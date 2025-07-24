IoT 디바이스와 센서는 다양한 컨텍스트에서 데이터를 수집하는 데 활용될 수 있습니다. 그 결과, 여러 업종의 기업들이 IoT 데이터를 활용하여 비즈니스 성장을 이끌고 있습니다. IoT 데이터가 제공하는 가치의 몇 가지 예를 소개합니다.

장비 관리 및 유지 보수 개선: 제조업체는 IoT 센서와 분석 기술을 통해 진동, 열, 기타 주요 지표를 측정하고 유지 보수가 필요한 시점을 예측합니다. IoT 지원 장비는 마모나 잠재적인 문제와 관련된 메시지를 전송해, 예측 유지 보수를 위한 정보를 제공합니다.

재고 추적 및 창고 운영: IoT 센서는 재고 위치를 추적해 직원이 제품을 찾는 데 걸리는 시간을 단축합니다. 스마트 선반과 보관함은 재고 수준을 실시간으로 파악합니다. 또한, IoT 디바이스는 패턴을 추적해 창고 운영을 효율화합니다.

질병 진단 속도 향상: 의료 기관과 병원은 IoT 디바이스를 활용해 의사가 보다 정확한 진단을 내릴 수 있도록 데이터를 수집하며, 경우에 따라 심각한 증상이 나타나기 전에도 조기 진단을 지원합니다.

제품 개발 인사이트 제공: 여러 산업 분야의 기업들은 IoT 디바이스에서 수집한 데이터를 활용하여 기존 제품을 개선하거나 새로운 제품 개발의 기회를 포착합니다. 사용량과 고객 참여에 관한 데이터를 통해 시장 수요에 대한 유용한 인사이트를 확보할 수 있습니다.

도시 및 공공 서비스 개선: IoT 센서는 도시 서비스를 개선하는 데 다양한 방식으로 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 센서는 쓰레기통을 비워야 할 시점을 폐기물 관리 서비스에 알릴 수 있습니다. 수위와 수질을 원격으로 모니터링하고 관리할 수 있으며, 스마트 가로등을 설치하면 에너지를 더욱 효율적으로 사용할 수 있습니다.