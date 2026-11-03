Com as atualizações mais recentes do Snowflake CoCo, as equipes agora podem delegar trabalhos complexos a agentes autônomos na nuvem, que continuam em execução mesmo quando os usuários se afastam. Cada sessão trabalha com os dados governados, as práticas e as ferramentas da organização, respeitando os controles já existentes. E as equipes orientam esse trabalho de onde estiverem, em diferentes fluxos de trabalho e dispositivos. As equipes de dados fazem mais, com a governança em que já confiam.
Delegue o trabalho a agentes autônomos na nuvem
Seu trabalho não precisa parar quando você para.
Os agentes na nuvem são o runtime gerenciado pelo Snowflake que viabiliza o CoCo na interface do Snowsight. Eles executam código em uma sandbox segura e agora podem conduzir sessões longas de forma autônoma. O modo CoCo é uma nova experiência em tela cheia no Snowsight, criada para esse tipo de trabalho. Os subagentes ajudam em tarefas com várias etapas, a visualização ao vivo mostra um app ou relatório enquanto ele é criado, e a Integração nativa com Git permite que o CoCo clone repositórios, crie ramificações, faça commits e pushes e, depois, abra uma pull request para a equipe revisar.
Figura 1. Modo CoCo no Snowsight: uma experiência em tela cheia com todo o potencial dos agentes na nuvem.
Delegue o trabalho autônomo recorrente
As automações atribuem ao CoCo um trabalho recorrente para executar de forma autônoma no Snowflake. Basta atribuir a tarefa ao CoCo uma vez ("verifique as tarefas que falharam na noite passada, encontre a causa raiz de cada uma e resuma o que precisa ser corrigido"). Depois, ele a executa de forma autônoma no Snowflake, conforme uma programação ou quando um evento ou webhook a inicia. Ele investiga os dados, aciona as skills certas, usa conexões MCP, realiza o trabalho e apresenta os resultados. Cada automação é executada como o usuário que a criou. Assim, as concessões e as políticas que você já aplica também valem para o agente.
Cada execução deixa uma trilha de auditoria do que o CoCo verificou, encontrou e fez. Assim, você pode delegar trabalhos recorrentes e confiar no resultado.
O CoCo já vem equipado com o contexto e as ferramentas da sua empresa
Um agente autônomo só é útil quando já conhece seu ambiente. O CoCo usa os dados da sua empresa, segue os processos da sua equipe e trabalha com os servidores MCP e as ferramentas que você utiliza. Assim, você dedica menos tempo a explicações e mais à análise dos resultados.
O CoCo se conecta ao restante do seu stack. Os conectores MCP levam suas outras ferramentas ao CoCo, inclusive as personalizadas. Os administradores gerenciam esses conectores em um só lugar com o Cortex AI Gateway Tools, em versão preliminar pública. As mesmas conexões passam a funcionar nas suas sessões do CoCo e nas automações. Os desenvolvedores obtêm as integrações sem precisar configurar e proteger cada uma por conta própria.
Figura 2. O Cortex AI Gateway Tools permite que os usuários se conectem facilmente aos recursos empresariais aprovados por meio do Model Context Protocol (MCP).
Fluxos de trabalho compartilhados, governados como seus dados. Toda equipe tem alguém que sabe exatamente como deve ser a revisão de um pipeline. Com o compartilhamento de skills e plugins, agora em GA, esse conhecimento pode ser compartilhado de forma privada com funções específicas por meio de um link ou publicado no catálogo do Snowsight, onde os administradores certificam as versões que se tornam o padrão. Com isso, os desenvolvedores começam usando a melhor abordagem da equipe, em vez de recriá-la, e precisam de menos tokens para chegar ao resultado.
Agent Profiles configuram agentes para sua equipe. Um perfil define o modelo, as skills, as ferramentas e o contexto padrão de um agente. Toda nova sessão que usa esse perfil começa com essas configurações. Sua equipe de pipeline pode ter um perfil, enquanto os desenvolvedores de apps usam outro, cada um com as skills e o acesso às ferramentas adequados ao trabalho. Com Agent Profiles, os padrões permanecem consistentes entre os desenvolvedores, e as sessões usam menos tokens porque o contexto já está carregado.
