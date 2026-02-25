Snowflake Postgres: unifica Postgres e analisi su un’unica piattaforma

Oggi siamo entusiasti di annunciare che Snowflake Postgres, la soluzione Postgres completamente gestita di Snowflake, è in GA. Il database più popolare al mondo, PostgreSQL, è ora sulla piattaforma completa Snowflake.
Snowflake Postgres è stato progettato da zero per gestire i workload enterprise più esigenti. È pensato per semplificare il tuo ecosistema dati, eliminare pipeline costose e accelerare in modo significativo lo sviluppo di applicazioni e agenti AI affidabili.
Uno spostamento dei dati complesso frena le aziende
Per anni le organizzazioni sono state costrette ad affrontare la complessa attività di collegare database tra loro. Eseguono workload transazionali ad alto volume in database separati, mantenendo pipeline complesse e fragili per spostare i dati in Snowflake per analisi e AI. Questa frammentazione genera latenza dei dati, vulnerabilità di sicurezza e costi difficili da prevedere.
Nell’era dell’AI, questa complessità non è più accettabile. Le applicazioni moderne e gli agenti AI richiedono accesso immediato a contesti operativi aggiornati per offrire le esperienze in tempo reale che i clienti si aspettano. Non è possibile costruire una strategia AI solida su dati frammentati e obsoleti.
“In Sigma, i nostri clienti si aspettano analisi interattive e in tempo reale sui dati aziendali più recenti. Con Snowflake Postgres, possiamo lavorare direttamente sugli ultimi dati transazionali in Snowflake, senza dover ricorrere a complesse pipeline o sistemi esterni. Questo offre a team e clienti una base più semplice e affidabile per sviluppare analisi e esperienze basate su AI che rispondono in tempo reale.”
Jake Hanan
Un nuovo modo per unificare applicazioni, analisi e AI
Snowflake Postgres è la risposta a queste sfide. Definisce un nuovo standard per lavorare con dati di produzione sostituendo ETL fragili di terze parti e offrendo un’esperienza semplificata per spostare i dati tra Postgres e Snowflake. Offre:
Spostamento dei dati semplificato: Basato sulla nostra estensione open source pg_lake, Snowflake Postgres consente di spostare i dati in modo più fluido verso Snowflake per analisi e AI, e di riportare insight alle applicazioni.
Migrazioni applicative semplificate: In molti casi, le migrazioni lift-and-shift delle applicazioni Postgres esistenti su Snowflake possono essere completate senza modifiche al codice. Gli sviluppatori possono continuare a utilizzare strumenti, ORM ed estensioni già adottati, come pg_vector e PostGIS.
Consolidamento della spesa: Non è più necessario pagare per database isolati e per l’overhead richiesto per collegarli, soprattutto se stai sostenendo costi per spostare dati transazionali in Snowflake. Ora puoi riallocare risorse di ingegneria e utilizzare la spesa Snowflake già impegnata per alimentare workload transazionali.
Pronto per la produzione fin dal primo giorno: A differenza di alternative non consolidate, offriamo una base di livello enterprise con alta disponibilità integrata, failover automatico e backup continui. Controlli di sicurezza avanzati come PrivateLink, VPC peering e chiavi gestite dal cliente sono progettati per proteggere i dati sensibili.
Queste funzionalità rappresentano un cambiamento fondamentale nel modo in cui puoi lavorare con i dati enterprise. Snowflake Postgres si integra con la nostra offerta Unistore esistente per combinare la semplicità d’uso e l’affidabilità enterprise Snowflake con la piena compatibilità Postgres, tutto sulla stessa piattaforma unificata. Snowflake consente ora di eseguire ancora più workload transazionali insieme ad analisi su larga scala, senza la necessità di complessi spostamenti di dati.
“I nostri test iniziali hanno dimostrato che le operazioni su disco sono fino a 20 volte più veloci rispetto alla precedente soluzione Postgres gestita. Siamo stati immediatamente in grado di supportare i nostri aggiornamenti transazionali ad alto volume e i workflow applicativi complessi con un livello di velocità e stabilità che rappresenta un grande passo avanti.”
