Snowflake Postgres：Postgresとアナリティクスを1つのプラットフォームに統合

使用を開始するには

Snowflake Postgresは、最も重要なアプリケーションとAIのための実稼働可能な基盤を提供します。初期のお客様は、トランザクションデータと分析データの分断を解消することで、イノベーションが加速することをすでに実証しています。パイプラインを排除することで、チームは時間を取り戻し、リスクを軽減し、より迅速にインサイトを提供できるようになりました。

Snowflake Postgresは現在、すべての主要リージョンのAWSとAzureで一般提供されています。

Snowflake Postgresを今すぐ開始して、数分でデータベースをスピンアップできます。使用を開始するには、技術ドキュメントとスタートガイドをご覧ください。また、Snowflake Postgresで構築できる内容を簡単に紹介したデモ概要動画もご覧ください。

将来の見通しに関する記述

このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の成果や提供物は異なる可能性があり、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。