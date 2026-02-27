Snowflake Postgres：Postgresとアナリティクスを1つのプラットフォームに統合

本日、SnowflakeのフルマネージドPostgresソリューションであるSnowflake Postgresが一般提供されことを発表します。これにより、世界で最も普及しているデータベースであるPostgreSQLがSnowflakeの包括的なプラットフォームに導入されます。
Snowflake Postgresは、要求の厳しいエンタープライズワークロードに対応するためにゼロから構築されています。データアセットを簡素化し、高価なデータパイプラインを排除して、信頼できるアプリケーションやAIエージェントの構築を劇的に加速するように設計されています。
データの移動が企業の足かせに
長年にわたり、組織はデータベース同士を接続するという煩雑な作業を強いられてきました。複数の異なるデータベースで大量のトランザクションワークロードを実行しながら、そのデータをSnowflakeに移動してアナリティクスやAIに活用するための複雑で脆弱なパイプラインを維持しています。この断片化は、データラグやセキュリティギャップ、さらには予算管理の悪化を招きます。
AIの時代において、このような複雑さは許容できません。モダンアプリケーションやAIエージェントは、顧客が期待するリアルタイム体験を提供するためには、新鮮な運用コンテキストへの即時のアクセスを必要とします。断片化された古いデータに対して適切なAI戦略を構築することはできません。
「Sigmaのお客様は、最新のビジネスデータに基づいたライブでインタラクティブな分析を求めています。Snowflake Postgresを活用することで、複雑なパイプラインや外部システムに頼ることなく、Snowflake内の新鮮なトランザクションデータに対して直接作業を行うことができます。これにより、私たちのチームとお客様は、リアルタイムで反応する分析やAIを活用した体験を構築するための、よりシンプルで信頼性の高い基盤を手にすることができました」
—Jake Hanan氏
アプリケーション、アナリティクス、AIを統合する新たな方法
Snowflake Postgresは、こうした課題の解決策となります。脆弱なサードパーティのETLを置き換え、PostgresとSnowflakeの間のデータ移動を効率化することで、実稼働データを扱うための新たな基準を確立します。実現できることは以下のとおりです。
データ移動の合理化：オープンソースのpg_lake拡張機能を活用したSnowflake Postgresにより、データをSnowflakeにシームレスに移動してアナリティクスやAIに活用し、アプリケーションにインサイトを提供できます。
アプリケーションの容易な移行：多くの場合、既存のPostgresアプリケーションのSnowflakeへのリフトアンドシフト移行は、コードを変更することなく完了します。開発者は、pg_vectorやPostGISなどの使い慣れたツール、ORM、拡張機能を使用できます。
費用の統合：サイロ化されたデータベースや、それらを接続するためのオーバーヘッドに、特にトランザクションデータをSnowflakeへ移動するために、費用を支払い続ける必要はありません。エンジニアリングリソースを転用して、既存のSnowflakeのコミットメント契約を活用して、トランザクションワークロードを実行できます。
最初から実稼働に対応：実績のない代替製品とは異なり、組み込みの高可用性、自動化されたフェイルオーバー、継続的なバックアップを備えたエンタープライズグレードの基盤を提供します。PrivateLink、VPCピアリング、お客様が管理するキーなどの高度なセキュリティ制御により、機密データを保護できます。
これらの機能は、エンタープライズデータの処理方法に根本的な変化をもたらしています。Snowflake Postgresは、Snowflakeの使いやすさとエンタープライズ対応、そしてPostgresとの完全な互換性を、すべて同じ統合プラットフォーム上で実現するために、既存のユニストア製品を補完するものです。Snowflakeにより、お客様は複雑なデータ移動なしに、さらに多くのトランザクションワークロードを大規模アナリティクスと並行して実行できるようになりました。
「初期テストの結果、ディスク操作の速度が以前使用していたマネージドPostgresソリューションと比較して最大20倍も高速であることが確認されました。これにより、大量のトランザクション更新や複雑なアプリケーションのワークフローを、大きな飛躍を遂げたスピードと安定性で即座にサポートできるようになりました」
—Mike Willett氏
使い慣れたPostgresをSnowflakeでそのまま活用
Snowflake Postgresの中核は、以下のシンプルな哲学に基づいています。それは、機能するものを壊さない、ということです。Postgresが開発者にとってゴールドスタンダードである理由は数多くあります。その堅固な信頼性と充実した拡張エコシステムは、JSONや地理空間データ、ベクトル埋め込みなど、あらゆるタスクに対応できることで知られています。
私たちは、Snowflake上で100%のコミュニティPostgres互換性を実現しています。これはベンダーロックインを強いる独自フォークではありません。お客様が慣れ親しんでいるPostgresそのものが、Snowflakeの強固なセキュリティ境界内で利用可能になります。
お客様がSnowflakeに期待できることは以下のとおりです。
pg_lakeによるイノベーション：私たちは、Postgresを単に展開しているだけではありません。データレイクハウスとの連携方法を進化させています。オープンソースのpg_lake拡張機能により、PostgresはApache Icebergなどのオープン標準とネイティブに対話できます。これにより、オープンフォーマットに対してデータのクエリや書き込みを直接実行できるようになり、トランザクションスピードと分析規模のギャップを埋めることができます。
