라이프사이언스 산업은 데이터를 기반으로 움직입니다. 임상시험 결과, 규제기관 제출 자료, 제조 품질 기록, 환자 치료 결과, 공급망 추적 정보는 단순한 운영 자산이 아니라, 시장에 출시된 모든 제품을 과학적, 상업적으로 뒷받침하는 핵심 기반입니다. 이 때문에 라이프사이언스 업계의 인수합병과 사업 매각은 특히 복잡합니다. 대형 제약회사가 생명공학 기업을 인수하는 것은 단순히 지식재산권이나 인력만을 확보하는 것이 아닙니다. 수년간 축적된 연구 성과, 임상 데이터, 검증된 시스템, 규제 이력은 물론 그에 수반되는 각종 규정 준수 의무까지 함께 승계하는 것입니다. 반대로 기업이 사업부를 분리해 매각할 경우에는 수십 년 동안 하나로 운영되어 온 데이터를, 엄격한 규제와 법적 일정에 맞춰 정밀하게 분리해야 합니다.

이러한 문제를 기존 방식으로 해결하려면 막대한 시간과 비용이 소요됩니다. 하지만 Snowflake를 활용하면 이러한 작업 기간을 크게 단축하는 동시에, 기업의 가장 중요한 데이터 자산도 안전하게 보호할 수 있습니다.

라이프사이언스 M&A의 데이터 과제

대부분의 기업은 거래가 본격화된 후에야 데이터 복잡성을 실감합니다. 특히 라이프사이언스 기업들의 경우에는 다음과 같은 과제들에 직면하는 경우가 많습니다.

규제 준수의 연속성: 임상시험 기록, 이상 반응 보고서, 시정 및 예방 조치(CAPA) 문서와 같은 신약 개발 데이터는 조직이 통합되는 과정에서도 온전히 보존되고 언제든 액세스할 수 있어야 합니다. 두 회사가 통합 중이라고 해서 미국 식품의약국(FDA)의 실사가 중단되지는 않습니다. 또한 우수 관행(GxP) 검증을 완료한 시스템은 관련 문서, 검증 프로토콜, 변경 관리 없이 마이그레이션할 수 없습니다.

환자 데이터 및 개인정보 보호 의무: 미국의 HIPAA, 유럽의 GDPR을 비롯해 지역별 개인정보 보호규정이 계속 늘어나면서 환자 수준의 데이터는 엔터티 간에 자유롭게 이동할 수 없습니다. 조직 통합이나 분리 과정에서 이루어지는 모든 데이터 이전은 법적 근거를 확립하고 이를 문서화해야 합니다.

데이터 계보와 과학적 프로비넌스: 임상 및 제조 데이터는 해당 데이터가 생성된 맥락과 함께 보존되어야만 의미를 가집니다. 예를 들어 분석 장비, 분석자, 로트 번호, 시험 프로토콜 등에 관한 메타데이터가 없는 바이오분석(bioassay) 결과는 과학적으로 아무런 가치가 없으며, 규제 리스크로 이어질 수도 있습니다. 또한 계보를 보존하지 않은 채 데이터를 이전하는 것은 허용될 수 없습니다.

장기간 축적된 데이터 이력: 신약 개발에는 보통 10~15년이 걸립니다. 인수 기업은 피인수 기업이 널리 알려지기 전부터 생성된 임상 데이터까지 액세스해야 할 수 있습니다. 이렇게 오랜 기간 축적된 방대한 데이터 세트를 마이그레이션하는 작업은 평상시에도 큰 프로젝트인 만큼, 거래 완료 일정까지 맞춰야 하는 상황이라면 부담은 더욱 커집니다.

인수한 연구 포트폴리오에 남아 있는 휴면 자산: 모든 제약사의 R&D 조직에는 우선순위가 밀리거나 보류 또는 중단된 수천 개의 화합물이 축적돼 있습니다. 하지만 그 당시의 판단 기준이 지금도 유효하다고 볼 수는 없습니다. 스크리닝 결과, 구조 활성 상관관계, 흡수, 분포, 대사 및 배설(ADME) 프로파일, 초기 독성 신호, 작용 기전 연구와 같은 휴면 연구 데이터에는 수년간의 R&D 투자가 담겨 있습니다. 다만 이러한 데이터는 쉽게 찾고, 맥락을 이해하며, 대규모로 분석할 수 있을 때만 비로소 실질적인 가치를 창출할 수 있습니다.

