Oltre all’esperienza dell’editor, CoCo Desktop porta un agente AI sempre attivo sulla tua macchina locale: un assistente persistente che comprende il contesto del progetto, opera attraverso le sessioni e mantiene lo slancio anche quando ti allontani.

Con le Automations, i team possono passare da prompt reattivi a workflow autonomi, programmando gli agenti per gestire processi ricorrenti come l’aggiornamento delle pipeline, i controlli di qualità dei dati, il riaddestramento dei modelli e le indagini operative, il tutto governato dal controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) di Snowflake e supportato da audit trail. Il risultato è un’esperienza di sviluppo AI che si comporta meno come una casella di prompt occasionale e più come una forza lavoro duratura, pronta a indagare sui problemi, apportare modifiche, eseguire workflow e riprendere esattamente da dove aveva interrotto.

Inoltre, poiché lo stack di ogni team è diverso, CoCo Desktop è estendibile by design. Con le integrazioni MCP e un catalogo in crescita di skill e plugin, i team possono collegare CoCo ai sistemi che già utilizzano e trasformare le best practice aziendali in competenze riutilizzabili. Ciò significa che gli standard, i pattern e i workflow del tuo team possono diventare componenti riutilizzabili, aiutando ogni builder a muoversi più velocemente restando allineato a pratiche governate e pronte per l’enterprise.

CoCo trasforma l’esperienza di sviluppo per i team di dati e AI: locale, agentica, estendibile e governata fin dal primo prompt.

Presto disponibile: interagisci con CoCo su Slack o su mobile con la nuova app

Oltre all’editor, i team potranno presto lavorare con CoCo in Slack e su mobile. Con lo Slackbot di CoCo, i team possono porre domande, attivare workflow e condividere risultati direttamente in Slack, trasformandolo in un’interfaccia governata per il lavoro sui dati. Anziché affidarsi a un chatbot generico, lo Slackbot è collegato ai dati aziendali (tabelle, modelli dbt, schemi Postgres, pipeline Airflow e altro), così le risposte sono fondate sul contesto di produzione e limitate dalle policy di accesso dell’utente che effettua la richiesta.

L’app mobile di CoCo porterà le stesse funzionalità su iOS e Android per i momenti in cui il lavoro richiede revisione, approvazione o intervento lontano dalla scrivania. Non è un editor di codice su uno smartphone, ma un’interfaccia agentica per i data leader, gli analytics manager e i builder che devono monitorare le pipeline, esaminare gli output dei task pianificati, approvare workflow generati dall’AI, ispezionare i log e porre domande in linguaggio naturale da qualsiasi luogo.