Postgresの深いコミットメント：Snowflakeは、Postgresコミュニティへの投資を倍増しています。Crunchy Dataの世界クラスのエンジニアリング人材を擁することで、Snowflakeの中核に長年にわたるPostgresの専門知識を直接統合しています。私たちのチームには、Postgresのコードベースに最も貢献しているメンバーも加わっており、このプラットフォームを本当に理解しているチームによって確実に構築されています。
エンタープライズ対応のデータベース
企業は、データベースを迅速に展開できるようにするか、安全にスケーリングするかのどちらかを選択する必要はありません。Snowflake Postgresは、セキュリティ、アップタイム、使いやすさを一切犠牲にすることなく、要求の厳しい実稼働ワークロードに即対応できる実証済みの基盤を提供します。
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機能
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実現できること
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Postgresとの完全な互換性
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コミュニティPostgresとの100%の互換性により、すべての標準ツール、クライアント、ORMを使用でき、既存のPostgresアプリケーションをリフトアンドシフト移行できます。
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高可用性
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自動化されたデータレプリケーションは、データベースの障害への耐性を維持するように設計されています。
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10日間の無料継続的バックアップ
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10日間の継続的バックアップが無料で付属しているため、人的エラーや展開障害から正確に復旧できます。
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その場でのメジャーバージョンアップグレード
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新しいバージョンのPostgreSQLがインストールされ、複雑な作業や手作業が不要です。
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競争力のある価格性能比
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Snowflake Postgresは、費用対効果において業界をリードするマネージドPostgresオファリングと肩を並べています。
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ラピッドフォーク
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任意の時点からデータベースの書き込み可能なコピーを迅速に作成することで、開発を加速し、スキーマ変更のリスクを軽減できます。
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プライベート接続
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PrivateLinkとVPCピアリングを使用してプライベートネットワークパスのセキュリティを確保します。
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高度なセキュリティ制御
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お客様管理のキーでデータ制御を強化します。
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モニタリング
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Snowsightインターフェイス内で、詳細なパフォーマンスメトリクスとインサイト（キャッシュヒットや長時間実行クエリなど）にアクセスできます。
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SnowflakeのAI統合機能
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SnowflakeのネイティブなCortex AI機能を使用して、トランザクションデータを推論するエージェントやアプリケーションを構築できます。
使用を開始するには
Snowflake Postgresは、最も重要なアプリケーションとAIのための実稼働可能な基盤を提供します。初期のお客様は、トランザクションデータと分析データの分断を解消することで、イノベーションが加速することをすでに実証しています。パイプラインを排除することで、チームは時間を取り戻し、リスクを軽減し、より迅速にインサイトを提供できるようになりました。
Snowflake Postgresは現在、すべての主要リージョンのAWSとAzureで一般提供されています。
Snowflake Postgresを今すぐ開始して、数分でデータベースをスピンアップできます。使用を開始するには、技術ドキュメントとスタートガイドをご覧ください。また、Snowflake Postgresで構築できる内容を簡単に紹介したデモ概要動画もご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の成果や提供物は異なる可能性があり、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。