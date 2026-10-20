많은 조직에서 핵심 비즈니스 데이터는 클라우드에 도달하지 못합니다. 이 데이터는 데이터 센터, 지사, 엣지 거점에 머물며 로컬 운영을 뒷받침하지만, 정작 이를 활용할 수 있는 분석 및 AI 프로젝트에서는 접근할 수 없는 상태로 남아 있습니다. 데이터를 프라이빗 연결을 통해 안전하게 전송하려면 일반적으로 수개월에 걸친 프로비저닝, 복잡한 네트워크 구성, 보안, 인프라, 데이터 팀 간 조율이 필요합니다.

이제 Snowflake와 Lumen Technologies는 규제 대상 기업에 프라이빗 연결 경로를 제공하는 솔루션을 선보이기 위해 협업을 한층 강화하고 있습니다. Lumen의 프로그래밍 가능한 네트워크와 Snowflake의 Data Connectivity Proxy(DCP)를 결합할 계획입니다. 이를 통해 고객이 분산 데이터를 Snowflake에 연결해 분석과 AI에 활용하는 과정을 간소화하고자 합니다.

네트워크가 장애물이 될 때

헬스케어, 통신, 금융 서비스, 공공 부문 등 규제를 받는 분야의 조직에는 데이터 저장 위치, 액세스 권한, 보호 방식을 규정하는 더욱 엄격한 규정 준수 요구 사항이 적용됩니다. 이러한 요구 사항이 클라우드 사용 자체를 반드시 금지하는 것은 아니지만, 허용되는 클라우드 환경을 제한하고 특정 보호 조치와 승인을 요구할 수 있습니다. 특정 관할권이나 민감 데이터 또는 기밀 데이터 범주에서는 규정상 공용 인터넷을 통한 모든 데이터 전송이 금지될 수 있습니다.

장벽은 대개 데이터를 이동하려는 의지가 부족해서 생기는 것이 아닙니다. 데이터 및 플랫폼 팀은 해당 데이터가 존재한다는 사실과 그 가치를 잘 알고 있습니다. 클라우드 사용이 허용되는 경우에도 과제는 로컬 운영을 방해하거나 이러한 의무의 준수를 저해하지 않으면서 해당 데이터를 안전하게 활용할 수 있게 만드는 것입니다.

온프레미스 데이터를 클라우드 플랫폼으로 이동하려면 수개월의 프로비저닝과 데이터, 보안, 네트워크 팀 간 조율이 필요합니다. 공용 인터넷 연결은 규제 산업의 보안 요구 사항을 충족하지 못하는 경우가 많으며, 프라이빗 연결 솔루션은 구성이 복잡하고 설정에 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 실제로 이는 AI 및 분석 워크로드를 구축하는 팀이 자신들이 통제할 수 없는 인프라 관련 의사 결정에 의존하게 된다는 뜻입니다. 해당 의사 결정은 우선순위와 일정이 다른 팀에서 내립니다. 그 결과 조직이 보유한 데이터와 AI가 실제로 접근할 수 있는 데이터 사이에 단절이 생깁니다.

연결성 격차 해소

이 파트너십을 통해 Snowflake의 DCP는 Lumen 인프라에서 컨테이너 이미지로 실행되어, 고객의 분산 데이터 환경과 Snowflake 계정 간 보안 연결을 구축할 수 있게 될 예정입니다. 계획된 데이터 경로는 Lumen의 프라이빗 네트워크를 사용하며, 데이터는 단 한 바이트도 인터넷에 노출되지 않습니다. 이 워크플로우는 DCP의 연결 경로와 Snowflake Openflow를 결합해, 지원되는 소스의 데이터를 통합하고 Snowflake로 옮깁니다.

DCP는 프라이빗 데이터 센터에 고립된 데이터를 활용 가능하게 해 산업 전반에서 AI와 분석을 지원합니다. 예를 들어 의료기관 네트워크는 Openflow를 사용해 전자 건강 기록, 영상 및 검사 데이터를 Snowflake로 복제하고, 행 수준 보안을 적용하면서 재입원 위험 모델을 구축할 수 있습니다. 은행은 거래 및 지점 데이터를 사기 탐지에 활용할 수 있습니다. 통신 사업자는 엣지 네트워크 데이터를 청구 정보와 결합해 장애와 이탈을 예측할 수 있습니다. 데이터가 Snowflake에 수집되면 Cortex AI 에이전트는 해당 데이터를 클라우드 소스와 함께 쿼리할 수 있습니다.

