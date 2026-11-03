자료 2: Cortex AI Gateway Tools를 사용하면 Model Context Protocol(MCP)을 통해 승인된 비즈니스 도구에 쉽게 연결할 수 있습니다.

데이터처럼 거버넌스가 적용되는 공유 워크플로우 모든 팀에는 파이프라인 검토가 어떻게 진행되어야 하는지 정확히 아는 사람이 있습니다. 현재 정식 출시된 스킬 및 플러그인 공유를 사용하면 이러한 지식을 링크를 통해 특정 역할에 비공개로 공유하거나 Snowsight 카탈로그에 게시할 수 있으며, 관리자는 카탈로그에서 표준으로 삼을 버전을 인증할 수 있습니다. 그 결과 개발자는 팀의 최적 방식을 처음부터 다시 만들 필요 없이 바로 활용해 시작할 수 있고, 그 과정에서 사용하는 토큰도 줄일 수 있습니다.

Agent Profiles로 팀에 맞는 에이전트를 설정합니다. 프로필은 에이전트의 기본 모델, 스킬, 도구, 컨텍스트를 정의합니다. 이를 사용하는 모든 새 세션은 해당 설정이 적용된 상태로 시작됩니다. 예를 들어 파이프라인 팀과 앱 개발자 팀은 각각 업무에 맞는 스킬과 도구 액세스를 갖춘 서로 다른 프로필을 사용할 수 있습니다. Agent Profiles를 사용하면 개발자 간에 표준을 일관되게 유지할 수 있으며, 컨텍스트가 이미 로드되어 있어 세션에서 사용하는 토큰도 줄어듭니다.

CoCo는 이미 전달한 내용을 기억합니다. 스킬과 프로필에는 팀의 작업 방식이 담깁니다. Memory는 현재 Snowsight, CLI, CoCo Desktop에서 퍼블릭 프리뷰로 제공되며, 사용자의 작업 방식을 담습니다. 사용자가 CoCo의 작업을 바로잡거나 의사 결정을 내리면, CoCo는 작업 중에 해당 정보를 저장했다가 이후 세션에서 다시 불러올 수 있습니다. Memory는 생성된 프로젝트 범위로 한정되므로 한 프로젝트의 컨텍스트가 다른 프로젝트로 새어 나가지 않으며, 동일한 설정을 반복하는 시간도 줄어듭니다.

CoCo는 적합한 모델을 사용해 신뢰할 수 있는 결과를 효율적으로 제공합니다. 대부분의 팀은 하나의 모델을 선택해 모든 작업에 사용합니다. 프런티어 모델을 선택하면 일상적인 작업에 과도한 비용을 지불하게 되고, 더 저렴한 모델을 선택하면 어려운 태스크가 실패합니다. 자동 모델 티어는 사람이 직접 모델을 고르지 않아도 이 문제를 해결합니다. Auto-intelligent는 모든 단계를 회사가 승인한 가장 강력한 모델에서 처리하도록 유지합니다. Auto-efficient는 현재 퍼블릭 프리뷰로 제공되는 동적 모델 라우팅을 사용해 각 작업을 가장 적합한 모델에 매칭합니다. 따라서 일상적인 단계는 더 가벼운 모델에서 실행되고, 더 어려운 단계는 더 강력한 모델이 처리합니다. 관리자는 계정의 기본 티어를 설정하고, 라우팅은 승인된 모델 범위를 벗어나지 않으며, 사용 현황에는 각 요청을 처리한 모델이 표시됩니다.

어디서 일하든 실행되는 CoCo

사용자가 자리로 돌아올 때까지 업무 진행이 멈춰 있을 필요는 없습니다.

Snowsight, CoCo Desktop 또는 CLI에서 동일한 계정과 거버넌스가 적용된 데이터를 기반으로 구축할 수 있습니다. Snowflake 모바일 앱의 CoCo를 사용하면 클라우드 세션을 시작하고 조율하며, 도구 호출과 계획을 승인하고 후속 요청을 보낼 수 있습니다. 따라서 이동 중에도 승인 하나 때문에 세션이 멈춰 있지 않습니다. Slack의 Snowflake를 사용하면 팀 채널에서 CoCo를 활용할 수 있으며, 사용자는 질문하거나 태스크를 시작하고 Snowflake 권한에 따른 답변을 받을 수 있습니다.

내부 데이터 포털, 지원 워크플로우, 비즈니스 사용자용 앱처럼 팀이 이미 사용하는 앱에 CoCo를 내장할 수 있습니다. 현재 정식 출시된 Cortex Agent SDK는 자체 코드에서 CoCo 세션과 Cortex Agents를 실행할 수 있도록 타입이 지정된 Python 및 TypeScript 클라이언트를 제공합니다. 사용자에게 결과를 스트리밍하고, 백그라운드에서 작업을 실행하며, 스레드와 피드백을 관리할 수 있습니다. 인터페이스는 직접 선택하고, 에이전트 작업은 Snowflake에서 실행됩니다.

PyPI에서 snowflake-cortex-agent-sdk를 설치하거나 npm에서 @snowflake/cortex-agent-sdk를 설치하세요. Python 패키지에는 동기 및 비동기 클라이언트가 모두 포함되어 있습니다.

CoCo 최신 업데이트로 시작하기

백로그에 오래 남아 있던 프로젝트를 하나 선택하세요. 작업 단계를 스킬로 패키징하고, 필요한 도구를 갖춘 프로필을 에이전트에 지정하세요. 프로젝트를 CoCo에 맡기고, 더 작은 작업을 위한 두 번째 세션을 시작한 뒤, 매일 아침 결과를 확인하는 자동화를 설정하세요. 그런 다음 노트북을 닫고 로그오프하면 됩니다. 다음 날 아침, 휴대폰에서 마지막 단계를 승인하세요. 책상에 도착할 때쯤이면 검토 대기 중인 풀 요청, 실행 중인 프리뷰, 첫 번째 자동화 트랜스크립트가 준비되어 있을 것입니다. 시간을 내기 어려웠던 프로젝트가 자리를 비운 사이에 진행된 것입니다.

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