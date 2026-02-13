Trasformare gli insight nel settore Media e Entertainment con Snowflake Intelligence

Le organizzazioni media ed entertainment operano in un contesto caratterizzato da frammentazione, volatilità e costi in aumento. Il pubblico è distribuito su piattaforme e dispositivi diversi, i margini si riducono e le decisioni in ambito publishing, distribuzione e monetizzazione sono sempre più guidate dai dati.

Nonostante dispongano di più dati che mai, senza una riorganizzazione e una scalabilità adeguata queste aziende rischiano di ampliare il divario tra insight e azione.

Le organizzazioni media affrontano un gap di intelligence

Per rispondere a queste sfide, uno dei primi problemi da affrontare è la frammentazione. Il pubblico ha più opzioni di intrattenimento che mai ed è distribuito tra piattaforme, servizi di streaming, dispositivi e altri canali. Di conseguenza, anche i dati sul pubblico risultano frammentati tra stack ad tech, CRM, sistemi di commerce e terze parti.

Questo comporta insight isolati in strumenti e reparti diversi, come programmazione, marketing, vendita pubblicitaria e finanza. Inoltre, il contesto critico che spiega i “perché” dietro i dati, inclusi sentiment, razionali creativi, termini di licenza e learnings di campagna, risiede spesso in fonti non strutturate come documenti, email, contratti e chat, dove insight e opportunità possono andare persi perché difficili da analizzare insieme alle metriche.

Dati frammentati generano intelligence frammentata, rallentano le decisioni, erodono la fiducia e trasformano i dati da asset a collo di bottiglia. Restare competitivi significa sempre più unificare i dati per costruire una base solida che apra la strada a insight più semplici, rapidi e intelligenti.

Una piattaforma per un’intelligence unificata

Snowflake Intelligence è progettata per aiutare le aziende a colmare il divario tra insight e azione, unificando dati, contesto e processi decisionali. Basata sull’AI Data Cloud Snowflake, consente ai leader media e intrattenimento di accedere e analizzare facilmente i dati tramite linguaggio naturale, ampliando l’accesso agli insight in tutta l’organizzazione.

Invece di dipendere da competenze tecniche o attendere dashboard personalizzate, gli utenti di business possono porre domande in linguaggio naturale e ricevere risposte contestualizzate basate sui dati disponibili, spesso in pochi secondi. La possibilità di interrogare sia dati strutturati sia non strutturati, inclusi testi provenienti da survey e recensioni, consente alle aziende media e intrattenimento di creare un profilo pubblico completo e unificato, pronto per generare insight.

Come si traduce in pratica l’intelligence unificata

Per comprendere il pubblico e attivare la pubblicità su larga scala, i team hanno bisogno di dati unificati. Fanatics è una piattaforma sportiva digitale globale che opera nei settori commerce, collectibles e gaming, generando miliardi di segnali dei fan ogni giorno. La piattaforma offre un esempio concreto di come l’utilizzo di Snowflake Intelligence per unificare dati e insight possa colmare il divario e trasformare i risultati.

Fanatics ha integrato e reso accessibili:

Dati strutturati che coprono identità dei fan, segnali di engagement, attività di commerce e attivazione pubblicitaria, basati su definizioni condivise.

Dati non strutturati, come script, presentazioni, contratti e piani di campagna, governati e ricercabili.

Una single source of truth per contenuti, audience e monetizzazione.

Il contesto su audience ed engagement definirà il vantaggio competitivo nel settore media e intrattenimento nei prossimi anni. La conoscenza istituzionale è un asset nascosto, spesso sepolto in note, commenti degli analisti o retrospettive che analizzano perché un contenuto o una campagna pubblicitaria abbia avuto successo o meno. Spesso le decisioni su diritti e licenze dipendono dal contesto storico.

Per organizzazioni come Fanatics, questo contesto abbraccia insight creativi, commerciali e di audience che raramente si trovano solo nelle dashboard. I metodi tradizionali di analisi dei dati faticano a garantire velocità, governance e accesso democratizzato necessari per ottenere insight competitivi.

Emerge un nuovo modello: Accesso in linguaggio naturale basato su dati enterprise

Le domande complesse richiedono risposte rapide e i dati devono essere accessibili trasversalmente ai team, anziché restare confinati in reparti isolati come contenuti, vendita pubblicitaria o social. L’interazione in linguaggio naturale riduce le frizioni mantenendo al contempo i controlli di governance. Snowflake offre contesto e governance integrati per l’AI su dati strutturati e non strutturati, aiutando le aziende a proteggere le informazioni sensibili tramite classificazione automatica, tagging, protezione e monitoraggio.

