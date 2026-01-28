L’opportunità del “perché”: dai segnali all’azione con una vera business intelligence

La vera business intelligence va oltre la semplice visualizzazione di un numero, significa comprenderne la storia.

Nel Regno Unito, il tuo team retail si chiede perché i membri del programma fedeltà abbandonano le prenotazioni al momento del checkout. In Germania, il tuo team manifatturiero si chiede perché l’efficienza dei macchinari sia diminuita del 12% martedì. E in tutta Europa, i responsabili CX vogliono capire perché i viaggiatori d’affari francesi preferiscano offerte di ospitalità diverse rispetto agli ospiti nordici.

Non sono domande ipotetiche, sono situazioni che si verificano ogni giorno, in ogni linea di business. Ma quando gli analisti collegano manualmente i dati provenienti da sistemi di customer relationship management (CRM), sensori Internet of Things (IoT), sistemi di prenotazione e feedback dei clienti, il momento giusto per agire è già passato. Quell’offerta alberghiera personalizzata? La conferenza è già finita. Quell’adeguamento della supply chain? Le trattative sono già iniziate. Nel mondo di oggi, le opportunità hanno un ciclo di vita sempre più breve e gli insight non possono attendere il prossimo aggiornamento della dashboard.

Non si tratta di porre più domande. Si tratta di fornire a ogni team l’intelligenza necessaria per agire rapidamente e con sicurezza. La maggior parte delle organizzazioni, tuttavia, è ancora bloccata tra dashboard statiche, report complessi o in attesa che gli analisti forniscano risposte di ieri alle sfide di oggi.

Immagina se ogni utente aziendale potesse semplicemente chiedere “perché” e ottenere una risposta affidabile in pochi secondi. Risposte che combinano dati strutturati, contenuti non strutturati e contesto in tempo reale in un’intelligence chiara e concreta, con explainability, accuratezza e governance integrate. Questo è il futuro delle decisioni aziendali. Non più rumore, ma segnali più nitidi.

Quel futuro è già qui. Con il recente lancio in disponibilità generale di Snowflake Intelligence, le organizzazioni più innovative stanno già trasformando gli insight in risultati concreti, democratizzando l’accesso ai dati con il livello di fiducia necessario per agire.

Il percorso di Toyota Motor Europe verso insight più semplici, rapidi e intelligenti

I product planner di TME cercano costantemente modi per portare la voce del cliente al centro del design. Definiscono le strategie dei modelli futuri, dalla specifica delle caratteristiche all’anticipazione delle esigenze dei clienti, basandosi su insight guidati dai dati distribuiti in oltre 100 sistemi frammentati, dai dati dei veicoli ai registri di vendita.

In precedenza, i planner si affidavano a dashboard, ma la profondità e la complessità delle analisi ne limitavano la flessibilità. Avevano bisogno di una soluzione più intelligente, in grado di comprendere il linguaggio naturale e sostituire le dashboard con un assistente AI capace di rispecchiare la conoscenza di settore e la logica complessa del team, fornendo insight in pochi secondi anziché in ore o giorni.

Inizialmente hanno sviluppato una soluzione completamente personalizzata, ma il processo ha richiesto diversi mesi e uno sforzo significativo per raggiungere un livello di accuratezza accettabile, a causa della complessità delle regole di business. Il team si è quindi rivolto a Snowflake Intelligence, che ha raggiunto lo stesso livello di accuratezza e funzionalità in circa un mese.

Utilizzando Snowflake Intelligence, TME consente ai product planner di individuare pattern e trend tra fonti dati frammentate, preservando governance, accuratezza e scalabilità. Snowflake Cortex Analyst mappa le relazioni tra dati e concetti di business, mentre query verificate e istruzioni personalizzate interpretano l’intento e rispettano le regole aziendali. Snowflake Cortex Search arricchisce inoltre il contesto con un glossario aziendale per gestire termini di dominio e sinonimi. Infine, un livello di orchestrazione seleziona gli strumenti più adeguati e standardizza gli output affinché le risposte siano chiare, strutturate e pronte per l’utente.

Un elemento chiave del successo è partire in piccolo, validare e poi scalare. La fiducia è un fattore critico anche per l’adozione da parte degli utenti. In una valutazione controllata, la soluzione ha raggiunto l’87% di accuratezza di business, con una solida comprensione del contesto e della terminologia aziendale e risposte coerenti. I planner hanno piena trasparenza sul ragionamento e sulle fonti alla base delle risposte, aspetto che ne rafforza il valore per un utilizzo più ampio e per future iniziative di AI generativa. In definitiva, adottare Snowflake Intelligence consente al team di pianificazione TME di concentrarsi sui risultati di business, prendendo decisioni più rapide e sicure e creando un collegamento diretto tra il feedback dei clienti e le auto sulle strade negli anni a venire.

La potenza dell’AI parte da dati pronti per l’AI. La creazione di un solido modello semantico in Snowflake ha consentito a TME di trasformare i dati in intelligence e il contesto di business in valore.

Fai di più con contesto e funzionalità

Nuove opportunità di ricavo, da decisioni di prodotto più intelligenti a pivot di mercato più rapidi, richiedono azioni in ogni ambito aziendale, dall’ufficio del CFO al team marketing. Per muoverti con sicurezza, ti servono dati verificati di terze parti, benchmark di settore affidabili e strumenti analitici, tutti disponibili all’istante senza compromettere sicurezza, privacy o compliance. Snowflake riunisce un ecosistema di editori, provider e applicazioni direttamente sui tuoi dati, insieme a partner che accelerano il passaggio dall’idea a nuovi flussi di ricavi.