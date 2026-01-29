機械学習におけるランダムフォレストとは

ランダムフォレストは、数百個の決定木を作成し、各決定木はトレーニングデータのさまざまなランダムサンプルから学習し、特徴量のさまざまな組み合わせを考慮します。そして、すべての予測を投票や平均によって組み合わせ、どの決定木よりも正確で信頼できる結果を生成します。

生データから最終的な予測までのランダムフォレストの主な手順を以下に示します。

1.データの準備

このアルゴリズムは、元のトレーニングデータセットを取得して処理に備えます。この段階で、必要なクリーニング、フォーマット、前処理はすべて完了します。

2.データのサンプリング

ランダムフォレストは、バギング（別名ブートストラップ集約）と呼ばれる統計サンプリング技術を使用して、各決定木のデータポイントをランダムに選択し、同じデータポイントの多くを複数の決定木にわたって繰り返します。これにより、決定木ごとにわずかに異なるバージョンのトレーニングデータが使用されます。

3.各決定木の構築

各決定木は、データセットを繰り返し分割して新しい分岐を作成することで構築されます。たとえば、ある人が新車を購入する可能性が高いかどうかを予測するために決定木を構築している場合、その人の年収が10万ドル以上か10万ドル未満か、さらに30歳を超えているかどうかで決定木が分岐する可能性があります。すべての意思決定ポイントにおいて、アルゴリズムは利用可能な特徴量のサブセットをランダムに選択し、異なる結果の間で最も明確な分離を生み出すものを選択します。

4.ランダムフォレストの育成

アルゴリズムは上記の手順2、3を100回から1,000回繰り返して、多様な決定木の集合を作成します。異なるデータを捉え、異なる特徴量を考慮するため、各決定木は異なるパターンを学習します。

5.個別予測の実行

新しいデータが到着すると、フォレスト内の各決定木は学習した意思決定ルールに従って、独自の予測を行います。その結果、同じ入力に対して複数の別々の予測が行われます。

6.集計または平均

分類の問題では、アルゴリズムはすべての決定木から票をカウントし、最も票を集めたクラスを選択します。回帰問題では、すべての決定木の予測の平均を計算して最終結果を生成します。

7.最終的なアウトプットの提供

このアルゴリズムは、統合された予測と、個々の決定木の間にどれだけの合意があったかに基づくオプションの信頼度測定を提供します。