En el evento Snowflake Summit 2026, se ha anunciado la disponibilidad de Snowflake CoCo donde trabajan los desarrolladores. Con una aplicación de escritorio nativa, agentes en la nube, un kit de desarrollo (SDK) de agentes y (próximamente) una aplicación móvil y un bot de Slack, CoCo se integrará por completo en los entornos y las herramientas que utilizan los equipos de datos modernos, todo ello basado plenamente en los datos empresariales.
La adopción de la inteligencia artificial (IA) en la empresa ha pasado del potencial teórico de la IA a las necesidades prácticas de los entornos de producción: aplicar la IA a escala de forma segura, protegida y gobernada.
La primera ola de asistentes ofrecía autocompletado y generación de consultas. La siguiente ola es la de los agentes de IA: sistemas que inspeccionan bases de código, razonan ante tareas complejas, modifican archivos, ejecutan pruebas y gestionan solicitudes de cambio (pull requests) con intervención humana. En la ingeniería de software estándar, esto ya es el nuevo punto de partida.
Para los equipos de datos y de IA, el listón está más alto. La IA empresarial se ejecuta dentro de sistemas de datos gobernados con esquemas activos, controles de acceso, linaje y pipelines operativos. Los agentes de codificación de IA genéricos se topan con una barrera en este punto, ya que a menudo generan código que parece correcto, pero carece del contexto de los datos y los permisos necesarios para funcionar realmente en producción.
Snowflake CoCo cierra esa brecha y ofrece un plano de control de agentes de IA para los desarrolladores que operan en modern data stacks.
“Thomson Reuters ha construido su fundamento de datos sobre Snowflake para crear una fuente única de verdad con más de 37 500 tablas gobernadas y 350 fuentes de datos, y ahora Snowflake CoCo está acelerando la forma en que construimos sobre ese fundamento. Nuestros equipos están modernizando sistemas heredados, escalando pipelines de IA y generando información en días en lugar de semanas, todo dentro de un entorno gobernado. Cuando puedes pasar de la idea a la producción tan rápido utilizando datos fiables, cambia de forma fundamental lo que es posible”.
Caitlin Halferty
CoCo se diseñó con un entorno especializado para el ciclo de vida de los datos, no como un wrapper genérico alrededor de un modelo, sino como un sistema integrado diseñado para la forma en que realmente trabajan los ingenieros de datos, los ingenieros de analíticas, los científicos de datos y los desarrolladores de IA. Conecta al agente de IA con el contexto de los datos y lo vincula con las herramientas y los entornos de ejecución adecuados.
Cuando se trata de un trabajo real de ingeniería de datos, CoCo no solo se mantiene al nivel de los principales agentes de codificación. Marca la pauta.
En ADE-Bench, un marco del sector creado por dbt Labs para evaluar agentes de IA en tareas reales de analíticas e ingeniería de datos, CoCo logró una tasa de aprobación del 72,1 %, superando tanto a Claude Code de Anthropic como a Codex de OpenAI (ambos con un 65,1 %)1. Y la ventaja se amplía aún más en tareas de proyectos de dbt nativos de Snowflake, donde la profunda integración de CoCo con la plataforma da sus frutos.
Es importante notar que CoCo no gana por fuerza bruta. En comparación con Claude Code, que se ejecuta en Opus 4.7, CoCo utiliza un 51 % menos de tokens y tarda un 8 % menos de tiempo en realizar el trabajo. Dos decisiones de diseño impulsan esa eficiencia:
- Exploración selectiva frente a exhaustiva: En lugar de escanear todo lo que tiene a la vista, CoCo navega directamente a los datos importantes, lo que da como resultado una exploración de datos más eficiente.
- Un enfoque centrado en herramientas nativas: CoCo se apoya en herramientas nativas para trabajar con sistemas de datos como Snowflake, dbt y Airflow en lugar de recurrir a flujos de trabajo basados en bash, lo que mantiene el trabajo cerca de los datos.
1Puntuación de eficiencia basada en pruebas internas con ADE-bench, un marco creado por dbt para evaluar agentes de IA en tareas reales de analíticas e ingeniería de datos
Novedades del Summit 2026
En el Summit 2026, CoCo pasa de ser un agente de codificación de IA a convertirse en una plataforma completa de desarrollo de IA. Los nuevos productos se organizan en torno a un principio sencillo: tu agente debería trabajar donde tú trabajas y seguir haciéndolo cuando tú no puedas.
“En Fanatics, nuestras necesidades de datos cambian constantemente, y Snowflake CoCo le da a nuestro equipo la velocidad necesaria para mantenerse al día. Los ingenieros que antes pasaban días resolviendo problemas de pipelines y modelando datos ahora pueden resolver esos problemas en cuestión de horas, lo que les permite desarrollar y lanzar nuevas funcionalidades de forma mucho más rápida”.
