Figura 2. Las herramientas Cortex AI Gateway permiten a los usuarios conectarse fácilmente con las herramientas empresariales aprobadas mediante el protocolo de contexto de modelo (MCP).

Flujos de trabajo compartidos, con la misma gobernanza que tus datos. En todos los equipos hay alguien que sabe exactamente cómo debe realizarse la revisión de un pipeline. Con el uso compartido de skills y plugins, ahora con disponibilidad general, ese conocimiento puede compartirse de forma privada con roles específicos mediante un enlace o publicarse en el catálogo de Snowsight, donde los administradores certifican las versiones que se convierten en el estándar. De este modo, los desarrolladores parten de las mejores prácticas de tu equipo en lugar de tener que reconstruirlo y consumen menos tokens para conseguirlo.

Configura agentes para tu equipo con Agent Profiles. Un perfil define el modelo, las skills, las herramientas y el contexto predeterminados de un agente. Toda nueva sesión que lo utilice parte de esa configuración. Tu equipo de pipelines podría tener un perfil y los desarrolladores de aplicaciones otro, cada uno con las skills y el acceso a las herramientas adecuados para su trabajo. Con Agent Profiles, los estándares se mantienen uniformes entre los distintos desarrolladores y las sesiones consumen menos tokens porque el contexto ya está cargado.

CoCo recuerda lo que ya le has dicho. Las skills y los perfiles reflejan cómo trabaja tu equipo. Memory, ahora en vista previa pública en Snowsight, CLI y CoCo Desktop, registra tu forma de trabajar. Cuando corriges a CoCo o tomas una decisión, puede guardar esa información mientras trabajas y recuperarla en sesiones posteriores. Las memorias se limitan al proyecto del que proceden, por lo que el contexto de un proyecto no se filtra a otro y dedicas menos tiempo a repetir la misma configuración.

CoCo utiliza el modelo adecuado para ofrecer resultados fiables de forma eficiente. La mayoría de los equipos eligen un modelo y lo utilizan para todo. Si eliges un modelo de vanguardia, pagas de más por el trabajo rutinario; si eliges uno más barato, las tareas difíciles fallan. Los niveles de modelo automáticos resuelven este problema sin que nadie tenga que elegir los modelos manualmente. Auto-intelligent hace que cada paso se ejecute en los modelos más capaces que tu empresa haya aprobado. Auto-efficient utiliza el enrutamiento dinámico de modelos, ahora en vista previa pública, para asignar cada tarea al modelo adecuado, de modo que los pasos rutinarios se ejecuten en modelos más ligeros y los más difíciles se asignen a uno más capaz. Los administradores establecen el nivel predeterminado de la cuenta, el enrutamiento nunca utiliza modelos que no estén aprobados y los datos de uso muestran qué modelo ha atendido cada solicitud.

CoCo se ejecuta allí donde trabajes

No deberías tener que volver a tu escritorio para seguir avanzando.

Desarrolla en Snowsight, CoCo Desktop o CoCo CLI, siempre con la misma cuenta y los mismos datos gobernados. CoCo en la aplicación móvil de Snowflake te permite iniciar y dirigir sesiones en la nube, aprobar llamadas a herramientas y planes, y enviar instrucciones de seguimiento, para que una sesión que espera una aprobación no quede inactiva mientras te desplazas. Snowflake en Slack lleva CoCo a los canales de tu equipo, donde las personas pueden hacer preguntas, iniciar tareas u obtener respuestas que respeten los permisos de Snowflake.

Integra CoCo en las aplicaciones que ya utiliza tu equipo, como un portal de datos interno, un flujo de trabajo de soporte o una aplicación creada para usuarios de negocio. Cortex Agent SDK, ahora con disponibilidad general, te proporciona clientes tipados para Python y TypeScript con los que puedes ejecutar sesiones de CoCo y Cortex Agents desde tu propio código. Puedes enviar resultados en streaming a tus usuarios, ejecutar trabajos en segundo plano y gestionar hilos y comentarios. Tú eliges la interfaz y el trabajo de los agentes se ejecuta en Snowflake.

Instala snowflake-cortex-agent-sdk desde PyPI o @snowflake/cortex-agent-sdk desde npm. El paquete de Python incluye clientes síncronos y asíncronos.

Cómo empezar a usar las nuevas funciones de CoCo

Elige un proyecto que lleve tiempo aparcado en tu lista de tareas pendientes. Agrupa los pasos en una skill y asigna al agente un perfil con las herramientas que necesita. Delega el proyecto en CoCo, inicia una segunda sesión para algo más pequeño y configura una automatización que compruebe los resultados cada mañana; después, cierra el portátil y desconecta. Por la mañana, aprueba el último paso desde el teléfono. Para cuando llegues a tu escritorio, tendrás una solicitud de cambio abierta, una vista previa en ejecución y la transcripción de la primera automatización para revisar. Ese proyecto para el que no tenías tiempo habrá seguido avanzando mientras estabas fuera.

Cómo empezar: