Snowflake Postgres: Postgres와 분석을 하나의 플랫폼에서 통합

오늘 Snowflake는 완전 관리형 Postgres 솔루션인 Snowflake Postgres의 정식 출시(GA)를 발표했습니다. 이를 통해 전 세계에서 가장 널리 사용되는 데이터베이스인 PostgreSQL을 Snowflake의 종합 플랫폼에서 활용할 수 있게 되었습니다.
Snowflake Postgres는 까다로운 엔터프라이즈 워크로드를 처리할 수 있도록 처음부터 설계되었습니다. 이를 통해 데이터 환경을 단순화하고, 비용이 많이 드는 데이터 파이프라인을 제거하며, 신뢰할 수 있는 앱과 AI 에이전트를 더욱 빠르게 구축할 수 있습니다.
복잡하고 비효율적인 데이터 이동 문제
수년간 조직은 데이터베이스를 연결하는 어려운 과제를 떠안아야 했습니다. 대규모 트랜잭션 워크로드를 별도 데이터베이스에서 운영하고, 이를 분석 및 AI에 활용하기 위해 Snowflake로 이전하는 복잡하고 취약한 파이프라인을 유지해 왔습니다. 이러한 단편화는 데이터 지연, 보안 공백 및 예산 관리 문제를 초래합니다.
AI 시대에 이러한 복잡성은 더 이상 용납될 수 없습니다. 현대적인 앱과 AI 에이전트는 고객이 기대하는 실시간 경험을 제공하기 위해 최신 운영 컨텍스트에 즉시 액세스해야 합니다. 단편화되고 오래된 데이터 위에서는 견고한 AI 전략을 구축할 수 없습니다.
"Sigma의 고객은 항상 최신 비즈니스 데이터를 기반으로 한 실시간 인터랙티브 분석을 기대합니다. Snowflake Postgres를 통해 복잡한 파이프라인이나 외부 시스템에 의존하지 않고 Snowflake 환경에서 최신 트랜잭션 데이터를 직접 활용할 수 있게 되었습니다. 그 결과, 우리 팀과 고객 모두 실시간으로 반응하는 분석 및 AI 기반 경험을 보다 단순하고 신뢰할 수 있는 환경에서 구현할 수 있게 되었습니다."
Jake Hanan
앱, 분석, AI를 하나로 통합하는 새로운 방식
이러한 과제를 해결할 수 있는 것이 바로 Snowflake Postgres입니다. 취약한 서드 파티 ETL을 대체하고 Postgres와 Snowflake 간 데이터 이동을 간소화된 경험으로 제공함으로써, 프로덕션 데이터 활용의 새로운 기준을 제시합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.
간소화된 데이터 이동: 오픈소스 pg_lake 확장을 기반으로 Snowflake Postgres는 데이터를 Snowflake로 더욱 원활하게 이동해 분석과 AI에 활용할 수 있도록 하며, 생성된 인사이트를 다시 앱에 제공할 수 있습니다.
간편한 앱 마이그레이션: 대부분의 경우 기존 Postgres 앱을 Snowflake로 리프트 앤 시프트 방식으로 이전할 때 코드 변경이 필요하지 않습니다. 개발자는 pg_vector, PostGIS와 같은 익숙한 도구, ORM 및 확장을 그대로 사용할 수 있습니다.
비용 통합: 사일로화된 데이터베이스와 이를 연결하기 위한 오버헤드 비용을 더 이상 지불할 필요가 없습니다. 특히 트랜잭션 데이터를 Snowflake로 이동하기 위해 추가 비용을 지불하고 있다면 그 부담은 더욱 커질 수 있습니다. 이제 이미 확보한 Snowflake 사용량을 활용해 트랜잭션 워크로드를 처리하고, 엔지니어링 리소스를 더 전략적인 영역에 투입할 수 있습니다.
Day 1부터 프로덕션 준비 완료: 검증되지 않은 대안과 달리, Snowflake는 내장형 고가용성, 자동 장애 조치, 지속적 백업을 갖춘 엔터프라이즈급 기반을 제공합니다. PrivateLink, VPC 피어링, 고객 관리형 키 등 고급 보안 제어 기능을 통해 민감한 데이터를 안전하게 보호할 수 있도록 설계되었습니다.
이러한 기능은 엔터프라이즈 데이터를 다루는 방식에 근본적인 변화를 의미합니다. Snowflake Postgres는 기존 Unistore와 상호 보완적으로 작동하며, Snowflake의 사용 편의성과 엔터프라이즈 적합성을 완전한 Postgres 호환성과 결합해 하나의 통합 플랫폼에서 제공합니다. 이제 Snowflake는 고객이 복잡한 데이터 이동 없이 대규모 분석과 함께 더 많은 트랜잭션 워크로드를 실행할 수 있도록 지원합니다.
“초기 테스트 결과, 디스크 작업 속도가 기존 관리형 Postgres 솔루션 대비 최대 20배까지 향상된 것으로 나타났습니다. 그 결과, 대규모 트랜잭션 업데이트와 복잡한 애플리케이션 워크플로우를 즉시 지원할 수 있었으며, 속도와 안정성 모두에서 눈에 띄는 개선을 확인했습니다.”
