションで劇的に異なる結果が得られる可能性があるのに対し、ランダムフォレストでは一貫したパフォーマンスが維持されるため、実稼働環境での信頼性が向上します。
ランダムフォレストは、デフォルト設定ですぐに使用でき、適切に機能します。そのため、あらゆるスキルレベルの実務者が利用しやすく、迅速なプロトタイピングやベースラインモデルの構築が可能です。
ランダムフォレストモデルの主な欠点と制約は以下のとおりです。
正確な意思決定経路を簡単にトレースできる単一の決定木とは異なり、ランダムフォレストは最終的な予測に到達するために数百個の決定木を使用します。そのため、特定の予測がなぜ行われたのかを説明することが難しくなり、規制の多い業界や透明性の高い意思決定を必要とする状況での使用が制限されます。
数百本の決定木の構築は、単一のモデルのトレーニングよりもはるかに時間がかかります。決定木の数が増えるにつれて予測時間が増加し、リアルタイムの用途やリソースに制約のある環境では問題となる可能性があります。
あるクラスが他のクラスよりもはるかに一般的であるデータセット（スパムフィルタリングのように、メッセージの大部分が正当なもの）を扱う場合、ランダムフォレストは正確性が最も重要なまれな例外の検出において、パフォーマンスが低下する可能性があります。
ランダムフォレストでは、個々の決定木をすべてメモリに保存する必要があり、大規模なデータセットを扱う場合や数百本の決定木からなるフォレストを作成する場合にボトルネックとなる可能性があります。
ランダムフォレストは概して過剰適合を避けることは得意ですが、非常に乱雑なデータや不正確なデータを扱うことには依然として問題があります。トレーニングデータ全体で同じエラーが表示された場合、アルゴリズムはこれらのエラーを信頼できるものと見なし始め、新しいデータを提示したときに予測の精度が低下する可能性があります。
以下は、さまざまな業界におけるランダムフォレストの実際のアプリケーションです。
銀行、クレジットカード会社、その他の金融サービス組織は、ランダムフォレストを使用して支出パターン、取引場所、金額、タイミングを分析し、疑わしい取引を特定します。このアルゴリズムは、外国での購入や短期間の複数回の高価値取引など、異常な行動に迅速にフラグを付けることで、金融不正検知をリアルタイムで支援します。
医療機関はランダムフォレストを利用して、患者の症状、検査結果、病歴、人口統計情報を分析することで疾病を診断しています。たとえば、病院は患者の再寛解リスクを予測したり、複数の健康指標に基づいて糖尿病や心臓病などの早期兆候を特定したりするために、AIを使用しています。
投資会社や取引プラットフォームは、テクニカル指標、取引量、市場センチメント、経済データを分析することで、ランダムフォレストを使用して株価の変動を予測します。市場予測は本質的に困難であることに変わりはありませんが、このアルゴリズムは金融市場のパターンを特定し、トレーダーがより情報に基づいた売買意思決定を行えるように支援します。
ストリーミングサービス、通信キャリア、ソフトウェアプロバイダーは、ランダムフォレストを使用して解約する可能性の高い顧客を特定しています。企業は、利用パターン、支払い履歴、カスタマーサービスのインタラクション、デモグラフィックデータを分析することで、リスクの高い顧客に対してリテンションオファーをプロアクティブに提供できます。
オンライン小売企業は、ランダムフォレストを使用して購入履歴、閲覧行動、製品の類似性を分析し、商品のレコメンデーションを強化しています。このアルゴリズムは、類似ユーザーのパターンに基づいて顧客が購入する可能性が高い関連商品を提案するため、売上の増加に役立ちます。
銀行や貸付機関は、信用履歴、収入、雇用状況、負債対所得比などの要因を分析することで、ランダムフォレストを使用してローンの申し込みを評価します。これにより、融資の承認の可否や申請者ごとに異なる金利設定について、より正確な意思決定が可能になります。
ランダムフォレストは、不正検知、医療診断、スパムフィルタリングなど、あらゆる用途に一貫して高い精度を提供する、予測のための汎用性と強力なツールです。ランダムフォレストは、複数の決定木を使用することで、乱雑なデータや過剰適合に関連するほとんどの問題を回避し、機械学習モデルを構築するための基盤テクノロジーとなります。さまざまなタイプのデータを処理でき、広範なファインチューニングなしに優れたパフォーマンスを発揮できるため、あらゆるスキルレベルのユーザーがアクセスできます。データがますます複雑化するなかで、高性能AIシステムの構築を目指す実践者にとって、ランダムフォレストなどの堅牢なアンサンブル手法は今後も不可欠です。
「ランダム」は、次の2つの主要なソースから生じます。各決定木はランダムに選択されたデータサブセットに基づいてトレーニングされ、各決定木はすべての意思決定ポイントにおいてランダムに一握りの要因のみを考慮します。このランダム性により、決定木が互いに補完し合うさまざまな有用なパターンを見つけるように強制することで、アルゴリズムが強力になります。
決定木を一人の意見を聞くことにたとえるなら、ランダムフォレストは100人が集まる部屋でアンケートを取るようなものです。そこでは、一人ひとりが問題に対して少しずつ異なる情報や視点を持っています。投票や平均によってすべての回答者の回答を結合することで、1人の判断を信頼するよりもはるかに信頼できる正確な予測を得られます。
ランダムフォレストは、設定の微調整に多くの時間をかけずに高い精度を求める場合、特に混在するデータタイプを扱う場合や、どの要素が最も重要なのかを理解する必要がある場合に、最適な出発点となります。しかし、各予測がなぜ行われたのかを正確に説明する必要がある場合は、よりシンプルで解釈しやすいアルゴリズムを検討するよう推奨します。