Snowflake Postgres: unifica Postgres e analisi su un’unica piattaforma

Uno spostamento dei dati complesso frena le aziende

Per anni le organizzazioni sono state costrette ad affrontare la complessa attività di collegare database tra loro. Eseguono workload transazionali ad alto volume in database separati, mantenendo pipeline complesse e fragili per spostare i dati in Snowflake per analisi e AI. Questa frammentazione genera latenza dei dati, vulnerabilità di sicurezza e costi difficili da prevedere.

Nell’era dell’AI, questa complessità non è più accettabile. Le applicazioni moderne e gli agenti AI richiedono accesso immediato a contesti operativi aggiornati per offrire le esperienze in tempo reale che i clienti si aspettano. Non è possibile costruire una strategia AI solida su dati frammentati e obsoleti.