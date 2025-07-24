Les données IoT, qu’est-ce que c’est ? L’analyse IoT en détail

Les appareils et capteurs IoT permettent de collecter des données dans divers contextes. Les entreprises de tous les secteurs d’activité utilisent donc des données IoT pour stimuler leur croissance. Voici quelques exemples de la valeur ajoutée potentielle de ces données.

Amélioration de la gestion et de la maintenance des équipements : les entreprises industrielles utilisent des capteurs et des analyses de données IoT pour mesurer les vibrations, la chaleur et d’autres indicateurs importants afin d’identifier les équipements qui nécessitent une maintenance. Les équipements compatibles IoT peuvent également transmettre des messages liés à l’usure et à d’autres problèmes imminents, à des fins de maintenance prédictive.

Suivi des stocks et opérations d’entreposage : les capteurs IoT suivent l’emplacement des stocks et aident ainsi les collaborateurs à trouver plus rapidement des produits. Des étagères et des bacs intelligents identifient les niveaux de stock en temps réel. Les appareils IoT peuvent également suivre les tendances, de façon à simplifier les opérations d’entreposage.

Accélération du diagnostic des maladies : les organismes de santé et les hôpitaux utilisent des appareils IoT pour collecter des données qui permettent aux médecins d’établir des diagnostics plus précis, parfois avant même l’apparition de symptômes significatifs.

Développement de produits plus éclairé : des entreprises de différents secteurs utilisent les données issues d’appareils IoT pour améliorer leurs produits ou en concevoir de nouveaux. Les données relatives à l’utilisation et à l’engagement client fournissent des informations précieuses sur la demande du marché.

Amélioration des services municipaux et publics : les capteurs IoT peuvent servir à améliorer les services municipaux de différentes manières. Par exemple, des capteurs peuvent indiquer aux services de gestion des déchets quand vider une poubelle. Ils permettent également de surveiller et de gérer à distance le niveau et la qualité de l’eau. Enfin, installer des lampadaires intelligents peut aider à réduire la consommation d’énergie.