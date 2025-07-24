IoT-Geräte und -Sensoren eignen sich in vielen Bereichen zum Sammeln von Daten. Aus diesem Grund nutzen Unternehmen in allen Branchen IoT-Daten, um das Geschäftswachstum anzukurbeln. Die folgenden Beispiele veranschaulichen den Wert, den diese Daten liefern können.

Optimierte Anlagenverwaltung und -wartung: Fertigungsunternehmen nutzen IoT-Sensoren und Analytik zur Messung von Vibrationen, Wärme und anderen wichtigen Kennzahlen, um festzustellen, wann Geräte gewartet werden müssen. IoT-fähige Geräte können auch Informationen über Verschleiß und drohende Probleme übermitteln und so die vorausschauende Wartung unterstützen.

Effiziente Bestandsüberwachung und Lagerverwaltung: IoT-Sensoren überwachen den Standort des Inventars und verkürzen so die Zeit, die das Personal benötigt, um Produkte zu finden. Intelligente Regale und Behälter erkennen Lagerbestände in Echtzeit. Zudem können IoT-Geräte Muster aufzeichnen, um die Abläufe im Warenlager zu optimieren.

Schnellere Diagnosen: Organisationen im Gesundheitswesen und Krankenhäuser setzen IoT-Geräte ein, um Daten zu sammeln, mit deren Hilfe Ärzt:innen präzisere Diagnosen stellen können – mitunter sogar, bevor signifikante Symptome auftreten.

Fundierte Produktentwicklung: Unternehmen aus verschiedenen Branchen nutzen die Daten von IoT-Geräten, um Möglichkeiten zur Verbesserung vorhandener Produkte oder zur Entwicklung neuer Produkte zu erkennen. Daten über die Nutzung und das Interesse der Kund:innen liefern wertvolle Erkenntnisse über die Marktnachfrage.

Verbesserte Stadtverwaltung und Versorgungsleistungen: IoT-Sensoren können auf vielfältige Weise zur Verbesserung der kommunalen Leistungen eingesetzt werden. Zum Beispiel können Sensoren der Müllabfuhr mitteilen, wann eine Mülltonne geleert werden muss. Wasserstand und -qualität können aus der Ferne überwacht und verwaltet werden. Zudem kann mit intelligenten Straßenlaternen Energie effizienter genutzt werden.