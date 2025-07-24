Che cos’è l’IoT? IoT analytics: che cos’è

Di seguito sono riportate cinque best practice per ottenere il massimo dai dati IoT.

Sfruttare le funzionalità del cloud: l’IoT genera un’enorme quantità di dati tipicamente non strutturati o semi-strutturati. Le aziende devono quindi sfruttare la potenza di elaborazione e lo storage offerti dal cloud. Inoltre, le soluzioni cloud spesso forniscono strumenti integrati per connettere, elaborare e analizzare i dati IoT.

Una di queste funzionalità cloud è l’utilizzo dei dati delle serie temporali in modo efficace, che consente ai produttori di ottenere un flusso continuo di informazioni su processi, apparecchiature e output nel tempo. Queste funzionalità possono fornire insight preziosi, ottimizzare le operazioni e contribuire ad alimentare decisioni basate sui dati.

Implementare un’architettura che supporta l’IoT: iniziare con una corretta architettura dati IoT aiuterà a gestire i dati IoT in modo efficiente e a ricavare insight man mano che l’organizzazione cresce e le esigenze si evolvono. I dati provenienti dall’IoT presentano alcune sfide, tra cui l’accesso di rete talvolta inaffidabile e dispositivi spesso distribuiti a grandi distanze geografiche e che richiedono più protocolli. Inoltre, l’architettura IoT deve supportare le tecniche di data mining necessarie per analizzare le enormi quantità di dati prodotte dall’IoT.

Combinare i dati IoT con altri dati aziendali: esaminare i dati IoT e i dati aziendali può generare valore in modo olistico, offrendo una visione più ampia delle operazioni, dei clienti e degli asset. L’integrazione di insight in tempo reale dai dispositivi connessi con i dati CRM, ERP e della supply chain consente alle aziende di individuare schemi, prevedere trend e prendere decisioni più informate. Questa convergenza di flussi di dati promuove una maggiore efficienza operativa, migliora la customer experience e favorisce in ultima analisi l’innovazione e il vantaggio competitivo.

Dare priorità alla sicurezza e alla governance: i meccanismi di governance, sicurezza e privacy sono fondamentali per i dati IoT poiché molti di questi dati sono sensibili o proprietari. È pertanto necessario considerare i rischi associati ai dati IoT in base ai requisiti di privacy, riservatezza e conservazione e cercare soluzioni IoT che includano solide funzionalità di sicurezza e governance.

Prendiamo ad esempio l’AI, che può migliorare in modo significativo il valore dei dati IoT, ed, come minimo, spesso necessaria per analizzare e prendere decisioni sui dati, oltre ad abilitare altri casi d’uso.