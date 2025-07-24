IoTデータとは：IoTアナリティクスの解説

IoTデバイスとセンサーは、さまざまなコンテキストでデータを収集するために使用できます。その結果、あらゆる業界の企業がIoTデータを活用してビジネスを成長させています。ここに挙げたのは、このデータがもたらす価値のほんの一例です。

機器管理とメンテナンスの改善：製造企業は、IoTセンサーとアナリティクスにより振動や熱などの重要なメトリクスを測定し、機器のメンテナンスが必要な時期を特定しています。IoT対応の機器は、摩耗や差し迫っている問題に関連するメッセージを送信して予知保全を知らせることもできます。

在庫追跡と倉庫業務：IoTセンサーは在庫の場所を追跡することができ、従業員が製品を見つけるまでの時間を短縮できます。スマートシェルフとスマートビンは、在庫レベルをリアルタイムで特定します。さらに、IoTデバイスはパターンを追跡できるため、倉庫業務を合理化できます。

疾患診断の迅速化：医療機関や病院は、IoTデバイスを使用してデータを収集し、医師がより正確な診断を行えるようにしています。場合によっては、重大な症状が発生する前に診断を行うこともあります。

製品開発への情報提供：さまざまな業界の企業が、IoTデバイスのデータを使用して既存製品の改善や新規製品の開発の機会を見出しています。使用状況や顧客エンゲージメントに関連するデータは、市場の需要に関する貴重なインサイトを提供します。

都市、公共サービスの改善：IoTセンサーは、都市サービスを改善するためにさまざまな方法で活用できます。たとえば、ゴミ箱を空にする必要があるときには、センサーが廃棄物管理サービスにそれを通知することができます。また、水位と水質を遠隔で監視、管理できます。そして、スマート街路灯が配備されれば、エネルギーの効率的な利用が可能になります。