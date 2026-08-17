O setor de saúde é movido por dados. Resultados de estudos clínicos, documentos regulatórios, registros de qualidade da produção, histórico de pacientes, rastreabilidade da cadeia de fornecedores: esses não são apenas ativos operacionais. Eles são a espinha dorsal científica e comercial de todos os produtos no mercado. Isso torna fusões, aquisições (mergers and acquisitions, M&As) e alienações (divestitures) processos particularmente complexos. Quando uma grande empresa farmacêutica adquire uma biotech, ela está comprando mais do que propriedade intelectual e quadro de pessoal. Ela está herdando anos de pesquisa, dados clínicos, sistemas validados, histórico regulatório e as obrigações de conformidade que vêm com tudo isso. Quando uma empresa realiza o spin-off de uma unidade de negócios, ela precisa separar cirurgicamente dados que estiveram misturados por décadas, muitas vezes sob prazos regulatórios e jurídicos rígidos.

Uma estratégia tradicional para lidar com esse problema pode ser demorada e extremamente cara. O Snowflake permite que as organizações minimizem esses prazos, além de proteger os ativos de dados mais valiosos.

O problema de dados em M&As no setor de saúde

A maioria das empresas subestima a complexidade dos dados de uma negociação até já estar no meio dela. Alguns dos desafios enfrentados são específicos para o setor de saúde:

Continuidade regulatória: os dados de desenvolvimento de medicamentos [como registros de estudos clínicos, relatórios de eventos adversos e documentação de ação corretiva e preventiva, (CAPA)] precisam permanecer intactos e acessíveis durante qualquer transição. Uma inspeção da FDA não para só porque duas empresas estão em processo de integração. Sistemas validados conforme as boas práticas (GxP) não podem simplesmente ser migrados sem documentação, protocolos de validação e controle de mudanças.

Dados de pacientes e obrigações de privacidade: HIPAA nos EUA, RGPD na Europa e um número crescente de regulamentações locais de privacidade proíbem dados de pacientes de circularem livremente entre entidades. Durante um processo de integração ou separação, a base legal para cada transferência de dados precisa ser estabelecida e documentada.

Linhagem de dados e proveniência científica: os dados clínicos e de produção têm significado vinculado ao seu contexto. Um resultado de bioensaio sem os metadados sobre o instrumento, o analista, o número do lote e o protocolo não tem valor científico e pode representar um risco regulatório. Mover dados sem preservar a linhagem não é uma opção aceitável.

Longos históricos de dados: o desenvolvimento de medicamentos pode levar de 10 a 15 anos. Uma empresa que faz uma aquisição pode precisar de acesso a dados clínicos gerados antes mesmo de a empresa-alvo ser conhecida no mercado. Migrar esses conjuntos de dados históricos, cheios de detalhes, já é uma tarefa enorme em circunstâncias normais, quanto mais sob a pressão de tempo para o fechamento de uma negociação.

Ativos inativos em portfólios de pesquisa adquiridos: toda organização de P&D farmacêutica acumula milhares de estudos que foram despriorizados, arquivados ou abandonados por motivos que talvez já não se apliquem mais. Esses dados de pesquisa inativos, como resultados de triagem, relações estrutura-atividade, perfis de absorção, distribuição, metabolismo e excreção (absorption, distribution, metabolism and excretion, ADME), sinais toxicológicos iniciais ou estudos de mecanismo de ação, representam anos de capital investido em P&D. Mas eles só têm valor se puderem ser encontrados, contextualizados e analisados em grande escala.

Proveniência da propriedade intelectual: os portfólios de patentes valem bilhões de dólares, mas sua exequibilidade depende da integridade dos dados experimentais subjacentes. Anotações de laboratório, registros analíticos e logs de síntese precisam ser localizáveis, atribuíveis e à prova de violação, requisitos difíceis de atender quando os dados estão dispersos em sistemas herdados ou foram migrados várias vezes sem documentação da cadeia de custódia. A propriedade intelectual é indissociável dos dados que a sustentam. Uma reivindicação de patente só é tão forte quanto as evidências experimentais que a sustentam. Isso cria um conjunto específico de desafios de M&A para apoiar o processo de concessão e defesa de patentes, a análise de liberdade de operação em grande escala, a continuidade dos depósitos de patentes e a preservação de segredos de negócios.

