「なぜ」の機会：真のビジネスインテリジェンスでシグナルからアクションへ

真のビジネスインテリジェンスは、数字を見るだけではありません。数字の中のストーリーを理解することも重要です。

英国では、小売チームはロイヤルティ会員が決済時に予約を放棄する理由を不思議に思っています。ドイツでは、製造チームが火曜日に機械効率が12%低下した理由を尋ねています。また、ヨーロッパ全域で、CXリーダーはフランスのビジネス旅行者が北欧のゲストとは異なるホスピタリティサービスを好む理由を知りたいと考えています。

これは仮説的な質問ではありません。あらゆる事業部門で日々行われています。しかし、アナリストが顧客関係管理（CRM）データ、モノのインターネット（IoT）センサー、予約システム、顧客フィードバックを手作業で結び付けたときには、すでに行動を起こす瞬間は失われています。ホテルのオファーがパーソナライズされたのでしょうか？会議は終わりました。サプライチェーンが調整されたのでしょうか？交渉はすでに始まっています。今日の世界では、機会の有効期間は短くなっており、インサイトは次回のダッシュボード更新を待ってはくれません。

これは、質問を増やすということではありません。自信を持って迅速に行動するためのインテリジェンスをすべてのチームに提供することです。しかし、ほとんどの組織はいまだに、静的なダッシュボードを追いかけたり、レポートに埋もれたり、今日の課題に対する昨日の回答をアナリストが提示するのを待ったりしたままです。

すべてのビジネスユーザーが「なぜ」と尋ねるだけで、数秒で信頼できる回答を得られるとしたらどうでしょう。構造化データ、非構造化コンテンツ、リアルタイムのコンテキストを回答に盛り込み、明確でアクション可能なインテリジェンス に融合し、説明可能性、正確性、ガバナンスを確保します 。これが、ビジネス意思決定の未来です。ノイズは増えないが信号は鋭くなります。

その未来が今、ここにあります。先頃、Snowflake Intelligenceの一般提供が開始されました。先進的な組織はすでに、アクセスの民主化と行動への信頼によって、インサイトからインパクトへと移行しています。

トヨタモーターヨーロッパ（TME）の、よりシンプルで迅速、よりスマートなインサイトを得るためのジャーニー

TMEの製品プランナーは、お客様の声を設計の中心に近づける方法を常に模索しています。車両データから販売記録まで、100以上の断片化されたシステムに埋もれたデータドリブンなインサイトを活用し、モデル仕様の定義から顧客ニーズの予測まで、未来の自動車戦略を方向づけます。

これまで、プランナーはダッシュボードに依存していましたが、分析の深さと複雑さによって柔軟性が制限されていました。チームは、自然言語を理解し、AIアシスタントによりチームの業界知識や複雑なロジックを反映して数時間や数日ではなく数秒でインサイトを提供できる、ダッシュボードに代わるよりスマートなソリューションを必要としていました。

当初はフルカスタムのソリューションを構築しましたが、複雑なビジネスルールのために、このプロセスは数か月かかり、許容できる精度に達するまでには相当な労力が必要でした。その後、チームはSnowflake Intelligenceを採用しました。Snowflake Intelligenceは、精度と機能の双方において約1か月でマッチしました。

TMEは、Snowflake Intelligenceを使用して、ガバナンス、精度、スケーラビリティを維持しながら、製品プランナーが断片化されたデータソースのパターンやトレンドを把握できるようにします。Snowflake Cortex Analystはデータとビジネスコンセプトの関係をマッピングしながら、検証済みのクエリやカスタム指示が意図を解釈し、ビジネスルールを尊重します。また、Snowflake Cortex Searchは、ドメイン用語や同義語を扱うためのビジネス用語集によってコンテキストをエンリッチします。最後に、オーケストレーションレイヤーは適切なツールを選択して出力を標準化し、明確で構造化されたユーザー向け応答を実現します。

成功への鍵は、小規模から始めて検証し、スケーリングすることです。信頼は、ユーザー定着のための重要な要素でもあります。管理された評価では、このソリューションはビジネスコンテキストと用語の深い理解と一貫した応答により、87%のビジネス精度を達成しました。プランナーは、回答の背後にある推論やソースについて透明性を確保できるため、より広範な利用やその他の将来的な生成AIイニシアチブにとっての重要性が高まります。最終的に、Snowflake Intelligenceに移行することで、TMEプランニングチームは、より迅速で確信に満ちた意思決定と、顧客フィードバックと将来にわたる自動車との直接接続を実現して、ビジネス上の成果に集中できるようになります。

AIのパワーは、AIレディデータから始まります。Snowflakeで強力なセマンティックモデルを構築することで、TMEはデータをインテリジェンスに、ビジネスコンテキストを価値に変えることができました。

コンテキストとケイパビリティでさらに多くのことを可能に

よりスマートな製品意思決定から迅速な市場転換まで、新たな収益機会はCFOオフィスからマーケティングチームまで、ビジネスのあらゆる側面にわたってアクションを要求します。自信を持って移行するためには、検証済みのサードパーティデータ、信頼できる業界ベンチマーク、分析ツールが必要です。いずれも、セキュリティ、プライバシー、コンプライアンスに影響を与えることなくすぐに利用できます。Snowflakeは、パブリッシャー、プロバイダー、アプリケーションのエコシステムをパートナーとともにデータのある場所で直接結びつけ、アイデアから新たな収益源を生み出すまでの時間を短縮します。