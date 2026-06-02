Além da experiência do editor, o CoCo Desktop traz um agente de IA sempre ativo para a sua máquina local: um assistente persistente que entende o contexto do projeto, atua em várias sessões e mantém o ritmo mesmo quando você se afasta.

Com as Automations, as equipes podem passar de prompts reativos para fluxos de trabalho autônomos, agendando agentes para lidar com tarefas recorrentes como atualizações de pipeline, verificações de qualidade de dados, retreinamento de modelos e investigações operacionais, tudo governado pelo controle de acesso baseado em função (RBAC) do Snowflake e respaldado por trilhas de auditoria. O resultado é uma experiência de desenvolvimento de IA que se comporta menos como uma caixa de prompt isolada e mais como uma força de trabalho duradoura, pronta para investigar problemas, fazer alterações, executar fluxos de trabalho e retomar exatamente de onde parou.

Além disso, como o stack de cada equipe é diferente, o CoCo Desktop é extensível por design. Com integrações MCP e um catálogo crescente de skills e plugins, as equipes podem conectar o CoCo aos sistemas que já usam e transformar as melhores práticas institucionais em expertise reutilizável. Isso significa que os padrões, os modelos e os fluxos de trabalho da sua equipe podem se tornar blocos de construção repetíveis, ajudando cada builder a avançar mais rápido e, ao mesmo tempo, a se manter alinhado a práticas governadas e prontas para empresas.

O CoCo transforma a experiência de desenvolvimento para equipes de dados e de IA: local, agêntica, extensível e governada desde o primeiro prompt.

Em breve: interaja com o CoCo no Slack ou onde estiver com o mais recente app móvel

Além do editor, as equipes em breve poderão trabalhar com o CoCo no Slack e no mobile. Com o CoCo Slackbot, as equipes podem fazer perguntas, acionar fluxos de trabalho e compartilhar resultados diretamente no Slack, transformando o Slack em uma interface governada para o trabalho com dados. Em vez de depender de um chatbot genérico, o Slackbot é conectado aos dados empresariais, como tabelas, modelos dbt, schemas Postgres, pipelines Airflow e muito mais, de modo que as respostas são embasadas no contexto de produção e restritas pelas políticas de acesso do usuário que faz a solicitação.

O app móvel do CoCo levará os mesmos recursos para iOS e Android, para os momentos em que o trabalho exige revisão, aprovação ou ação longe da mesa. Não se trata de um editor de código no celular; é uma interface de agente para líderes de dados, gerentes de análise de dados e builders que precisam monitorar pipelines, revisar saídas de tarefas agendadas, aprovar fluxos de trabalho gerados por IA, inspecionar logs e fazer perguntas em linguagem natural de qualquer lugar.