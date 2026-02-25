Snowflake Postgres: Postgres와 분석을 하나의 플랫폼에서 통합

지금 바로 시작하기

Snowflake Postgres는 핵심 앱과 AI를 위해 프로덕션에 적합한 기반을 제공합니다. 초기 고객 사례는 트랜잭션 데이터와 분석 데이터의 경계를 연결할 때 혁신이 가속화된다는 것을 보여주고 있습니다. 파이프라인을 제거함으로써 팀은 효율성을 높이고, 리스크를 줄이며, 더 빠르게 인사이트를 도출하고 있습니다.

Snowflake Postgres는 현재 AWS와 Azure의 모든 주요 리전에서 정식 출시(GA)되었습니다.

지금 바로 Snowflake Postgres를 시작하고 몇 분 만에 데이터베이스를 생성해 보세요. 자세한 내용은 기술 설명서와 시작 가이드를 확인하시기 바랍니다. 또한 데모 개요 영상을 통해 Snowflake Postgres로 무엇을 구축할 수 있는지 빠르게 살펴보실 수 있습니다.

미래 전망 진술

본 페이지에는 당사의 향후 제품 제공과 관련된 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 이는 어떠한 제품 제공에 대한 약속이나 보장을 의미하지 않습니다. 실제 결과와 제공 내용은 달라질 수 있으며, 알려져 있거나 알려지지 않은 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하세요.