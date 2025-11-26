La oportunidad del “porqué”: de las señales a la acción con una verdadera inteligencia empresarial

La verdadera inteligencia empresarial (BI) es algo más que ver un número: consiste en comprender la historia que hay detrás.

En el Reino Unido, el equipo de retail se pregunta por qué los miembros del programa de fidelización abandonan las reservas en el momento del pago. En Alemania, el equipo de fabricación se pregunta por qué la eficiencia de las máquinas cayó un 12 % el martes. Y en toda Europa, los líderes de experiencia del cliente quieren saber por qué los viajeros de negocios franceses prefieren ofertas de alojamiento diferentes a las de los huéspedes nórdicos.

No son preguntas hipotéticas; surgen todos los días, en todas las líneas de negocio. Pero para cuando los analistas conectan manualmente los puntos entre los datos de gestión de relaciones con los clientes (CRM), los sensores del Internet de las cosas (IdC), los sistemas de reservas y los comentarios de los clientes, el momento de actuar ya ha pasado. ¿Esa oferta de hotel personalizada? La conferencia ha terminado. ¿Ese ajuste en la cadena de suministro? Las negociaciones ya han comenzado. En el mundo actual, las oportunidades tienen una vida útil más corta y la información no puede esperar a la siguiente actualización del panel.

No se trata de hacer más preguntas. Se trata de dar a cada equipo la inteligencia necesaria para actuar rápidamente con confianza. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones siguen atrapadas usando paneles estáticos, enterradas en informes o esperando a que los analistas ofrezcan las respuestas de ayer a los retos de hoy.

Imagina que cada usuario empresarial pudiera simplemente preguntar “por qué” y obtener una respuesta fiable en segundos. Respuestas que combinan datos estructurados, contenido no estructurado y contexto en tiempo real en una inteligencia clara y práctica y, lo que es más importante, con explicabilidad, precisión y gobernanza en todo momento. Ese es el futuro de la toma de decisiones empresariales. No más ruido, sino señales más nítidas.

Ese futuro ya está aquí. Con el reciente lanzamiento con disponibilidad general de Snowflake Intelligence, las organizaciones pioneras ya están pasando de la información al impacto, gracias al acceso democratizado junto con la fiabilidad que proporciona la confianza para actuar.

La trayectoria de Toyota Motor Europe hacia una información más sencilla, rápida e inteligente

Los planificadores de productos de TME buscan constantemente formas de acercar la voz del cliente al corazón del diseño. Dan forma a las futuras estrategias automovilísticas; desde la definición de las especificaciones de los modelos hasta la anticipación de las necesidades de los clientes, con información basada en datos oculta en más de 100 sistemas fragmentados, desde datos de vehículos hasta registros de ventas.

Anteriormente, los planificadores dependían de paneles, pero la profundidad y complejidad del análisis limitaban la flexibilidad. Necesitaban una solución más inteligente que pudiera entender el lenguaje natural y sustituir los paneles por un asistente de inteligencia artificial (IA) que pudiera reflejar el conocimiento del sector y la lógica compleja del equipo, y que proporcionara información en segundos en lugar de horas o días.

Inicialmente, crearon una solución totalmente personalizada, pero el proceso duró varios meses y requirió un esfuerzo considerable para alcanzar una precisión aceptable debido a las intrincadas reglas empresariales. El equipo recurrió entonces a Snowflake Intelligence, que igualó tanto el nivel de precisión como la funcionalidad en aproximadamente un mes.

Mediante Snowflake Intelligence, TME permite a los planificadores de productos comprender patrones y tendencias de fuentes de datos fragmentadas, al tiempo que preserva la gobernanza, la precisión y la escalabilidad. Snowflake Cortex Analyst establece las relaciones entre los datos y los conceptos empresariales, mientras que las consultas verificadas y las instrucciones personalizadas interpretan la intención y respetan las reglas empresariales. Snowflake Cortex Search también enriquece el contexto con un glosario empresarial para gestionar los términos y sinónimos del dominio. Por último, una capa de orquestación selecciona las herramientas adecuadas y estandariza los resultados para que las respuestas sean claras, estén estructuradas y listas para el usuario.

Una clave del éxito es empezar poco a poco, validar y luego proceder con el escalado. La confianza también es un factor fundamental para la adopción por parte de los usuarios. En una evaluación controlada, la solución logró un 87 % de precisión empresarial con una sólida comprensión del contexto y de la terminología del negocio, así como respuestas coherentes. Los planificadores reciben un razonamiento transparente y las fuentes que hay detrás de las respuestas, lo que aumenta la importancia para un uso más amplio y, potencialmente, para otras futuras iniciativas de IA generativa. En última instancia, el paso a Snowflake Intelligence significa que el equipo de planificación de TME puede centrarse en los resultados empresariales con decisiones más rápidas y fiables, y una conexión directa entre los comentarios de los clientes y los coches que circularán por las carreteras en los próximos años.

El poder de la IA comienza con datos preparados para la IA. La creación de un modelo semántico sólido en Snowflake permitió a TME convertir los datos en inteligencia y el contexto empresarial en valor.

Potencia tus resultados con contexto y capacidades

Las nuevas oportunidades de ingresos, desde decisiones de productos más inteligentes hasta giros de mercado más rápidos, exigen acción en todos los aspectos de la empresa, desde la oficina del director financiero hasta el equipo de marketing. Para avanzar con confianza, necesitas datos de terceros verificados, puntos de referencia del sector fiables y herramientas analíticas, todo ello disponible al instante sin que la seguridad, la privacidad o el cumplimiento se vean afectados. Snowflake reúne un ecosistema de editores, proveedores y aplicaciones que lleva directamente a tus datos, junto con partners para acelerar el tiempo que transcurre desde la idea hasta la nueva fuente de ingresos.