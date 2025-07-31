O que é um grande modelo de linguagem? Significado e casos de uso de LLMs

Os grandes modelos de linguagem (LLMs) são sistemas avançados de IA desenvolvidos para entender as complexidades da linguagem humana e gerar respostas inteligentes e criativas às consultas. LLMs bem-sucedidos são treinados com enormes conjuntos de dados normalmente medidos em petabytes. Esses dados de treinamento são provenientes de livros, artigos, sites e outras fontes baseadas em texto.

Usando técnicas de aprendizado profundo, esses modelos se destacam na compreensão e na geração de textos semelhantes ao conteúdo produzido pelas pessoas. Os grandes modelos de linguagem alimentam muitas aplicações modernas, incluindo ferramentas de criação de conteúdo, apps de tradução de idiomas, chatbots de atendimento ao cliente, análise financeira, pesquisa científica e ferramentas avançadas de pesquisa na Internet.