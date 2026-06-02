No Snowflake Summit 2026, o Snowflake CoCo passa a estar disponível onde os builders trabalham. Com uma app desktop nativa, agentes na nuvem, SDK de agentes e (em breve) app móvel e slackbot, o CoCo será totalmente integrado às superfícies e ferramentas onde as equipes de dados modernas atuam, tudo plenamente embasado nos dados empresariais.
A adoção da IA nas empresas deixou de ser sobre o potencial teórico da IA e passou a atender às necessidades práticas dos ambientes de produção: colocar a IA para trabalhar com segurança, de forma protegida e governada, ajustando a escala.
A primeira onda de assistentes oferecia autocompletar e geração de consultas. A próxima onda é agêntica: sistemas que inspecionam bases de código, raciocinam sobre tarefas complexas, modificam arquivos, executam testes e gerenciam pull requests com humanos no fluxo. Na engenharia de software padrão, isso já é o novo padrão de referência.
Para equipes de dados e de IA, a régua está mais alta. A IA para empresas é executada dentro de sistemas de dados governados, com schemas em tempo real, controles de acesso, linhagem e pipelines operacionais. Os agentes de codificação de IA genéricos esbarram em um obstáculo aqui, pois costumam gerar código que parece correto, mas que não tem o embasamento no contexto de dados e nas permissões necessárias para funcionar de fato em produção.
O Snowflake CoCo elimina essa lacuna, fornecendo um plano de controle agêntico para builders que atuam em data stacks modernos.
“A Thomson Reuters construiu sua base de dados na Snowflake para criar uma fonte única da verdade, abrangendo mais de 37.500 tabelas governadas e 350 fontes de dados. Agora, o Snowflake CoCo está acelerando a forma como desenvolvemos soluções sobre essa base. Nossas equipes estão modernizando sistemas legados, escalando pipelines de IA e entregando insights em dias, em vez de semanas, tudo dentro de um ambiente governado. Quando é possível passar da ideia à produção com essa velocidade, sobre dados confiáveis, isso transforma fundamentalmente o que é possível realizar.”
Caitlin Halferty
O CoCo foi criado com uma estrutura especializada para o ciclo de vida dos dados, não como um wrapper genérico em torno de um modelo, mas como um sistema integrado projetado para a forma como engenheiros de dados, analytics engineers, cientistas de dados e builders de IA realmente trabalham. Ele embasa o agente no contexto de dados e o conecta às ferramentas e aos ambientes de tempo de execução certos.
Quando se trata de trabalho real de engenharia de dados, o CoCo não está apenas acompanhando os principais agentes de codificação. Ele está definindo a régua.
No ADE-Bench, uma estrutura do setor criada pela dbt Labs para avaliar agentes de IA em tarefas reais de análise de dados e engenharia de dados, o CoCo alcançou uma taxa de aprovação de 72,1%, superando tanto o Claude Code da Anthropic quanto o Codex da OpenAI (ambos com 65,1%)1. E a vantagem aumenta ainda mais em tarefas de projetos dbt nativos do Snowflake, onde a integração profunda do CoCo com a plataforma faz a diferença.
É importante notar que o CoCo não vence pela força bruta. Em comparação com o Claude Code rodando no Opus 4.7, o CoCo usa 51% menos tokens e leva 8% menos tempo para concluir o trabalho. Duas escolhas de design impulsionam essa eficiência:
- Exploração direcionada versus exaustiva: em vez de varrer tudo o que está à vista, o CoCo navega diretamente até os dados que importam, resultando em uma exploração de dados mais eficiente.
- Uma abordagem de ferramentas nativas: o CoCo se apoia em ferramentas nativas para trabalhar com sistemas de dados como Snowflake, dbt e Airflow, em vez de recorrer a fluxos de trabalho baseados em bash, mantendo o trabalho próximo dos dados.
1 Pontuação de eficiência baseada em testes internos usando o ADE-bench, uma estrutura criada pela dbt para avaliar agentes de IA em tarefas reais de análise de dados e engenharia de dados
Novidades no Summit 2026
No Summit 2026, o CoCo evolui de um agente de codificação de IA para uma plataforma completa de desenvolvimento de IA. Os novos lançamentos estão organizados em torno de um princípio simples: seu agente deve trabalhar onde quer que você trabalhe e continuar trabalhando quando você não puder.
“Na Fanatics, nossas demandas de dados mudam constantemente, e o Snowflake CoCo dá à nossa equipe a agilidade necessária para acompanhar esse ritmo. Engenheiros que antes passavam dias investigando problemas em pipelines e modelando dados agora conseguem resolver essas questões em poucas horas, liberando tempo para desenvolver e lançar novas capacidades de forma exponencialmente mais rápida.”
