차세대 데이터 엔지니어링: Dynamic Table과 데이터 구축 방식을 변혁할 5가지 기능

수년 동안 증분 처리는 복잡한 로직과 스케줄링이 필요한 수작업 중심의 어려운 작업이었습니다. 데이터 엔지니어, 플랫폼 팀, 분석가는 Dynamic Table을 통해 SQL 쿼리만 정의하면 Snowflake가 증분 업데이트와 오케스트레이션을 자동으로 수행할 수 있습니다.

Snowflake Dynamic Table을 통한 비즈니스 단위의 데이터 제공 효율 향상

Travelpass는 Dynamic Tables를 활용해 복잡한 수작업 코딩에서 벗어났습니다. 선언형 접근 방식을 도입해 데이터 파이프라인을 단순화하고 실시간 데이터 흐름 유지에 필요한 엔지니어링 시간을 크게 줄여 효율을 350% 향상시켰습니다.

확장된 개발: dbt Projects on Snowflake

dbt는 오랜 기간 데이터 변환의 업계 표준이었으며 이제 조직은 OSS를 Snowflake에서 네이티브로 실행할 수 있습니다. Snowflake 인프라에서 dbt 프로젝트를 직접 실행함으로써 dbt 및 오케스트레이션을 위한 인프라 관리 부담을 줄일 수 있습니다.

dbt Projects on Snowflake는 버전 관리, 테스트, 문서화가 데이터와 함께 이루어지는 통합 환경을 제공합니다. 이를 통해 팀은 데이터 변환을 소프트웨어 코드처럼 다루고 개발에서 프로덕션까지 원활하고 안전하며 확장 가능한 전환을 구현할 수 있습니다.

데이터 엔지니어링의 판도를 바꾸는 dbt Projects on Snowflake

데이터 슈퍼히어로 Keith Belanger와 Jan Láznička는 Behind the Cape 에피소드에서 dbt 프로젝트가 데이터 엔지니어링 방식을 어떻게 변화시키는지 설명합니다.

간소화된 오케스트레이션: Snowflake Tasks

Tasks는 특정 간격 또는 특정 이벤트에 따라 SQL 문이나 저장 프로시저를 실행하도록 스케줄링할 수 있습니다.

방향성 비순환 그래프(DAG) 구조를 활용하면 Tasks를 통해 엔지니어는 복잡한 다단계 워크플로우를 Snowflake 내에서 직접 구성할 수 있습니다. 이로 인해 많은 사용 사례에서 비용이 높은 서드 파티 오케스트레이터가 필요하지 않으며, 데이터와 로직을 가깝게 유지하고 아키텍처 복잡성을 크게 줄일 수 있습니다.

Snowflake에서 파이프라인을 네이티브로 오케스트레이션

Snowflake Field CTO인 Jeremiah Hansen은 Snowflake Tasks가 dbt Projects의 변환과 결합되어 전체 파이프라인을 네이티브로 처리하는 방법을 설명합니다. 외부 오케스트레이터를 관리할 필요가 없습니다.

데이터 품질 향상: DMFs

자동화는 신뢰 없이는 무의미하며, 이를 지원하는 것이 DMFs(data metric functions)입니다. 과거에는 데이터 품질이 사후 고려 사항이었으며, 급하게 작성된 일련의 '정합성 검증' 스크립트에 불과했습니다. DMFs는 데이터 상태(예: 최신성, 고유성, NULL 개수)를 자동으로 측정하는 선언형 방식을 제공합니다.

각 테이블마다 별도의 검증 스크립트를 작성하는 대신, 이제 테이블 메타데이터에 품질 지표를 정의할 수 있습니다. 이러한 내장형 사용자 활성화 옵저버빌리티 기능을 통해 데이터가 비즈니스 기준을 충족하지 못할 경우, 시스템이 즉시 이를 감지하여 다운스트림 애플리케이션과 사용자에게 전달되기 전에 데이터 문제를 확인할 수 있습니다.

DMFs로 데이터 품질 평가하기

Augusto Rosa는 DMF가 데이터 상태와 무결성을 어떻게 모니터링하는지 설명합니다. 최신성, 개수, 중복 또는 NULL과 같은 특정 값을 식별하는 주요 지표를 측정할 수 있습니다.

비즈니스 로직: 시맨틱 뷰

마지막으로, 시맨틱 뷰의 등장은 엔지니어링과 C 레벨 간의 오랜 과제였던 ‘정의 격차’를 해결합니다. 기존에는 비즈니스 로직이 여러 BI 도구에 분산되어 동일한 질문(예: ‘이탈률은 얼마인가?’)에 대해 서로 다른 답이 도출되었습니다.

이 로직을 시맨틱 계층, 즉 시맨틱 뷰로 이동함으로써 데이터 엔지니어는 비즈니스 정의를 한 번만 정의하면 됩니다. 사용자가 대시보드, 스프레드시트, AI 기반 채팅 인터페이스를 사용하더라도 단일 진실 공급원을 기반으로 데이터를 활용하게 됩니다. 이를 통해 데이터 웨어하우스를 단순한 테이블 집합에서 비즈니스 활용이 가능한 지식 기반으로 전환하게 됩니다.

AI 기반 시맨틱 모델링을 몇 분 만에 구현

eSentire, HiBob, Simon AI, VTS를 포함한 조직이 Semantic View Autopilot을 활용해 AI 에이전트가 동일하고 신뢰 가능한 비즈니스 지표를 기반으로 작동하도록 하고, 시맨틱 모델 생성 시간을 수일에서 수분으로 단축하는 방법을 확인하세요.

이러한 기능의 영향은 단순히 점진적인 업데이트를 넘어 자동화되고 신뢰할 수 있으며 비즈니스에 정렬된 데이터 전략으로의 근본적인 전환을 의미합니다.

Snowflake의 데이터 엔지니어링에 대해 더 알아보려면 The New Essential Guide to Data Engineering을 다운로드하고 4월 22일에 열리는 가상 이벤트 Snowflake Connect: AI 준비 데이터용 변환 파이프라인 구축에 등록하세요. 또한 온디맨드로 제공되는 최근 진행된 가상 핸즈온 랩 AI 에이전트를 위한 자율형 SQL 파이프라인도 확인할 수 있습니다.