"왜(Why)"라는 질문에서 시작되는 기회: 데이터 인사이트를 실행으로 전환하는 진정한 비즈니스 인텔리전스

진정한 비즈니스 인텔리전스는 단순히 숫자를 보는 것이 아니라, 그 안에 담긴 이야기를 이해하는 것입니다.

영국에서는 리테일 팀이 로열티 회원이 결제 단계에서 왜 예약을 포기하는지 궁금해합니다. 독일에서는 제조 팀이 화요일에 설비 효율이 왜 12% 하락했는지 묻고 있습니다. 그리고 유럽 전역에서 CX 리더들은 왜 프랑스 출장 고객이 북유럽 고객과 다른 호텔 서비스를 선호하는지 파악하고자 합니다.

이는 가상의 질문이 아닙니다. 모든 사업 부문에서 실제로 매일같이 제기되고 있는 문제입니다. 그러나 분석가들이 고객 관계 관리(CRM) 데이터, 사물 인터넷(IoT) 센서, 예약 시스템, 고객 피드백을 수작업으로 연결해 원인을 파악하는 동안, 이미 행동할 수 있는 기회는 사라집니다. 맞춤형 호텔 제안은 이미 끝난 콘퍼런스 이후에 도달하고, 공급망 조정은 협상이 시작된 뒤에야 이루어집니다. 오늘날 기회는 순식간에 사라집니다. 인사이트는 다음 대시보드 업데이트까지 미룰 수 있는 일이 아닙니다.

더 많은 질문을 던지는 것이 목적은 아닙니다. 중요한 것은 모든 팀이 확신을 갖고 신속하게 움직일 수 있도록 인텔리전스를 제공하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 많은 조직은 여전히 정적인 대시보드에 의존하고 있으며, 보고서에 파묻혀 있거나, 오늘의 과제에 대해 어제의 답을 기다리는 상황에 머물러 있습니다.

만약 모든 비즈니스 사용자가 단순히 “왜?”라고 질문하고 몇 초 만에 신뢰할 수 있는 답을 얻을 수 있다면 어떨까요? 정형 데이터, 비정형 콘텐츠, 실시간 컨텍스트를 결합해 명확하고 실행 가능한 인텔리전스로 제시하고, 여기에 설명 가능성, 정확성 및 거버넌스까지 모든 과정에서 확보된 답변을 받을 수 있다면 말입니다. 이것이 비즈니스 의사 결정의 미래입니다. 중요한 것은 정보의 양이 아니라, 핵심을 정확히 짚는 힘입니다.

그리고 그 미래는 이미 현실이 되었습니다. Snowflake Intelligence가 최근 정식 출시(GA)되면서, 선도적인 조직들은 신뢰를 기반으로 누구나 활용할 수 있도록 개방된 환경에서 인사이트를 실질적인 성과로 전환하고 있습니다.

더 단순하고, 더 빠르며, 더 스마트한 인사이트를 향한 Toyota Motor Europe의 여정

Toyota Motor Europe(TME)의 제품 기획자들은 고객의 목소리를 설계의 중심에 반영하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 이들은 모델 사양 정의부터 고객 수요 예측까지 미래 자동차 전략을 수립하며, 차량 데이터와 판매 기록을 포함한 100개 이상의 파편화된 시스템 전반에 흩어져 있는 데이터 기반 인사이트에 의존해 왔습니다.

이전에는 대시보드를 활용했지만, 분석의 깊이와 복잡성으로 인해 유연성이 제한되었습니다. 팀은 자연어를 이해하고, 대시보드를 AI 어시스턴트로 대체하며, 팀이 보유한 업계 지식과 복잡한 논리를 그대로 반영해 몇 시간이나 며칠이 아닌 몇 초 만에 인사이트를 제공할 수 있는 더 스마트한 솔루션을 필요로 했습니다.

처음에는 완전한 맞춤형 솔루션을 구축했지만, 복잡한 비즈니스 규칙 때문에 실용적인 수준의 정확도를 확보하는 데 수개월과 상당한 노력이 필요했습니다. 이후 Snowflake Intelligence로 전환한 결과, 약 한 달 만에 동일한 수준의 정확성과 기능을 구현할 수 있었습니다.

TME는 Snowflake Intelligence를 통해 파편화된 데이터 소스 전반에서 패턴과 트렌드를 파악하는 동시에, 거버넌스, 정확성 및 확장성을 유지하고 있습니다. Snowflake Cortex Analyst는 데이터와 비즈니스 개념 간의 관계를 연결하고, 검증된 쿼리와 맞춤형 지침을 통해 사용자의 의도를 해석하며 비즈니스 규칙을 충실히 반영합니다. Snowflake Cortex Search는 비즈니스 용어집을 활용해 도메인 용어와 동의어를 처리함으로써 컨텍스트를 보강합니다. 마지막으로 오케스트레이션 계층이 상황에 맞는 도구를 선택하고 응답을 일관된 형식으로 정리해 명확하고 활용하기 쉬운 형태로 전달합니다.

성공을 위해서는 작은 범위에서 시작해 충분히 검증한 뒤 단계적으로 확장하는 접근이 중요합니다. 사용자 채택을 위해서는 신뢰 또한 매우 중요합니다. 통제된 평가 환경에서 이 솔루션은 87%의 비즈니스 정확도를 달성했으며, 비즈니스 컨텍스트 및 용어에 대한 높은 이해도와 일관된 응답 품질을 보여주었습니다. 기획자들은 답변이 어떤 근거와 출처를 기반으로 도출됐는지 직접 확인할 수 있으며, 이러한 투명성은 향후 활용 확대와 생성형 AI 적용 확장의 기반이 됩니다. 궁극적으로 TME 기획 팀은 Snowflake Intelligence 도입을 통해 더 빠르고 확신에 찬 의사 결정을 내리며 비즈니스 성과에 집중할 수 있게 되었고, 고객 피드백이 앞으로 출시될 차량에 직접 반영되는 구조를 갖추게 되었습니다.

AI의 힘은 AI 활용에 최적화된 데이터에서 시작됩니다. Snowflake에서 강력한 시맨틱 모델을 구축함으로써 TME는 데이터를 인텔리전스로, 비즈니스 컨텍스트를 실질적인 가치로 전환할 수 있었습니다.

컨텍스트와 역량을 기반으로 한 비즈니스 확장

더 스마트한 제품 전략과 빠른 시장 전환을 통해 창출되는 새로운 수익 기회는 CFO 조직부터 마케팅 팀에 이르기까지 전사적 협업과 실행을 전제로 합니다. 확신을 갖고 실행하려면 검증된 서드 파티 데이터와 신뢰할 수 있는 산업 벤치마크, 그리고 분석 도구가 필요합니다. 이 모든 것은 보안과 개인정보 보호, 규정 준수를 해치지 않으면서 즉시 활용할 수 있어야 합니다. Snowflake는 퍼블리셔와 데이터 공급자, 다양한 애플리케이션으로 이루어진 생태계를 고객의 데이터 환경에 직접 연결해, 아이디어를 새로운 수익 기회로 빠르게 전환할 수 있도록 지원합니다.