Il serving layer è quasi sempre il punto critico per i team ML. La parte di feature engineering va bene: scrivi SQL nel tuo data warehouse. Hai tutti i dati; funziona. Ma poi hai bisogno di quelle feature al momento della predizione, con bassa latenza e throughput elevato. All’improvviso ti ritrovi a mettere insieme un secondo sistema con un processo di sincronizzazione nel mezzo.

Quando il team ML Snowflake ha sviluppato l’Online Feature Store Snowflake, voleva esattamente questo: elaborazione in Snowflake, serving da Postgres, nessun layer intermedio.

Ecco perché ha scelto Snowflake Postgres.

Pronto per la produzione dal primo giorno: SLA, sicurezza e scalabilità integrati

Snowflake Postgres è costruito su anni di esperienza Postgres maturata da Crunchy Data. Le sue solide basi produttive sono progettate per gestire i workload enterprise più esigenti: app e intelligenza artificiale che richiedono impegni di uptime, controlli di sicurezza e operazioni continuative su larga scala.

È qui che Snowflake Postgres eccelle. Oggi è disponibile con:

Maturità produttiva: Puoi operare con fiducia grazie a un service-level agreement (SLA) di uptime al 99,95%, connection pooling gestito e upgrade in-place delle versioni principali di Postgres con interruzioni minime.

Dati connessi: Replica le modifiche da Snowflake Postgres alle tue analisi dei dati in pochi secondi. Questo è reso possibile da pg_lake, la nostra estensione open source che scrive direttamente nello stesso layer di object storage da cui legge Snowflake, senza intermediari né processi nascosti.

Developer experience semplificata: Esegui il lift and shift delle app senza modifiche al codice grazie alla compatibilità al 100% con Postgres, Postgres 18, un limite di archiviazione di 64 TB e la replica logica nativa.

Sicurezza e conformità integrate: Affidati a controlli avanzati come PrivateLink e chiavi gestite dal cliente, con un unico perimetro di sicurezza per i dati transazionali e analitici.

ML con latenza 2,5 volte inferiore e throughput 7 volte superiore, sulla base di benchmark in produzione

È esattamente per questo che il team ML di Snowflake ha puntato su Snowflake Postgres per sviluppare il Online Feature Store (public preview), che fornisce ai modelli al momento della predizione segnali ML freschi e sensibili alla latenza: risk score, pattern di attività, feature comportamentali. Questi workload richiedono migliaia di predizioni al secondo, ognuna delle quali necessita di feature restituite in millisecondi.

Snowflake Postgres consente al team ML di eseguire feature engineering complessa sul motore core di Snowflake e di sincronizzare i dati con l’online store in modo fluido. Nei test iniziali, ha dimostrato le basse latenze necessarie senza alcun tuning e ha soddisfatto con facilità le elevate esigenze di scalabilità dei clienti più grandi di Snowflake. La scelta di Snowflake Postgres consente inoltre al team di sfruttare il più ampio ecosistema Postgres, incluse estensioni come pg_vector, per accelerare la distribuzione futura di feature.

Nei benchmark in produzione condotti contro Databricks Online Feature Store, basato su Databricks Lakebase, Snowflake Postgres ha dimostrato: