¿Qué son los datos del IdC? Explicación de las analíticas del IdC

Los dispositivos y sensores del IdC se pueden usar para recopilar datos en distintos contextos. Como consecuencia, empresas de todos los sectores utilizan los datos del IdC para impulsar el crecimiento empresarial. He aquí algunos ejemplos del valor que pueden ofrecer estos datos.

Mejora del mantenimiento y la gestión del equipamiento: Las empresas de fabricación emplean sensores y analíticas del IdC para medir las vibraciones, el calor y otras métricas importantes a fin de identificar cuándo los equipos necesitan mantenimiento. Los equipos habilitados para el IdC también pueden transmitir mensajes relacionados con el desgaste y los problemas pendientes, lo que facilita el mantenimiento predictivo.

Seguimiento del inventario y operaciones de almacén: Los sensores del IdC llevan un seguimiento de la ubicación del inventario, lo que reduce el tiempo que tardan los empleados en encontrar los productos. Los estantes y contenedores inteligentes identifican los niveles de existencias en tiempo real. Además, los dispositivos del IdC pueden llevar un seguimiento de los patrones para optimizar las operaciones del almacén.

Aceleración del diagnóstico de enfermedades: Las organizaciones sanitarias y los hospitales utilizan dispositivos del IdC para recopilar datos que ayudan al personal médico a realizar diagnósticos más precisos y, en algunos casos, antes de que se presenten síntomas notables.

Apoyo al desarrollo de productos: Empresas de distintos sectores usan datos de dispositivos del IdC para detectar oportunidades de mejorar productos existentes o desarrollar otros nuevos. Los datos relacionados con el uso y las interacciones con los clientes brindan información valiosa sobre la demanda del mercado.

Mejora de los servicios municipales y públicos: Los sensores del IdC pueden utilizarse de diversas formas para mejorar los servicios municipales. Por ejemplo, los sensores pueden indicar a los servicios de gestión de residuos cuándo hay que vaciar un contenedor de basura. El nivel y la calidad del agua pueden supervisarse y gestionarse de forma remota. Además, puede hacerse un uso más eficiente de la energía cuando se implementa un alumbrado inteligente.