지식재산권 프로비넌스: 특허 포트폴리오는 수십억 달러의 가치를 지닐 수 있지만, 특허 효력은 이를 뒷받침하는 실험 데이터의 무결성에 달려 있습니다. 실험 노트, 분석 기록, 합성 로그는 쉽게 찾을 수 있고 작성 주체가 명확하며 변조 여부를 확인할 수 있어야 합니다. 하지만 데이터가 여러 레거시 시스템에 흩어져 있거나 인계 기록(chain of custody) 없이 여러 차례 이전되었다면 이러한 요건을 충족하기 어렵습니다. 지식재산권은 이를 뒷받침하는 데이터와 분리될 수 없습니다. 특허 청구의 효력은 근거가 되는 실험 증거의 신뢰성에 좌우되기 때문입니다. 따라서 M&A 과정에서는 특허 출원 및 방어 지원, 대규모 실시 자유(Freedom-to-Operate) 분석, 특허 출원의 연속성 확보, 영업비밀 보호 등과 관련된 새로운 과제가 발생합니다.

운영의 연속성: 조직 통합이 진행되는 동안에도 비즈니스는 멈추지 않습니다. 영업 담당자는 계속 의료진을 만나야 하고, 제조 현장에서는 계속 제품을 생산해야 합니다. 따라서 이러한 업무를 뒷받침하는 데이터는 통합 과정 내내 정확성과 가용성을 유지해야 합니다.

Snowflake가 이러한 과제를 해결하는 방법

마이그레이션 없는 즉각적인 데이터 액세스

기존 M&A 통합에서는 데이터를 함께 활용하려면 먼저 물리적으로 이전해야 한다는 것이 일반적인 전제였습니다. 하지만 데이터 이전은 전체 통합 과정에서 가장 큰 부담을 주는 작업이기도 합니다. Snowflake의 Secure Data Sharing 아키텍처는 이러한 전제를 없앨 수 있습니다.

거래가 완료된 첫날부터 인수 기업은 데이터 이동이나 추출, 변환, 로드(ETL) 파이프라인이나 데이터 중복 없이도 피인수 기업의 Snowflake 데이터에 직접 실시간으로 액세스할 수 있습니다. 피인수 기업의 데이터는 원래 저장된 위치에 그대로 유지되고, 인수 기업은 보안 공유를 통해 거의 실시간으로 해당 데이터를 직접 쿼리할 수 있습니다.

라이프사이언스 업계에서는 이러한 방식이 특히 중요합니다. 임상 운영팀은 피인수 기업의 임상시험 진행 현황을 즉시 확인할 수 있고, 재무팀은 통합 재무 보고에 필요한 매출 데이터를 바로 조회할 수 있습니다. 규제 업무팀은 제출 이력에 액세스할 수 있습니다. 단 한 건의 데이터 마이그레이션 작업도 완료되지 않은 상태에서 비즈니스는 이미 통합 데이터를 기반으로 운영될 수 있습니다.

규제 환경에 적합한 페더레이션 아키텍처

모든 인수합병에 데이터의 완전한 통합이 필요한 것은 아닙니다. 특히 라이프사이언스 업계에서는 통합을 해서는 안 되는 경우도 많습니다. GxP 규정을 충족하는 검증된 시스템은 그대로 유지하고, 시스템 계층이 아닌 보고 및 분석 계층에서만 데이터를 통합하는 편이 더 적절한 경우가 많습니다.



Snowflake의 멀티 계정 아키텍처는 바로 이러한 방식을 지원하도록 설계되어 있습니다. 각 엔터티는 고유한 아이덴티티, 액세스 제어, 검증된 환경을 포함한 자체 Snowflake 계정을 유지하면서 양방향으로 데이터를 공유해 통합 가시성을 확보합니다. 인수 완료 후 모회사는 전체 데이터를 확인할 수 있고, 자회사(피인수 기업)은 독립적으로 운영을 이어갈 수 있습니다. 기존 검증 상태도 그대로 유지됩니다.

