Más allá de la experiencia del editor, CoCo Desktop incorpora un agente de IA siempre activo a tu máquina local: un asistente persistente que comprende el contexto del proyecto, funciona en distintas sesiones y mantiene el ritmo de trabajo incluso cuando te ausentas.

Con las automatizaciones, los equipos pueden pasar de prompts reactivos a flujos de trabajo autónomos, programando agentes para que se encarguen de tareas recurrentes como la actualización de pipelines, comprobaciones de calidad de los datos, reentrenamiento de modelos e investigaciones operativas, todo ello gobernado por el control de acceso basado en roles (RBAC) de Snowflake y respaldado por registros de auditoría. El resultado es una experiencia de desarrollo de IA que se comporta menos como un prompt puntual y más como un equipo de trabajo permanente, listo para investigar problemas, realizar cambios, ejecutar flujos de trabajo y retomar las tareas exactamente donde las dejó.

Además, como la pila tecnológica de cada equipo es diferente, CoCo Desktop es extensible por diseño. Con las integraciones de MCP y un catálogo creciente de skills y complementos, los equipos pueden conectar CoCo a los sistemas que ya utilizan y convertir las mejores prácticas institucionales en conocimientos reutilizables. Esto significa que los estándares, los patrones y los flujos de trabajo de tu equipo pueden convertirse en componentes básicos repetibles que ayudarán a todos los desarrolladores a avanzar más rápido sin dejar de alinearse con unas prácticas gobernadas y preparadas para la empresa.

CoCo transforma la experiencia de desarrollo de los equipos de datos e IA: local, basada en agentes, extensible y gobernada desde el primer prompt.

Próximamente: interactúa con CoCo en Slack o estés donde estés con la última aplicación móvil

Además de en el editor, los equipos pronto podrán trabajar con CoCo en Slack y en dispositivos móviles. Con CoCo Slackbot, los equipos pueden hacer preguntas, activar flujos de trabajo y compartir resultados directamente en Slack, lo que convierte a Slack en una interfaz gobernada para el trabajo con datos. En lugar de depender de un chatbot genérico, Slackbot está conectado a los datos de la empresa (tablas, modelos de dbt, esquemas de Postgres, pipelines de Airflow y más), por lo que las respuestas se basan en el contexto de producción y están limitadas por las políticas de acceso del usuario solicitante.

La aplicación móvil de CoCo ofrecerá las mismas capacidades en iOS y Android para esos momentos en los que el trabajo requiera una revisión, aprobación o acción fuera de la oficina. No se trata de un editor de código en el teléfono; es una interfaz del agente de IA para líderes de datos, responsables de analíticas y desarrolladores que necesitan supervisar pipelines, revisar los resultados de tareas programadas, aprobar flujos de trabajo generados por IA, inspeccionar registros y hacer preguntas en lenguaje natural desde cualquier lugar.