Maddy Want
Usa CoCo donde trabajas hoy
Cloud Agents son la base de la expansión de la plataforma de CoCo. Las automatizaciones, la integración con Slack y una aplicación móvil nativa (estas dos últimas estarán disponibles próximamente) funcionan con Cloud Agents, lo que lleva flujos de trabajo autónomos y de larga duración a todos los entornos donde los equipos interactúan con CoCo.
Para los desarrolladores que usan CoCo directamente en entornos de Snowflake, Cloud Agents incorpora el entorno de ejecución completo del agente de IA directamente en Snowsight. Con Cloud Agents, cada sesión de Snowsight ahora puede iniciar un entorno en la nube aislado y gestionado por Snowflake en segundo plano, lo que ofrece a los usuarios la potencia de la interfaz de línea de comandos (CLI) desde cualquier navegador sin necesidad de configuración local, gestión de dependencias ni infraestructura.
Cuando están habilitados, los Cloud Agents aprovisionan un contenedor dedicado para cada sesión de CoCo. El agente puede ejecutar comandos de shell, ejecutar scripts de Python, instalar paquetes, leer y escribir archivos, realizar compilaciones y pruebas de dbt mediante un perfil de Snowflake generado dinámicamente, y buscar en la web para obtener contexto adicional.
CoCo Desktop
CoCo llega a Windows y macOS para llevar toda la potencia del desarrollo nativo de Snowflake a una aplicación de escritorio nativa diseñada para la forma en que realmente trabajan los equipos de datos.
“Snowflake CoCo se está convirtiendo en una parte fundamental de cómo operamos como empresa. Lo estamos implantando en toda la organización, no solo en nuestro equipo de datos. Gracias a que comprende nuestros datos, nuestro entorno y nuestra gobernanza, los equipos pueden crear y automatizar flujos de trabajo sobre datos fiables sin necesidad de contar con conocimientos especializados”.
Matt Luizzi
Con CoCo Desktop, (próximamente con disponibilidad general), los desarrolladores obtienen un único entorno gobernado para crear en todo el data stack. Puedes crear pipelines de datos, desarrollar aplicaciones, diseñar agentes, depurar notebooks y visualizar flujos de datos sin tener que cambiar constantemente de pantalla. El editor se convierte en el lugar donde el código, los datos, el contexto y la ejecución confluyen para que puedas mantener el flujo de trabajo desde el prototipo hasta la producción.
Más allá de la experiencia del editor, CoCo Desktop incorpora un agente de IA siempre activo a tu máquina local: un asistente persistente que comprende el contexto del proyecto, funciona en distintas sesiones y mantiene el ritmo de trabajo incluso cuando te ausentas.
Con las automatizaciones, los equipos pueden pasar de prompts reactivos a flujos de trabajo autónomos, programando agentes para que se encarguen de tareas recurrentes como la actualización de pipelines, comprobaciones de calidad de los datos, reentrenamiento de modelos e investigaciones operativas, todo ello gobernado por el control de acceso basado en roles (RBAC) de Snowflake y respaldado por registros de auditoría. El resultado es una experiencia de desarrollo de IA que se comporta menos como un prompt puntual y más como un equipo de trabajo permanente, listo para investigar problemas, realizar cambios, ejecutar flujos de trabajo y retomar las tareas exactamente donde las dejó.
Además, como la pila tecnológica de cada equipo es diferente, CoCo Desktop es extensible por diseño. Con las integraciones de MCP y un catálogo creciente de skills y complementos, los equipos pueden conectar CoCo a los sistemas que ya utilizan y convertir las mejores prácticas institucionales en conocimientos reutilizables. Esto significa que los estándares, los patrones y los flujos de trabajo de tu equipo pueden convertirse en componentes básicos repetibles que ayudarán a todos los desarrolladores a avanzar más rápido sin dejar de alinearse con unas prácticas gobernadas y preparadas para la empresa.
CoCo transforma la experiencia de desarrollo de los equipos de datos e IA: local, basada en agentes, extensible y gobernada desde el primer prompt.
Próximamente: interactúa con CoCo en Slack o estés donde estés con la última aplicación móvil
Además de en el editor, los equipos pronto podrán trabajar con CoCo en Slack y en dispositivos móviles. Con CoCo Slackbot, los equipos pueden hacer preguntas, activar flujos de trabajo y compartir resultados directamente en Slack, lo que convierte a Slack en una interfaz gobernada para el trabajo con datos. En lugar de depender de un chatbot genérico, Slackbot está conectado a los datos de la empresa (tablas, modelos de dbt, esquemas de Postgres, pipelines de Airflow y más), por lo que las respuestas se basan en el contexto de producción y están limitadas por las políticas de acceso del usuario solicitante.
La aplicación móvil de CoCo ofrecerá las mismas capacidades en iOS y Android para esos momentos en los que el trabajo requiera una revisión, aprobación o acción fuera de la oficina. No se trata de un editor de código en el teléfono; es una interfaz del agente de IA para líderes de datos, responsables de analíticas y desarrolladores que necesitan supervisar pipelines, revisar los resultados de tareas programadas, aprobar flujos de trabajo generados por IA, inspeccionar registros y hacer preguntas en lenguaje natural desde cualquier lugar.
Desarrolla en CoCo mediante programación, a tu manera
CoCo no es solo una herramienta que los desarrolladores usan directamente, sino también una plataforma que los equipos pueden integrar, ampliar y utilizar como base para sus desarrollos. CoCo es compatible con el servidor de Protocolo de contexto de modelo (MCP) y con el Protocolo de comunicación entre agentes (ACP), lo que permite a otros agentes y sistemas empresariales aprovechar su potencial.
Ahora, con el SDK de agentes de CoCo, los desarrolladores pueden crear aplicaciones personalizadas, herramientas internas, automatizaciones y flujos de trabajo específicos de un dominio sobre el motor de agentes que impulsa CoCo.
CoCo es ahora una plataforma de agentes con un SDK
Los paquetes SDK de agentes de CoCo ofrecen las mismas herramientas y bucle de agentes que impulsan CoCo para miles de clientes en forma de biblioteca instalable. Los desarrolladores obtienen acceso directo a las capacidades de programación que CoCo utiliza en producción: trabajar con datos, realizar consultas en Snowflake, leer archivos, ejecutar comandos de shell, buscar en bases de código, ejecutar SQL y editar código. El SDK incluye la ejecución de herramientas integrada para que tu agente de IA pueda empezar a trabajar de inmediato sin tener que implementar esa infraestructura por tu cuenta.
import { query } from "cortex-code-agent-sdk";
for await (const message of query({
prompt: `Profile the ORDERS table in MY_DATABASE.ANALYTICS:
- Total row count and date range covered
- Null rate for each column
- Top 5 customers by order volume
Summarize findings in plain English.`,
options: {
cwd: process.cwd(),
connection: "my-connection",
},
})) {
if (message.type === "assistant") {
for (const block of message.content) {
if (block.type === "text") process.stdout.write(block.text);
}
}
if (message.type === "result") {
console.log("\nDone:", message.subtype);
}
}
import asyncio
from cortex_code_agent_sdk import query
async def main():
async for message in query(
prompt="""Profile the ORDERS table in MY_DATABASE.ANALYTICS:
- Total row count and date range covered
- Null rate for each column
- Top 5 customers by order volume
Summarize findings in plain English.""",
options={"cwd": ".", "connection": "my-connection"},
):
if message["type"] == "assistant":
for block in message["content"]:
if block["type"] == "text":
print(block["text"], end="", flush=True)
asyncio.run(main())
Más allá de las herramientas integradas, el SDK admite sesiones de varios turnos para conversaciones con memoria de contexto en múltiples interacciones, resultados estructurados en formato JSON tipado y validado por esquemas desde tus agentes, integración con servidores MCP para ampliar tu agente con herramientas personalizadas, hooks para interceptar y controlar el comportamiento del agente en cada paso, salida de streaming y prompts del sistema para personalizar cómo razona el agente sobre tu dominio.
Llámalo desde scripts de pipelines, servicios de back-end o aplicaciones y herramientas internas para integrar capacidades de agentes nativas de datos directamente en tu pila tecnológica. Los ingenieros de plataformas pueden integrar CoCo en los flujos de trabajo de integración y desarrollo continuos (CI/CD), los partners ISV pueden crear productos de datos sobre él y los equipos pueden automatizar flujos de trabajo específicos de su dominio.
Gobernanza integrada en el ADN
CoCo lleva el desarrollo nativo de IA a todos los entornos que utilizan los equipos, con las capacidades de seguridad y gobernanza de nivel empresarial de Snowflake integradas. Cada operación se ejecuta bajo el RBAC de Snowflake existente del usuario, la inferencia de LLM permanece dentro del perímetro de seguridad de Snowflake y las medidas de protección por capas ayudan a proteger contra la inyección de prompts y otros riesgos de los LLM. El registro de prompts y respuestas, el etiquetado de consultas, la supervisión del uso y los controles de configuración y costes a nivel de administrador ofrecen a los equipos la auditabilidad y la gobernanza que necesitan para implementar agentes de IA de forma segura a escala.
Más de 7100 clientes de Snowflake ya están desarrollando con CoCo. En Summit 2026, CoCo se consolida como la plataforma de desarrollo de IA que impulsa el trabajo allí donde se realice, basada en tus datos, integrada en tu pila tecnológica y gobernada por diseño.
Obtén más información y pruébalo tú mismo.
Declaraciones prospectivas
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