법적 제약이 따르는 통합 기간을 위한 클린룸

라이프사이언스 업계의 인수합병에서는 두 기업이 법적으로 모든 데이터를 공유할 수 없는 기간이 발생하며, 때로는 수개월간 지속되기도 합니다. 경쟁당국의 기업결합 심사 기간, 사업부 분리(carve-out) 제한, 규제 기관의 자료 보존 요구(regulatory hold) 등으로 인해 법적으로 데이터 접근이 제한되기 때문이며, 이러한 제약은 기술적인 문제가 아니라 법적 의무입니다.

Snowflake Data Clean Room을 활용하면 데이터 액세스를 공유하지 않고도 공동 분석을 수행할 수 있습니다. 양측은 상대방의 기반 레코드를 직접 확인하지 않고도 안전하게 데이터 분석을 실행하고, 통합 예측을 구축하며, 통합 보고서를 생성할 수 있습니다. 계산은 공유된 환경에서만 이루어지며, 가공 전 데이터는 어느 당사자의 통제 범위에서도 벗어나지 않습니다. 이러한 기능은 특히 아직 규제 심사가 진행 중인 제품이나 반독점 심사 대상이 되는 상업 데이터가 포함된 거래에서 매우 유용합니다.

사업 매각: 함께 구축한 자산의 분리

인수합병도 어렵지만 사업 매각은 훨씬 더 어렵습니다. 데이터를 추가하는 것이 아니라 분리해야 하기 때문입니다.

제약 사업에서 진단 사업부를 분사하는 기업을 예로 들어보겠습니다. 두 사업은 수년 동안 하나의 데이터 플랫폼을 공유해 왔을 가능성이 큽니다. 고객 정보도 함께 사용하고, 제조 시설도 공유하며, 임상 인프라도 공동으로 운영했을 것입니다. 이처럼 오랫동안 하나로 운영된 데이터를 명확히 분리하면서도, 거래 일정과 비용 제약까지 충족하는 것은 업계에서 가장 까다로운 데이터 엔지니어링 과제 중 하나입니다.

Snowflake는 다음과 같은 방식으로 사업 매각 과정에 발생하는 과제들을 해결합니다.

Zero-Copy Cloning: 데이터가 실제로 달라지기 전까지 스토리지 비용을 중복으로 발생시키지 않으면서 특정 시점의 데이터베이스, 스키마 또는 테이블에 대한 독립적인 사본을 생성합니다. 사업 매각의 효력이 발생하는 시점에 매각 대상 엔터티의 데이터 도메인을 새 계정으로 복제하면, 새로 독립한 회사는 깨끗한 출발점을 확보할 수 있습니다. 원본 데이터는 모회사 계정에 변경 없이 그대로 유지되고, 양측이 각자의 복사본을 기반으로 업무를 계속 수행하는 동안 공식적인 분리 절차가 백그라운드에서 진행됩니다.

행 및 컬럼 수준 보안: 전환 기간 동안 필요한 데이터만 정밀하게 제한할 수 있습니다. 완전한 데이터 분리가 진행되는 동안에도 매각 대상 조직의 사용자는 분리 계약에서 허용된 데이터만 조회할 수 있고, 전체 데이터 모델을 재구축하지 않아도 행과 컬럼 수준까지 세밀하게 접근 권한을 제어할 수 있습니다.

오브젝트 태깅 및 데이터 분류: 사업 분리 발표 이전부터 각 비즈니스 단위에 속한 데이터 자산을 목록화할 수 있습니다. 어떤 데이터가 존재하고 어디에 저장되어 있으며 누가 이를 사용하는지 파악하는 작업에는 일반적으로 수개월에 걸친 수작업이 필요합니다. Snowflake의 태깅 및 데이터 계보 기능은 이 기간을 크게 단축합니다.

Time Travel과 변경 불가능한 감사 추적: 특허 우선권을 입증하는 데 활용할 수 있는 재현 가능한 데이터 이력을 생성합니다. 보존 기간 내에서는 어느 시점의 데이터 상태든 다시 복원할 수 있습니다. 또한 Snowflake Backups를 사용하면 장기 데이터 보존 요건을 지원하도록 설계된 변경 불가능한 형식으로 중요 데이터를 Snowflake에 최대 10년간 보관할 수 있습니다.

