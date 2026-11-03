Figura 2. O Cortex AI Gateway Tools permite que os usuários se conectem facilmente aos recursos empresariais aprovados por meio do Model Context Protocol (MCP).

Fluxos de trabalho compartilhados, governados como seus dados. Toda equipe tem alguém que sabe exatamente como deve ser a revisão de um pipeline. Com o compartilhamento de skills e plugins, agora em GA, esse conhecimento pode ser compartilhado de forma privada com funções específicas por meio de um link ou publicado no catálogo do Snowsight, onde os administradores certificam as versões que se tornam o padrão. Com isso, os desenvolvedores começam usando a melhor abordagem da equipe, em vez de recriá-la, e precisam de menos tokens para chegar ao resultado.

Agent Profiles configuram agentes para sua equipe. Um perfil define o modelo, as skills, as ferramentas e o contexto padrão de um agente. Toda nova sessão que usa esse perfil começa com essas configurações. Sua equipe de pipeline pode ter um perfil, enquanto os desenvolvedores de apps usam outro, cada um com as skills e o acesso às ferramentas adequados ao trabalho. Com Agent Profiles, os padrões permanecem consistentes entre os desenvolvedores, e as sessões usam menos tokens porque o contexto já está carregado.

O CoCo se lembra do que você já informou. Skills e perfis registram como sua equipe trabalha. O módulo Memory, agora em versão preliminar pública no Snowsight, na CLI e no CoCo Desktop, registra como você trabalha. Quando você corrige o CoCo ou toma uma decisão, ele pode salvar essas informações durante o trabalho e recuperá-las em sessões futuras. As memórias ficam restritas ao projeto de origem. Assim, o contexto de um projeto não vaza para outro, e você dedica menos tempo a repetir a mesma configuração.

O CoCo usa o modelo certo para gerar resultados confiáveis com eficiência. A maioria das equipes escolhe um modelo e o usa para tudo. Se você escolher um modelo de fronteira, pagará mais do que o necessário pelo trabalho rotineiro. Se escolher um mais econômico, as tarefas complexas poderão falhar. As camadas automáticas de modelos resolvem esse problema sem exigir que alguém escolha os modelos manualmente. O recurso Auto-intelligent mantém cada etapa nos modelos mais avançados aprovados pela sua empresa. O recurso Auto-efficient usa o roteamento dinâmico de modelos, agora em versão preliminar pública, para associar cada tarefa ao modelo mais adequado. Assim, as etapas rotineiras usam modelos mais leves, enquanto as mais complexas seguem para um modelo mais avançado. Os administradores definem a camada padrão da conta, o roteamento permanece restrito aos modelos aprovados, e os dados de uso mostram qual modelo atendeu a cada solicitação.

O CoCo funciona onde você trabalha

O trabalho não precisa acontecer somente quando você está em frente ao computador.

Desenvolva no Snowsight, no CoCo Desktop ou na CLI, sempre usando a mesma conta e os mesmos dados governados. O CoCo no app móvel do Snowflake permite iniciar e orientar sessões na nuvem, aprovar chamadas de ferramentas e planos e enviar mensagens adicionais. Assim, uma sessão que aguarda uma aprovação não fica ociosa enquanto você está em trânsito. O Snowflake no Slack leva o CoCo aos canais da sua equipe, onde as pessoas podem fazer perguntas, iniciar tarefas ou receber respostas que respeitam as permissões do Snowflake.

Integre o CoCo aos apps que sua equipe já usa, como um portal interno de dados, um fluxo de trabalho de suporte ou um app criado para usuários de negócios. O Cortex Agent SDK, agora GA, oferece clientes tipados para Python e TypeScript, permitindo executar sessões do CoCo e Cortex Agents a partir do seu próprio código. Você pode transmitir resultados aos usuários, executar trabalhos em segundo plano e gerenciar threads e feedback. Você escolhe a interface, e o agente executa o trabalho no Snowflake.

Instale snowflake-cortex-agent-sdk pelo PyPI ou @snowflake/cortex-agent-sdk pelo npm. O pacote Python inclui clientes síncronos e assíncronos.

Como começar a usar as novas atualizações do CoCo

Escolha um projeto que está parado no seu backlog. Agrupe as etapas em uma skill e atribua ao agente um perfil com as ferramentas necessárias. Delegue o projeto ao CoCo, inicie uma segunda sessão para uma tarefa menor e configure uma automação para verificar os resultados todas as manhãs. Depois, feche o laptop e desconecte. Pela manhã, aprove a última etapa pelo celular. Quando voltar para o computador, você terá uma pull request aberta, uma visualização em execução e a transcrição da primeira automação para revisar. É aquele projeto para o qual você não tinha tempo, avançando enquanto você estava ausente.

Por onde começar: