마스터 데이터 관리: 정의 및 전략

MDM은 신뢰성과 정확성이 확보된 데이터의 중앙 리포지토리를 구축합니다. 기업은 MDM을 통해 사일로화되고 일관성 없는 데이터로 인해 발생하는 위험(예: 잘못된 보고나 파편화된 고객 인사이트 등과 같은 문제)을 줄일 수 있습니다. 성공적인 MDM 전략을 수립하는 조직은 일관성 있고 신뢰할 수 있는 데이터를 생성하여, 모든 비즈니스 부서가 정보 기반 의사 결정을 내리고, 운영 효율성을 높이며, 고객 경험을 강화할 수 있도록 합니다.

또한, MDM은 내부 팀뿐만 아니라, 필요에 따라 외부 파트너도 액세스할 수 있는 단일 데이터 뷰를 생성하여 협업을 촉진합니다. 예를 들어 물류 회사의 경우, MDM을 활용함으로써 공급망 시스템 전반에서 위치 데이터의 일관성을 유지하고, 재고 관리를 간소화하며, 정시 배송률을 높일 수 있습니다.

MDM 전략을 수립하려면 비즈니스 요구 사항 파악, 데이터 도메인 매핑, 적절한 도구 및 기술 선택, 데이터 거버넌스 정책 정의, 데이터 스튜어드십 역할 설정 등의 작업이 필요합니다. MDM은 이러한 체계적인 접근 방식에 따라 전략적 도구로써 조직의 데이터 활용 방식을 혁신할 수 있습니다.