Mike Willett
Il Postgres che conosci, potenziato da Snowflake
Alla base, Snowflake Postgres si fonda su una filosofia semplice: non cambiare ciò che funziona. Ci sono molte ragioni per cui Postgres è considerato lo standard di riferimento per gli sviluppatori. È rinomato per la sua affidabilità e per il ricco ecosistema di estensioni che gli consente di gestire tutto, dai dati JSON e geospaziali fino agli embedding vettoriali.
Portiamo il 100% di compatibilità con Postgres community in Snowflake. Non si tratta di un fork proprietario che crea lock-in: È il Postgres che conosci, ora all’interno del perimetro di sicurezza Snowflake.
Ecco cosa puoi aspettarti:
Innovazione con pg_lake: Non ci limitiamo a integrare Postgres. Evolviamo il modo in cui lavora con il tuo data lakehouse. Attraverso la nostra estensione open source pg_lake, rendiamo possibile l’interazione nativa di Postgres con standard aperti come Apache Iceberg. Questo consente di interrogare e scrivere dati direttamente in formati aperti, colmando il divario tra velocità transazionale e scalabilità analitica.
Impegno profondo verso Postgres: Snowflake rafforza ulteriormente il proprio investimento nella community Postgres. Con l’ingresso del talento ingegneristico di livello mondiale proveniente da Crunchy Data, abbiamo integrato decenni di esperienza Postgres nel cuore di Snowflake. Il nostro team include alcuni dei contributori più prolifici al codice Postgres, garantendo che la piattaforma sia costruita da chi la conosce davvero a fondo.
Un database pronto per l’enterprise
Le aziende non dovrebbero mai dover scegliere tra velocità di implementazione e sicurezza nella scalabilità. Snowflake Postgres offre una base collaudata progettata per gestire workload di produzione complessi fin da subito, senza compromessi su sicurezza, disponibilità e semplicità d’uso.
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Funzionalità
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Cosa offre
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Compatibilità completa con Postgres
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Compatibilità al 100% con Postgres community che consente l’utilizzo di tutti gli strumenti, client e ORM standard e abilita migrazioni lift-and-shift delle applicazioni Postgres esistenti.
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Alta disponibilità
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Replica automatica dei dati progettata per garantire resilienza ai guasti.
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10 giorni di backup continui gratuiti
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Sono inclusi 10 giorni di backup continui gratuiti per consentire il ripristino puntuale in caso di errore umano o distribuzioni non corrette.
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Aggiornamenti di versione principali in-place
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Installazione di nuove versioni di PostgreSQL senza operazioni manuali complesse.
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Prezzo competitivo rispetto alle prestazioni
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Snowflake Postgres compete direttamente con le principali offerte Postgres gestite in termini di rapporto costo-efficacia.
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Fork rapido
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Crea rapidamente copie scrivibili del database da qualsiasi punto nel tempo, accelerando lo sviluppo e riducendo il rischio associato alle modifiche dello schema.
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Connettività privata
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Percorsi di rete privati e sicuri tramite PrivateLink e VPC peering.
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Controlli di sicurezza avanzati
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Maggiore controllo sui dati tramite chiavi gestite dal cliente.
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Monitoraggio
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Accesso a metriche dettagliate e insight sulle prestazioni, come cache hit e query a lunga esecuzione, nell’interfaccia Snowsight.
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Integrazione con Snowflake AI
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Sviluppa agenti e applicazioni che ragionano sui dati transazionali utilizzando le funzionalità native Cortex AI Snowflake.
Inizia oggi
Snowflake Postgres offre una base pronta per la produzione per le applicazioni e l’AI più critiche. I primi clienti dimostrano già che, quando si colma il divario tra dati transazionali e analitici, l’innovazione accelera. Eliminando le pipeline, i team recuperano tempo, riducono il rischio e forniscono insight più rapidamente.
Snowflake Postgres è ora disponibile a livello generale su AWS e Azure in tutte le principali regioni.
Inizia oggi con Snowflake Postgres e crea un database in pochi minuti. Per iniziare, consulta la nostra documentazione tecnica e la guida introduttiva. Puoi anche guardare il nostro video demo introduttivo per scoprire rapidamente cosa puoi realizzare con Snowflake Postgres.
Dichiarazioni previsionali
Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, incluse quelle relative a future offerte di prodotto, e non costituisce un impegno a fornire specifiche funzionalità. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti. Consulta il nostro ultimo 10-Q per maggiori informazioni.