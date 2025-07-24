O que são dados de Internet das Coisas? A análise de dados de IoT explicada
Para maximizar o valor dos dados da Internet das Coisas (IoT), as organizações precisam de uma arquitetura na nuvem e de uma estratégia de análise de dados eficaz.
- Visão geral
- Como funciona a IoT
- O valor dos dados de IoT
- Elementos da arquitetura de IoT para análise de dados de IoT
- Práticas recomendadas para arquitetura da análise de dados de IoT
- Recursos
Visão geral
A tecnologia de Internet das Coisas (internet of things, IoT) começa com sensores e dispositivos que coletam dados do ambiente. Esses dados podem incluir leituras de temperatura, informações de localização geográfica, feeds de áudio ou vídeo e muito mais. A computação de borda (edge computing), uma estratégia de processamento no local onde os dados são coletados ou utilizados, permite que os dados de IoT sejam capturados e processados na borda, em vez de serem enviados de volta a um data center ou à nuvem. O método usado dependerá da aplicação específica com base nas necessidades de consumo de energia, alcance e largura de banda. Quando os dados de IoT chegam na plataforma na nuvem, eles podem ser processados e analisados usando vários métodos, incluindo algoritmos de IA e aprendizado de máquina.
Como funciona a IoT
O valor da Internet das Coisas (IoT) está nos dados gerados a partir de uma rede de sensores e dispositivos conectados. No entanto, esses dados devem se integrar a outros sistemas e dados para que seja possível extrair os insights mais valiosos. Um fluxo completo de informações inclui dados de IoT, de TI e da tecnologia de operações (TO) que se movem por meio de uma rede para chegar, finalmente, à plataforma de dados para o seu processamento, análise e armazenamento. Neste artigo, vamos analisar o valor dos dados de IoT em todos os setores, bem como os componentes de sua arquitetura e as práticas recomendadas de análise de dados.
O valor dos dados de IoT
Dispositivos e sensores de IoT podem ser usados para coletar dados em vários contextos. Como resultado, empresas de todos os setores estão usando dados de IoT para promover o crescimento dos negócios. Veja alguns exemplos do valor que esses dados podem oferecer.
Melhoria da gestão e da manutenção de equipamentos: as empresas do setor industrial usam sensores e análises de dados de IoT para medir a vibração, o calor e outras métricas importantes para identificar quando o equipamento precisa de manutenção. Equipamentos compatíveis com IoT também podem transmitir mensagens relacionadas a desgaste e problemas pendentes, fornecendo informações para a manutenção preditiva.
Processamento de inventário e operações de warehouse: os sensores de IoT monitoram a localização do inventário, reduzindo o tempo necessário para que os funcionários encontrem produtos. Prateleiras e caixas inteligentes identificam os níveis de estoque em tempo real. Além disso, os dispositivos de IoT podem monitorar padrões para simplificar as operações do warehouse.
Aceleração do diagnóstico de doenças: organizações de saúde e hospitais utilizam dispositivos de IoT para coletar dados que ajudam os médicos a fazer diagnósticos mais precisos, em alguns casos antes do surgimento de sintomas significativos.
Desenvolvimento de produtos com base em informação: empresas de diversos setores utilizam dados de dispositivos de IoT para identificar oportunidades de melhorar os produtos existentes ou desenvolver novos produtos. Dados relacionados ao uso e ao engajamento do cliente fornecem insights valiosos sobre a demanda do mercado.
Aprimoramento de serviços públicos e municipais: os sensores de IoT podem ser usados de várias maneiras para melhorar os serviços municipais. Por exemplo, os sensores podem informar as equipes de gestão de resíduos quando é necessário esvaziar um reservatório de lixo. Os níveis e a qualidade da água podem ser monitorados e gerenciados remotamente. E a energia pode ser usada de forma mais eficiente quando são instaladas luzes de rua inteligentes.
Elementos da arquitetura de IoT
Configurar uma arquitetura adequada ajudará efetivamente a garantir que você tenha acesso a insights acionáveis de dados quando precisar. Considere cada um dos seguintes elementos.