Con Snowflake Intelligence, gli agenti AI possono ragionare su dati strutturati e non strutturati per far emergere insight su cosa è accaduto e perché. Ad esempio, un utente di business non deve più dipendere dal team dati per comprendere perché una campagna abbia sottoperformato in una specifica area geografica, perché un lancio di contenuti abbia superato le aspettative di visualizzazione, perché una campagna pubblicitaria non abbia convertito un’audience ad alta intenzione o perché determinate inventory non abbiano raggiunto gli obiettivi di rendimento.

Cosa indica l’esempio Fanatics per i leader media e intrattenimento

Fanatics dimostra come abbia costruito dati unificati sui fan con Snowflake e sfruttato Snowflake Intelligence per democratizzare l’accesso ai dati e agli insight sull’audience in tutta l’organizzazione, in base alla propria implementazione e al proprio ambiente dati, trasformando la comprensione del pubblico e i risultati pubblicitari su larga scala.

Grazie a un identity graph unificato dei fan su Snowflake, Fanatics ha potuto creare segmenti di audience più accurati e indirizzabili su scala. Snowflake Intelligence supporta l’accesso a insight affidabili a livello enterprise in ambito marketing, vendita pubblicitaria e commerce, aiutando i team ad allinearsi su una comprensione condivisa dell’audience. Gli utenti di business possono esplorare direttamente i dati, accelerando opportunità di cross-sell e attivazione pubblicitaria.

“Snowflake è il motore alla base di FanGraph, il nostro fan identity graph che collega miliardi di touchpoint nel nostro ecosistema di commerce, collectibles e gaming. Con Snowflake Intelligence, stiamo mettendo gli utenti di business in FanGraph nelle condizioni di ottenere segmentazioni semplici e altamente accurate, accelerare le opportunità di cross-sell a livello enterprise e alimentare il nostro business pubblicitario creando audience indirizzabili a partire dai nostri dati più ricchi. Sta trasformando il modo in cui convertiamo i dati in esperienze fan leader di mercato, abilitando una vera esplorazione dei dati e decisioni più rapide in tutta l’organizzazione”. — Maddy Want, Vice President of Data, Fanatics

L’esperienza di Fanatics

Accelerare con fiducia e trasformare l’intelligence in azione

Questo livello di intelligence dipende dalla capacità di rendere accessibili dati complessi e conoscenza istituzionale senza compromettere fiducia e governance. L’accesso in linguaggio naturale consente ai team di esplorare dati strutturati, come metriche di audience, performance pubblicitarie e ricavi, insieme a fonti non strutturate come contratti, piani di campagna e documentazione creativa. Invece di navigare tra strumenti diversi o attendere gli analisti, gli utenti possono porre domande direttamente e iterare man mano che emergono nuovi insight.

Altrettanto fondamentale è la fiducia nelle risposte fornite. Risposte tracciabili e verificabili aiutano i team a comprendere l’origine degli insight, che provengano da query sottostanti o da documenti di riferimento. Domande certificate possono garantire coerenza a livello organizzativo, così che i diversi team lavorino sulle stesse definizioni e risposte, evitando di dover riconciliare metriche discordanti.

Infine, questa intelligence deve scalare a livello enterprise. I controlli di governance e di accesso vengono applicati in base a ruoli e autorizzazioni, assicurando che gli utenti visualizzino solo ciò che sono autorizzati a vedere e consentendo al contempo la circolazione degli insight tra team, regioni e casi d’uso. Insieme, queste capacità permettono alle organizzazioni media di muoversi più rapidamente con fiducia, trasformando l’intelligence in azione al ritmo richiesto dal settore.

Trasformare i momenti in relazioni durature

Analizzando il sentiment, identificando trend e generando raccomandazioni personalizzate, Snowflake Intelligence aiuta le aziende a comprendere in modo proattivo comportamenti e preferenze del pubblico. Ad esempio, i team possono utilizzare Snowflake Intelligence per analizzare dati di survey estraendo temi e sentiment, oppure applicare insight predittivi basati su pattern storici per personalizzare esperienze e offerte in-stadium. Un’intelligence scalabile e affidabile, condivisa tra team, offre un vantaggio competitivo in un settore sempre più interessato da ristrutturazioni e consolidamenti.

Insight più rapidi consentono di creare esperienze personalizzate in tempo reale, aiutando le aziende media e intrattenimento a trasformare interazioni fugaci in engagement e relazioni durature. Dati unificati e insight intelligenti permettono customer experience iperpersonalizzate, come notifiche di contenuti su misura, pubblicità personalizzata negli stadi o promozioni mirate inviate ai singoli fan in base alla cronologia di acquisto. Consentono inoltre di automatizzare attività come la creazione di modelli predittivi per churn e comportamento cliente, liberando risorse da dedicare a iniziative strategiche. Snowflake Intelligence è progettata per trasformare dati grezzi in insight azionabili, abilitando una nuova era di engagement personalizzato e data-driven dei fan.

Risorse e prossimi passi

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