계정 간 데이터 공유: 내부 또는 외부 특허 담당자가 검증된 시스템에서 데이터를 외부로 마이그레이션하지 않고도 필요한 데이터에 액세스할 수 있습니다. Snowflake Cortex AI 기능은 특허 환경과 내부 연구 기록을 대규모로 분석해 특허 실시 자유(FTO) 미확보 영역과 같은 위험뿐 아니라, 인수한 데이터에서 발견됐지만 출원되지 않은 특허 가능 주제와 같은 기회까지 식별합니다.

거버넌스 및 액세스 제어: 통합 기간 동안 양사 직원이 함께 업무를 수행하더라도 영업비밀이 의도치 않게 노출되는 것을 방지할 수 있습니다. 이는 법적 통합이 완료되기 전에 공동 업무가 시작되는 상황에서 특히 중요합니다.

라이프사이언스 업계에서 자주 볼 수 있는 사례: 스핀오프 기업

라이프사이언스 업계에서 자주 볼 수 있는 사례 가운데 하나는 모회사가 특정 사업부를 분리해 새로운 독립 엔터티를 설립하는 대규모 스핀오프입니다. 이러한 거래는 완료되기 수개월 또는 수년 전에 발표되는 경우가 많으며, 새로 분리되는 기업은 거래 완료 첫날(Day 1)부터 완전히 독립적으로 운영될 수 있어야 합니다.

여기에서 가장 큰 과제는 데이터입니다. 새로운 회사는 자체 데이터 플랫폼과 거버넌스 체계를 갖추는 동시에 수년간 축적된 과거 데이터도 활용해야 합니다. 하지만 그렇다고 모회사의 모든 데이터를 그대로 가져갈 수는 없습니다. 모회사 역시 동일한 데이터를 기반으로 중단 없이 운영을 이어가야 합니다.

Snowflake 아키텍처는 계정 복제, 선택적 데이터 공유, 클로닝을 결합하여 이러한 과제를 해결하도록 설계됐습니다. 새로운 기업은 독립된 Snowflake 계정을 생성하고 권한이 있는 데이터만 클론 형태로 제공받습니다. 또한 전환 기간에는 라이브 공유를 통해 모회사의 공유 데이터에 액세스할 수 있습니다. 모회사는 기존과 동일하게 운영을 이어가고, 새로 분리된 기업은 공유 인프라에 계속 액세스하면서 독립적인 플랫폼을 구축합니다. 또한 Snowflake의 오브젝트 태깅, 행 수준 보안, 액세스 로깅을 함께 활용하면 어떤 데이터가 어느 엔터티에 할당됐는지, 액세스가 언제 부여되거나 취소됐는지, 분리 시점에 데이터가 어떤 상태였는지 모두 감사 가능한 형태로 기록할 수 있습니다. 이러한 감사 추적은 사업 분리 과정에서 요구되는 문서화 요건을 충족하는 동시에, 향후 발생할 수 있는 지식재산권 관련 문제에도 활용할 수 있는 재현 가능한 데이터 기록으로 기능합니다.

기존에는 수개월의 마이그레이션 작업이 필요했던 프로세스도 Snowflake를 활용하면 훨씬 짧은 기간 안에 비즈니스 가치를 창출하기 시작할 수 있습니다.

거래 가치 실현을 앞당기는 분석 역량

전통적인 M&A 통합 방식에서는 데이터 통합을 분석의 선결 조건으로 간주합니다. 먼저 데이터를 이전하고 보고서를 구축한 다음 인사이트를 도출하는 순서입니다. 이러한 순차적 접근 방식 때문에 인수 기업은 거래 종결 후 수개월이 지나서야 실제로 무엇을 인수했는지 세부 데이터 수준에서 파악하는 경우가 많습니다. Snowflake는 이 순서를 뒤집습니다. Secure Data Sharing을 통해 데이터를 기존 위치에서 바로 쿼리할 수 있으므로 데이터를 이전하지 않고도 분석 워크로드를 즉시 시작할 수 있습니다. 이를 통해 다음과 같은 활용이 가능합니다.