Maddy Want
Use o CoCo onde você trabalha hoje
Os Cloud Agents são a base para a expansão mais ampla da plataforma do CoCo. As automações, a integração com o Slack e um app móvel nativo (estes dois últimos em breve) têm tecnologia dos Cloud Agents, levando fluxos de trabalho autônomos e de longa duração a todas as superfícies onde as equipes interagem com o CoCo.
Para os builders que usam o CoCo diretamente em ambientes Snowflake, os Cloud Agents trazem o ambiente de tempo de execução agêntico completo diretamente para o Snowsight. Com os Cloud Agents, cada sessão do Snowsight agora pode iniciar um ambiente na nuvem isolado e gerenciado pelo Snowflake nos bastidores, dando aos usuários o poder da CLI a partir de qualquer navegador, sem necessidade de configuração local, gerenciamento de dependências ou infraestrutura.
Quando habilitados, os Cloud Agents aprovisionam um contêiner dedicado para cada sessão do CoCo. O agente pode executar comandos de shell, rodar scripts Python, instalar pacotes, ler e gravar arquivos, realizar builds e testes de dbt usando um perfil Snowflake gerado dinamicamente e pesquisar na web por contexto adicional.
CoCo Desktop
O CoCo está chegando ao Windows e ao macOS, trazendo todo o poder do desenvolvimento nativo do Snowflake para uma app desktop nativa, criada para a forma como as equipes de dados realmente trabalham.
“O Snowflake CoCo está se tornando uma parte fundamental da forma como operamos como empresa. Estamos expandindo sua adoção para toda a organização, e não apenas para a equipe de dados. Como ele compreende nossos dados, nosso ambiente e nossas políticas de governança, as equipes podem criar e automatizar fluxos de trabalho sobre dados confiáveis sem precisar de conhecimento técnico especializado.”
Matt Luizzi
Com o CoCo Desktop (GA em breve), os builders ganham uma superfície governada para construir em todo o data stack. Você pode criar pipelines de dados, desenvolver apps, projetar agentes, depurar notebooks e visualizar fluxos de dados sem precisar alternar constantemente entre telas. O editor se torna o lugar onde código, dados, contexto e execução se unem, para que você mantenha o fluxo do protótipo à produção.
Além da experiência do editor, o CoCo Desktop traz um agente de IA sempre ativo para a sua máquina local: um assistente persistente que entende o contexto do projeto, atua em várias sessões e mantém o ritmo mesmo quando você se afasta.
Com as Automations, as equipes podem passar de prompts reativos para fluxos de trabalho autônomos, agendando agentes para lidar com tarefas recorrentes como atualizações de pipeline, verificações de qualidade de dados, retreinamento de modelos e investigações operacionais, tudo governado pelo controle de acesso baseado em função (RBAC) do Snowflake e respaldado por trilhas de auditoria. O resultado é uma experiência de desenvolvimento de IA que se comporta menos como uma caixa de prompt isolada e mais como uma força de trabalho duradoura, pronta para investigar problemas, fazer alterações, executar fluxos de trabalho e retomar exatamente de onde parou.
Além disso, como o stack de cada equipe é diferente, o CoCo Desktop é extensível por design. Com integrações MCP e um catálogo crescente de skills e plugins, as equipes podem conectar o CoCo aos sistemas que já usam e transformar as melhores práticas institucionais em expertise reutilizável. Isso significa que os padrões, os modelos e os fluxos de trabalho da sua equipe podem se tornar blocos de construção repetíveis, ajudando cada builder a avançar mais rápido e, ao mesmo tempo, a se manter alinhado a práticas governadas e prontas para empresas.
O CoCo transforma a experiência de desenvolvimento para equipes de dados e de IA: local, agêntica, extensível e governada desde o primeiro prompt.
Em breve: interaja com o CoCo no Slack ou onde estiver com o mais recente app móvel
Além do editor, as equipes em breve poderão trabalhar com o CoCo no Slack e no mobile. Com o CoCo Slackbot, as equipes podem fazer perguntas, acionar fluxos de trabalho e compartilhar resultados diretamente no Slack, transformando o Slack em uma interface governada para o trabalho com dados. Em vez de depender de um chatbot genérico, o Slackbot é conectado aos dados empresariais, como tabelas, modelos dbt, schemas Postgres, pipelines Airflow e muito mais, de modo que as respostas são embasadas no contexto de produção e restritas pelas políticas de acesso do usuário que faz a solicitação.