Mike Willett
Snowflake에서 그대로 사용하는 Postgres
Snowflake Postgres의 핵심 철학은 단순합니다. 바로, 이미 검증된 것은 그대로 유지하는 것입니다. Postgres가 개발자에게 표준으로 자리 잡은 데에는 많은 이유가 있습니다. 뛰어난 안정성과 JSON, 지리 공간 데이터, 벡터 임베딩 등 다양한 워크로드를 지원하는 풍부한 확장 생태계로 잘 알려져 있기 때문입니다.
Snowflake는 커뮤니티 Postgres와 100% 호환성을 제공합니다. 특정 공급업체에 묶이는 독점 포크가 아니라, Snowflake 보안 경계 내에서 그대로 사용할 수 있는 Postgres입니다.
Snowflake가 제공하는 기능은 다음과 같습니다.
pg_lake를 통한 혁신: Snowflake는 단순히 Postgres를 통합하는 데 그치지 않고, 데이터 레이크하우스와 작동하는 방식을 한 단계 발전시키고 있습니다. 오픈소스 pg_lake 확장을 통해 Apache Iceberg와 같은 개방형 표준과 네이티브로 상호작용할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 개방형 형식에 직접 쿼리하고 데이터를 기록할 수 있으며, 트랜잭션 속도와 분석 확장성을 동시에 확보할 수 있습니다.
Postgres에 대한 깊은 헌신: Snowflake는 Postgres 커뮤니티에 대한 투자를 강화하고 있습니다. Crunchy Data의 세계적 수준 엔지니어링 인재를 영입함으로써 수십 년에 걸친 Postgres 전문성을 Snowflake 핵심에 직접 통합했습니다. Snowflake에 합류한 Crunchy Data의 Postgres 핵심 기여자들과 엔지니어링 리더십은 Postgres 코드베이스에 깊이 관여해 온 전문가들입니다. 이들은 현재 Snowflake Postgres를 직접 설계 및 개발하고 있습니다.
엔터프라이즈에 적합한 데이터베이스
엔터프라이즈는 배포 속도와 확장 안정성 모두를 갖출 수 있어야 합니다. Snowflake Postgres는 보안, 가용성, 사용 편의성에 대한 타협 없이 까다로운 프로덕션 워크로드를 즉시 처리할 수 있도록 설계된 검증된 기반을 제공합니다.
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주요 기능
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제공 가치
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완전한 Postgres 호환성
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커뮤니티 Postgres와 100% 호환되어 모든 표준 도구, 클라이언트, ORM을 그대로 사용할 수 있고, 기존 Postgres 애플리케이션의 리프트 앤 시프트 마이그레이션도 지원합니다.
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고가용성
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자동 데이터 복제를 통해 장애 상황에서도 데이터베이스의 복원력을 유지하도록 설계되었습니다.
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10일간 무료 연속 백업
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인적 오류나 잘못된 배포로부터 정밀하게 복구할 수 있도록 10일간의 연속 백업을 무료로 제공합니다.
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다운타임 없는 메이저 버전 업그레이드
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복잡한 수동 작업 없이 새로운 PostgreSQL 버전을 설치할 수 있습니다.
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성능 대비 뛰어난 가격 경쟁력
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Snowflake Postgres는 주요 관리형 Postgres 솔루션 대비 비용 효율성 측면에서 경쟁력을 갖추고 있습니다.
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신속한 포크
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특정 시점의 데이터베이스를 기반으로 쓰기 가능한 복제본을 빠르게 생성해 개발 속도를 높이고 스키마 변경 리스크를 줄입니다.
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프라이빗 연결성
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PrivateLink 및 VPC 피어링을 통해 안전한 프라이빗 네트워크 경로를 제공합니다.
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고급 보안 제어
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고객 관리형 키를 사용하여 데이터에 대한 통제력을 강화할 수 있습니다.
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모니터링
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Snowsight 인터페이스에서 캐시 적중률, 장기 실행 쿼리 등 상세 성능 지표와 인사이트를 확인할 수 있습니다.
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Snowflake AI 통합
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Snowflake의 네이티브 Cortex AI 기능을 활용해 트랜잭션 데이터를 기반으로 추론하는 에이전트와 앱을 구축할 수 있습니다.
지금 바로 시작하기
Snowflake Postgres는 핵심 앱과 AI를 위해 프로덕션에 적합한 기반을 제공합니다. 초기 고객 사례는 트랜잭션 데이터와 분석 데이터의 경계를 연결할 때 혁신이 가속화된다는 것을 보여주고 있습니다. 파이프라인을 제거함으로써 팀은 효율성을 높이고, 리스크를 줄이며, 더 빠르게 인사이트를 도출하고 있습니다.
Snowflake Postgres는 현재 AWS와 Azure의 모든 주요 리전에서 정식 출시(GA)되었습니다.
지금 바로 Snowflake Postgres를 시작하고 몇 분 만에 데이터베이스를 생성해 보세요. 자세한 내용은 기술 설명서와 시작 가이드를 확인하시기 바랍니다. 또한 데모 개요 영상을 통해 Snowflake Postgres로 무엇을 구축할 수 있는지 빠르게 살펴보실 수 있습니다.
미래 전망 진술
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