Fontes de dados: dispositivos inteligentes, sensores e outros dispositivos de IoT geram dados contínuos.
Protocolo de Transporte de Telemetria com Fila de Mensagens (message queuing telemetry transport, MQTT) e um broker de mensagens da IoT: devido à instabilidade frequente da conectividade de internet, os dispositivos de IoT se comunicam usando o protocolo MQTT e um broker de mensagens da IoT. O broker de mensagens utiliza um mecanismo de publicação e assinatura para interagir com outros serviços, que se inscrevem em tópicos específicos dentro do broker para acessar os dados dos dispositivos.
Serviços de streaming: um serviço de streaming é usado para ingerir e armazenar temporariamente dados de dispositivos em tempo real, permitindo assim uma ingestão e entrega confiáveis para uma tabela intermediária no data warehouse na nuvem.
Armazenamento de objetos na nuvem: nos casos em que a aplicação exigir, o armazenamento de objetos na nuvem será usado para preparar os dados em lote antes da ingestão. Por exemplo, dados minuto a minuto podem ser guardados no armazenamento de objetos na nuvem, enquanto dados agregados durante um período mais longo podem ser armazenados no data warehouse na nuvem.
Suporte a dados em streaming: seu data warehouse na nuvem deve oferecer suporte nativo para JSON e outros formatos de dados semiestruturados para facilitar a ingestão de dados dos dispositivos.
Práticas recomendadas para IoT: aproveitando os dados de IoT
Confira aqui cinco práticas recomendadas para tirar o máximo proveito dos seus dados de IoT.
Aproveitar os recursos da nuvem: a IoT gera uma grande quantidade de dados que normalmente são não estruturados ou semiestruturados. Isso exige que as empresas aproveitem o significativo poder de processamento e armazenamento que a nuvem oferece. Além disso, as soluções na nuvem muitas vezes fornecem ferramentas integradas para conectar, processar e analisar dados de IoT.
Um desses recursos que podem existir na nuvem é a utilização eficaz de dados em séries temporais. Com essa funcionalidade, um fabricante pode obter um fluxo contínuo de informações sobre vários processos, equipamentos e resultados ao longo do tempo. Ela pode fornecer insights valiosos, otimizar as operações e ajudar a fundamentar as decisões baseadas em dados.
Implementar uma arquitetura compatível com a IoT: começar com uma arquitetura de dados de IoT adequada ajudará a garantir que você possa gerenciar com eficiência os dados de IoT e explorá-los para obter insights à medida que sua organização cresce e suas necessidades evoluem. Os dados provenientes da IoT apresentam desafios, incluindo acesso à rede, às vezes não confiável, e dispositivos que geralmente estão distribuídos por grandes distâncias geográficas e que exigem vários protocolos. Além disso, sua arquitetura de IoT deve oferecer suporte a técnicas de mineração de dados necessárias para analisar a enorme quantidade de dados produzidos pela IoT.
Combinar dados de IoT com outros dados corporativos: a análise de dados de IoT e dados corporativos de forma integrada pode gerar valor significativo, oferecendo uma visão mais ampla das operações, dos clientes e dos ativos. A integração de insights em tempo real oriundas de dispositivos conectados com os dados existentes da gestão do relacionamento com o cliente (customer relationship marketing, CRM), do planejamento de recursos empresariais (enterprise resource planning, ERP) e da cadeia de fornecedores permite que as empresas identifiquem padrões, prevejam tendências e tomem decisões mais fundamentadas. Essa convergência de fluxos de dados promove maior eficiência operacional, melhora a experiência do cliente e, por fim, impulsiona a inovação e a vantagem competitiva.
Priorizar a segurança e governança: os mecanismos de governança, segurança e privacidade são essenciais para os dados de IoT, pois grande parte dessas informações é confidencial ou proprietária. Considere os riscos de dados de IoT com base nos requisitos de privacidade, confidencialidade e retenção, e procure soluções de IoT que incluam recursos sólidos de segurança e governança.
Pensar na IA: a IA pode aumentar significativamente o valor dos dados de IoT. No mínimo, ela é frequentemente necessária para analisar os dados, tomar decisões com base neles e possibilitar outros casos de uso.