“에이전트의 성능은 액세스할 수 있는 데이터에 좌우됩니다. 하지만 오늘날 너무 많은 데이터가 클라우드에서 쉽게 액세스할 수 없는 위치에 고립되어 있습니다.”라고 Snowflake 핵심 데이터 플랫폼 책임자 Artin Avanes는 말합니다. “금융 서비스, 통신, 헬스케어, 공공 부문처럼 연결성과 보안이 무엇보다 중요한 규제 산업에서 Lumen과 Snowflake는 같은 고객을 지원하고 있습니다. 이번 제휴의 목표는 프라이빗하고 안전한 연결을 최대한 쉽게 구현해 이러한 격차를 해소하는 것입니다. 이를 통해 고객은 분산된 데이터 자산 전체를 Snowflake로 가져와 비즈니스를 더 완전하게 파악하는 동시에, 엄격한 업계 거버넌스 및 보안 요구 사항을 충족할 수 있습니다.”

이러한 기능을 통해 엔터프라이즈 데이터가 생성되는 곳에 더 가까운 위치에서 연결과 처리가 이루어집니다. 기존에는 프라이빗 연결 프로비저닝에 5~8개월의 리드 타임이 필요했습니다. 반면 Lumen을 통한 연결 경로는 기업들이 당연하게 여겨 온 네트워킹, 보안, 데이터 플랫폼 팀 간의 장기간 조율 없이 고객 설정 시 사전 구성된 액세스를 제공하도록 설계되었습니다.

Snowflake 고객에게 그 가치는 단순한 연결에 그치지 않습니다. 에이전틱 엔터프라이즈를 구축하려면 적절한 제어 체계를 갖춘 상태에서 AI 에이전트가 필요한 데이터에 액세스할 수 있어야 합니다. 분산 데이터를 Snowflake AI 데이터 클라우드로 가져오면 팀은 기존 비즈니스 데이터와 함께 이를 분석 및 AI에 활용할 수 있습니다. 동시에 중앙 집중식 보안 및 거버넌스를 통해 누가 민감 데이터에 액세스할 수 있는지, 해당 데이터가 어떻게 사용되는지 제어할 수 있습니다.

“조직은 AI 투자를 측정 가능한 비즈니스 성과로 전환해야 한다는 압박을 받고 있지만, AI를 구동하는 데 필요한 데이터의 상당 부분은 여전히 클라우드, 데이터 센터, 기업 거점 곳곳에 흩어져 있습니다.”라고 Lumen Technologies의 최고 기술 및 제품 책임자 Jim Fowler는 말합니다. “Snowflake와 함께, 분산 데이터를 분석 및 AI에 더 쉽게 활용할 수 있도록 필요한 연결을 간소화하는 동시에, 고객이 확신을 가지고 AI를 확장할 수 있도록 거버넌스 및 보안 요구 사항의 충족을 지원하고자 합니다.”

“엔터프라이즈 AI에서 가장 간과되기 쉬운 과제 중 하나는 네트워크입니다. 조직들은 수년간 클라우드 데이터 플랫폼에 투자해 왔지만, 가장 가치 있는 데이터의 상당 부분은 여전히 온프레미스에 묶여 있습니다. 의지가 부족해서가 아니라, 연결 경로가 보안 및 규정 준수 요구 사항을 충족하지 못하기 때문입니다.”라고 SanjMo의 대표 Sanjeev Mohan은 말합니다. “Snowflake와 Lumen은 프라이빗하고 안전한 연결을 수개월이 걸리는 프로비저닝 프로젝트가 아닌 데이터 아키텍처의 일부로 만들어, 규제 산업에서 눈에 띄지 않게 AI 도입을 지연시켜 온 병목을 해결하려 하고 있습니다. 의도한 대로 구현된다면 얻을 수 있는 가치는 명확합니다. 거버넌스를 희생하지 않고도 AI가 기업의 실제 데이터에 더 폭넓게 접근할 수 있게 되는 것입니다.”

더 많은 비즈니스 데이터를 활용할 준비가 되셨나요? Snowflake와 Lumen의 솔루션을 자세히 알아보고 분석 및 AI 프로젝트에 어떤 도움이 될 수 있는지 확인하려면 Snowflake 계정 담당 팀에 문의하세요.

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미래 전망 진술

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