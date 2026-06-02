Auf dem Snowflake Summit 2026 wird Snowflake CoCo dort verfügbar, wo Entwickler:innen arbeiten. Mit einer nativen Desktop-Anwendung, Cloud-Agenten, einem Agent-SDK und (in Kürze) einer mobilen App und einem Slackbot wird CoCo vollständig in die Oberflächen und Tools integriert, in denen moderne Datenteams arbeiten – und das alles vollständig auf Basis der Unternehmensdaten.

Die Einführung von KI im Unternehmen hat sich vom theoretischen Potenzial der KI zu den praktischen Anforderungen von Produktionsumgebungen verlagert: KI sicher, geschützt und kontrolliert in großem Maßstab einzusetzen.

Die erste Welle von Assistenten bot Autovervollständigung und Abfragegenerierung. Die nächste Welle ist agentisch: Systeme, die Codebasen untersuchen, komplexe Aufgaben logisch schlussfolgern, Dateien ändern, Tests ausführen und Pull Requests mit Menschen im Loop verwalten. Im Standard-Software-Engineering ist dies bereits der neue Standard.

Für Daten- und KI-Teams liegt die Messlatte höher. Enterprise-KI läuft in Systemen für kontrollierte Daten mit Live-Schemas, Zugriffskontrollen, Lineage und operativen Pipelines. Generische KI-Coding-Agenten stoßen hier an ihre Grenzen, da sie oft Code generieren, der zwar richtig aussieht, dem aber die Verankerung im Datenkontext und die Berechtigungen fehlen, um tatsächlich in der Produktion zu funktionieren.

Snowflake CoCo schließt diese Lücke und bietet eine agentische Steuerungsebene für Entwickler:innen, die auf modernen Data Stacks arbeiten.