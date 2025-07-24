O que são dados de Internet das Coisas? A análise de dados de IoT explicada

Dispositivos e sensores de IoT podem ser usados para coletar dados em vários contextos. Como resultado, empresas de todos os setores estão usando dados de IoT para promover o crescimento dos negócios. Veja alguns exemplos do valor que esses dados podem oferecer.

Melhoria da gestão e da manutenção de equipamentos: as empresas do setor industrial usam sensores e análises de dados de IoT para medir a vibração, o calor e outras métricas importantes para identificar quando o equipamento precisa de manutenção. Equipamentos compatíveis com IoT também podem transmitir mensagens relacionadas a desgaste e problemas pendentes, fornecendo informações para a manutenção preditiva.

Processamento de inventário e operações de warehouse: os sensores de IoT monitoram a localização do inventário, reduzindo o tempo necessário para que os funcionários encontrem produtos. Prateleiras e caixas inteligentes identificam os níveis de estoque em tempo real. Além disso, os dispositivos de IoT podem monitorar padrões para simplificar as operações do warehouse.

Aceleração do diagnóstico de doenças: organizações de saúde e hospitais utilizam dispositivos de IoT para coletar dados que ajudam os médicos a fazer diagnósticos mais precisos, em alguns casos antes do surgimento de sintomas significativos.

Desenvolvimento de produtos com base em informação: empresas de diversos setores utilizam dados de dispositivos de IoT para identificar oportunidades de melhorar os produtos existentes ou desenvolver novos produtos. Dados relacionados ao uso e ao engajamento do cliente fornecem insights valiosos sobre a demanda do mercado.

Aprimoramento de serviços públicos e municipais: os sensores de IoT podem ser usados de várias maneiras para melhorar os serviços municipais. Por exemplo, os sensores podem informar as equipes de gestão de resíduos quando é necessário esvaziar um reservatório de lixo. Os níveis e a qualidade da água podem ser monitorados e gerenciados remotamente. E a energia pode ser usada de forma mais eficiente quando são instaladas luzes de rua inteligentes.