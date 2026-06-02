エディターでのエクスペリエンスにとどまらず、CoCo DesktopはローカルマシンにオールウェイズオンのAIエージェントをもたらします。これは、プロジェクトのコンテキストを理解し、セッションをまたいで機能し、ユーザーが席を外している間も作業を継続する、常駐型のアシスタントです。

自動化（Automations）により、チームは受動的なプロンプトから自律的なワークフローへと移行し、パイプラインのリフレッシュ、データ品質チェック、モデルの再トレーニング、運用上の調査などの定期的なジョブを処理するようにエージェントをスケジュールすることが可能です。これらはすべて、Snowflakeのロールベースのアクセス制御（RBAC）によってガバナンスが効いており、監査証跡によって裏付けられています。その結果、単発のプロンプトボックスというよりも、永続的な労働力のように機能するAI開発エクスペリエンスが実現します。問題の調査、変更の実施、ワークフローの実行をいつでも行える状態にあり、中断したところから正確に作業を再開できます。

また、チームごとにスタックは異なるため、CoCo Desktopは拡張性を考慮した設計になっています。MCP統合と、増え続けるスキルやプラグインのカタログにより、チームはCoCoをすでに使用しているシステムに接続し、組織のベストプラクティスを再利用可能な専門知識に変えることができます。つまり、チームの標準、パターン、ワークフローが反復可能なビルディングブロックとなり、すべてのビルダーがガバナンスの効いたエンタープライズ対応のプラクティスに準拠しながら、より迅速に作業を進められるようになります。

CoCoは、データチームやAIチームの開発エクスペリエンスを変革します。最初のプロンプトから、ローカル、エージェントベース、拡張可能、かつガバナンスが効いた環境を提供します。

近日提供予定：Slackや最新のモバイルアプリを使って外出先からCoCoを操作

エディターに加えて、チームはまもなくSlackやモバイルでもCoCoを利用できるようになります。CoCo Slackbotを使用すると、チームはSlack内で直接質問したり、ワークフローをトリガーしたり、結果を共有したりできるため、Slackがデータ作業のためのガバナンスの効いたインターフェイスに変わります。汎用的なチャットボットに依存するのではなく、このSlackbotはテーブル、dbtモデル、Postgresスキーマ、Airflowパイプラインなどのエンタープライズデータに接続されています。そのため、回答は本番環境のコンテキストに基づいており、リクエストしたユーザーのアクセスポリシーによって制限されます。

CoCoモバイルアプリは、デスクから離れた場所で作業のレビュー、承認、アクションが必要な時のために、iOSとAndroidに同じ機能をもたらします。これはスマートフォン上のコードエディターではありません。パイプラインの監視、スケジュールされたタスクの出力のレビュー、AIが生成したワークフローの承認、ログの検査、自然言語での質問をどこからでも行う必要があるデータリーダー、アナリティクスマネージャー、ビルダーのためのエージェントインターフェイスです。