O CoCo se lembra do que você já informou. Skills e perfis registram como sua equipe trabalha. O módulo Memory, agora em versão preliminar pública no Snowsight, na CLI e no CoCo Desktop, registra como você trabalha. Quando você corrige o CoCo ou toma uma decisão, ele pode salvar essas informações durante o trabalho e recuperá-las em sessões futuras. As memórias ficam restritas ao projeto de origem. Assim, o contexto de um projeto não vaza para outro, e você dedica menos tempo a repetir a mesma configuração.
O CoCo usa o modelo certo para gerar resultados confiáveis com eficiência. A maioria das equipes escolhe um modelo e o usa para tudo. Se você escolher um modelo de fronteira, pagará mais do que o necessário pelo trabalho rotineiro. Se escolher um mais econômico, as tarefas complexas poderão falhar. As camadas automáticas de modelos resolvem esse problema sem exigir que alguém escolha os modelos manualmente. O recurso Auto-intelligent mantém cada etapa nos modelos mais avançados aprovados pela sua empresa. O recurso Auto-efficient usa o roteamento dinâmico de modelos, agora em versão preliminar pública, para associar cada tarefa ao modelo mais adequado. Assim, as etapas rotineiras usam modelos mais leves, enquanto as mais complexas seguem para um modelo mais avançado. Os administradores definem a camada padrão da conta, o roteamento permanece restrito aos modelos aprovados, e os dados de uso mostram qual modelo atendeu a cada solicitação.
O CoCo funciona onde você trabalha
O trabalho não precisa acontecer somente quando você está em frente ao computador.
Desenvolva no Snowsight, no CoCo Desktop ou na CLI, sempre usando a mesma conta e os mesmos dados governados. O CoCo no app móvel do Snowflake permite iniciar e orientar sessões na nuvem, aprovar chamadas de ferramentas e planos e enviar mensagens adicionais. Assim, uma sessão que aguarda uma aprovação não fica ociosa enquanto você está em trânsito. O Snowflake no Slack leva o CoCo aos canais da sua equipe, onde as pessoas podem fazer perguntas, iniciar tarefas ou receber respostas que respeitam as permissões do Snowflake.
Integre o CoCo aos apps que sua equipe já usa, como um portal interno de dados, um fluxo de trabalho de suporte ou um app criado para usuários de negócios. O Cortex Agent SDK, agora GA, oferece clientes tipados para Python e TypeScript, permitindo executar sessões do CoCo e Cortex Agents a partir do seu próprio código. Você pode transmitir resultados aos usuários, executar trabalhos em segundo plano e gerenciar threads e feedback. Você escolhe a interface, e o agente executa o trabalho no Snowflake.
Instale snowflake-cortex-agent-sdk pelo PyPI ou @snowflake/cortex-agent-sdk pelo npm. O pacote Python inclui clientes síncronos e assíncronos.
Como começar a usar as novas atualizações do CoCo
Escolha um projeto que está parado no seu backlog. Agrupe as etapas em uma skill e atribua ao agente um perfil com as ferramentas necessárias. Delegue o projeto ao CoCo, inicie uma segunda sessão para uma tarefa menor e configure uma automação para verificar os resultados todas as manhãs. Depois, feche o laptop e desconecte. Pela manhã, aprove a última etapa pelo celular. Quando voltar para o computador, você terá uma pull request aberta, uma visualização em execução e a transcrição da primeira automação para revisar. É aquele projeto para o qual você não tinha tempo, avançando enquanto você estava ausente.
Por onde começar:
- Abra o CoCo no Snowsight para experimentar o novo modo CoCo.
- Configure sua primeira tarefa de automação com a documentação de automações do CoCo.
- Instale o Cortex Agent SDK para integrar o CoCo aos seus próprios apps.