O app móvel do CoCo levará os mesmos recursos para iOS e Android, para os momentos em que o trabalho exige revisão, aprovação ou ação longe da mesa. Não se trata de um editor de código no celular; é uma interface de agente para líderes de dados, gerentes de análise de dados e builders que precisam monitorar pipelines, revisar saídas de tarefas agendadas, aprovar fluxos de trabalho gerados por IA, inspecionar logs e fazer perguntas em linguagem natural de qualquer lugar.
Construa com o CoCo, de forma programática, do seu jeito
O CoCo não é apenas uma ferramenta que os builders usam diretamente, mas também uma plataforma na qual as equipes podem incorporar, estender e construir. O CoCo oferece suporte ao servidor Model Context Protocol (MCP) e ao Agent Client Protocol (ACP), permitindo que outros agentes e sistemas empresariais aproveitem seu poder.
Agora, com o CoCo Agent SDK, os builders podem desenvolver apps personalizadas, ferramentas internas, automações e fluxos de trabalho específicos por domínio sobre o mecanismo agêntico que dá tecnologia ao CoCo.
O CoCo agora é uma plataforma de agentes com um SDK
O CoCo Agent SDK reúne as mesmas ferramentas e o mesmo loop de agente que dão tecnologia ao CoCo para milhares de clientes em uma biblioteca instalável. Os desenvolvedores ganham acesso programático direto aos recursos que o CoCo usa em produção: trabalhar com dados, consultar o Snowflake, ler arquivos, executar comandos de shell, pesquisar em bases de código, executar SQL e editar código. O SDK inclui execução de ferramentas integrada, para que seu agente possa começar a trabalhar imediatamente, sem que você precise implementar nenhuma dessa infraestrutura por conta própria.
import { query } from "cortex-code-agent-sdk";
for await (const message of query({
prompt: `Profile the ORDERS table in MY_DATABASE.ANALYTICS:
- Total row count and date range covered
- Null rate for each column
- Top 5 customers by order volume
Summarize findings in plain English.`,
options: {
cwd: process.cwd(),
connection: "my-connection",
},
})) {
if (message.type === "assistant") {
for (const block of message.content) {
if (block.type === "text") process.stdout.write(block.text);
}
}
if (message.type === "result") {
console.log("\nDone:", message.subtype);
}
}
import asyncio
from cortex_code_agent_sdk import query
async def main():
async for message in query(
prompt="""Profile the ORDERS table in MY_DATABASE.ANALYTICS:
- Total row count and date range covered
- Null rate for each column
- Top 5 customers by order volume
Summarize findings in plain English.""",
options={"cwd": ".", "connection": "my-connection"},
):
if message["type"] == "assistant":
for block in message["content"]:
if block["type"] == "text":
print(block["text"], end="", flush=True)
asyncio.run(main())
Além das ferramentas integradas, o SDK oferece suporte a sessões multiturno para conversas com estado em várias interações, saída estruturada para retornar JSON tipado e validado por schema dos seus agentes, integração com servidor MCP para estender seu agente com ferramentas personalizadas, hooks para interceptar e controlar o comportamento do agente em cada etapa, saída em streaming e prompts de sistema para personalizar como o agente raciocina sobre o seu domínio.
Invoque-o a partir de scripts de pipeline, serviços de backend ou apps e ferramentas internas para incorporar recursos agênticos nativos de dados diretamente no seu stack. Os engenheiros de plataforma podem integrar o CoCo a fluxos de trabalho de CI/CD, os parceiros ISV podem criar produtos de dados com base nele e as equipes podem automatizar fluxos de trabalho específicos por domínio.
Governança no DNA
O CoCo leva o desenvolvimento nativo de IA a todas as superfícies que as equipes usam, com os recursos de segurança e governança de nível empresarial do Snowflake já integrados. Cada operação é executada sob o RBAC existente do Snowflake do usuário, a inferência de LLM permanece dentro do perímetro de segurança do Snowflake e guardrails em camadas ajudam a proteger contra injeção de prompt e outros riscos de LLM. O registro de prompts e respostas, o tagging de consultas, o monitoramento de uso e os controles de custos e de configuração no nível de administrador dão às equipes a auditabilidade e a governança de que precisam para implementar agentes com segurança, ajustando a escala.
Mais de 7.100 clientes do Snowflake já estão construindo com o CoCo. No Summit 2026, o CoCo se torna a plataforma de desenvolvimento de IA que dá tecnologia ao trabalho onde quer que ele aconteça, com a tecnologia dos seus dados, ciente do seu stack e governada por design.
Saiba mais e experimente você mesmo
Declarações prospectivas
Este artigo contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos. Elas não constituem compromissos de fornecimento ou produção de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem ser diferentes e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso documento 10-Q mais recente para obter mais informações.