통합 단계까지 이어지는 실사: 실사 과정에서 구축한 매출 전망, 파이프라인 성공 가능성 평가, 제조 원가 분석 등의 모델을 거래 완료 후에도 운영 대시보드로 활용할 수 있습니다. 또한 거래 당시의 정적인 스냅샷이 아니라 라이브 데이터를 기반으로 실행됩니다.

R&D 포트폴리오 최적화: 두 회사의 연구 프로그램 전반에 걸친 통합된 가시성을 통해 데이터 사이언스 팀은 중복 연구(동일한 메커니즘을 추구하는 두 프로그램)를 찾아내고, 시너지기회(한 회사의 유전학 데이터로 검증되고 다른 회사의 화학 기술로 약물화 가능한 표적)를 발굴하며, 아직 어느 누구도 연구하지 않은 새로운 연구 영역도 식별할 수 있습니다.

통합 데이터 세트 기반 상업 분석: 양측 엔터티의 처방 데이터, 보험사 데이터, 실제 임상 데이터를 함께 분석하면 CRM이나 데이터 웨어하우스 통합을 기다리지 않고도 크로스셀링 기회, 보장 범위의 공백, 경쟁 포지셔닝을 파악할 수 있습니다.

통합 포트폴리오 전반의 안전성 신호 탐지: 약물감시 팀은 통합 제품 포트폴리오 전반의 이상반응 이벤트 데이터를 즉시 쿼리해, 각 기업이 독립적으로는 발견할 수 없었던 잠재적 계열 효과나 약물 간 상호작용을 식별할 수 있습니다.

규제 인텔리전스: 양사의 규제 제출 이력, FDA 회의록, 규제 기관과의 공식 커뮤니케이션을 함게 분석함으로써 통합 포트폴리오에 영향을 미칠 수 있는 선례, 의무사항, 잠재적 위험 요소를 효과적으로 파악할 수 있습니다.

이는 먼 미래에 실현될 가능성이 아니라 지금 바로 활용할 수 있는 기능입니다. Snowflake를 사용하는 조직이라면 거래 완료 첫날부터 이를 활용할 수 있습니다. Snowflake 아키텍처가 기존 분석 업무의 전제 조건이었던 데이터 마이그레이션을 없애기 때문입니다.

시간이 만드는 경쟁 우위

라이프사이언스 업계의 M&A에서는 속도가 일반적인 거래 성사 이상의 의미를 가집니다. 영업 부문의 시너지는 통합된 고객 데이터에 달려 있고, R&D 생산성은 연구팀이 피인수 기업의 파이프라인과 기존 파이프라인을 함께 분석할 수 있어야 높아집니다. 제조 부문의 의사 결정 역시 양측의 공급망을 통합적으로 파악할 수 있어야 가능합니다. 통합이 한 달 지연될 때마다 그만큼 시너지 창출 기회도 사라집니다. 사업 매각 절차가 한 달씩 지연될 때마다 양측이 감당해야 할 운영 복잡성과 비용도 커집니다. 이처럼 통합 속도 자체가 거래의 성패를 가르는 경쟁 차별화 요소로 부상하면서, 라이프사이언스 M&A를 효과적으로 실행하려면 데이터 플랫폼을 단순한 IT 프로젝트가 아니라 거래 실행을 위한 핵심 자산으로 인식해야 합니다. Snowflake 아키텍처는 통합과 마이그레이션이 아니라 거버넌스가 적용된 협업, 페더레이션, 거버넌스를 중심으로 설계되었습니다. 이러한 구조는 라이프사이언스 업계의 M&A가 실제로 요구하는 방식과도 자연스럽게 부합합니다.

거래가 성사되는 순간 데이터 작업은 시작됩니다. 하지만 적절한 플랫폼을 갖추고 있다면 그 과정이 과거처럼 오랜 시간이 걸리지 않습니다.

Snowflake가 라이프사이언스 업계의 M&A와 사업 매각을 어떻게 지원하는지 더 자세히 알아보세요. 문의하기

라이프사이언스 기업을 위한 Snowflake의 최신 기능이 궁금하신가요? Summit Encore for Life Sciences를 시청해 보세요.