Continuidade operacional: a empresa não para durante a integração. Os representantes de vendas continuam visitando médicos. A produção continua fabricando produtos. Os dados que sustentam essas funções precisam permanecer disponíveis e precisos durante toda a transição.

Como o Snowflake resolve esses desafios

Acesso imediato aos dados sem migração

A integração tradicional de M&As pressupõe que os dados precisam ser movidos fisicamente antes de poderem ser usados em conjunto, sem dúvida a etapa mais complexa do processo. A arquitetura Secure Data Sharing do Snowflake pode eliminar essa exigência.

No primeiro dia após o fechamento da negociação, a empresa que fez uma aquisição pode receber acesso direto e em tempo real aos dados do Snowflake da empresa-alvo, sem movimentação de dados, sem pipeline de extração, transformação e carga (ETL) e sem duplicação. Os dados da empresa adquirida permanecem onde estão. A empresa controladora consulta esses dados diretamente, quase em tempo real, por meio de um compartilhamento seguro.

Para o setor de saúde, isso faz uma enorme diferença. As equipes de operações clínicas podem visualizar imediatamente os dados de status dos estudos clínicos da empresa adquirida. A equipe financeira pode visualizar dados de receita para relatórios consolidados. A área de assuntos regulatórios pode acessar os históricos de submissões. A empresa funciona com dados integrados antes mesmo de qualquer tarefa de migração ser concluída.

Arquitetura federada para ambientes regulados

Nem toda aquisição exige a consolidação total dos dados e, no setor de saúde, muitas vezes ela não deveria ocorrer. Sistemas validados com registros de conformidade GxP costumam ser mantidos intactos, com a integração ocorrendo na camada de relatórios e análises de dados, e não na camada do sistema.



A arquitetura multiconta do Snowflake oferece suporte exatamente a esse modelo. Cada entidade mantém sua própria conta Snowflake (identidade própria, controles de acesso próprios, ambiente validado próprio) enquanto compartilha dados bidirecionalmente para obter visibilidade consolidada. A controladora pode ver tudo. A subsidiária opera de forma independente. O estado de validação é preservado.

Clean rooms para períodos de integração juridicamente sensíveis

As aquisições no setor de saúde costumam envolver um período, às vezes de meses, em que as duas empresas não podem, legalmente, compartilhar todos os dados entre si. Períodos de revisão antitruste, restrições de carve-out e exigências de retenção regulatória (regulatory hold) criam, todos eles, restrições de acesso a dados que são obrigatórias por lei, independentemente de haver ou não uma preferência ou limitação técnica.

Snowflake Data Clean Rooms permitem análises conjuntas sem acesso compartilhado aos dados. Ambas as partes podem executar análises seguras de dados, criar previsões combinadas e gerar relatórios integrados sem que nenhum dos lados veja os registros subjacentes do outro. O processamento ocorre em um ambiente compartilhado; os dados brutos nunca saem do controle de nenhuma das partes. Isso é particularmente relevante em negociações envolvendo produtos ainda em análise regulatória ou em que os dados comerciais estão sujeitos a escrutínio antitruste.

Alienações: separando o que foi desenvolvido em conjunto

Se as aquisições já são complexas, os processos de alienação de empresas são ainda mais difíceis. Não se trata de adicionar dados, mas de separá-los.

Imagine uma empresa realizando o spin-off de sua divisão de diagnósticos em relação ao negócio farmacêutico. Esses dois negócios podem compartilhar uma plataforma de dados comum, com anos de registros misturados: clientes compartilhados, instalações de produção compartilhadas e infraestrutura clínica compartilhada. Separar esses dados de forma limpa, dentro dos prazos e das restrições de custo de uma negociação, é um dos problemas de engenharia de dados mais difíceis do setor.

O Snowflake lida com os desafios de alienações de várias maneiras:

Zero-Copy Cloning: cria uma cópia independente de qualquer banco de dados, esquema ou tabela em um determinado momento, sem duplicar custos de armazenamento até que os dados realmente se diferenciem. Na data efetiva de uma alienação, o domínio de dados da entidade alienada pode ser clonado em uma nova conta, dando à nova empresa independente um ponto de partida limpo. Os dados originais permanecem intactos na conta da controladora. Ambas as empresas operam com suas respectivas cópias enquanto o processo formal de separação continua em segundo plano.

Segurança em nível de linha e coluna: permite a restrição cirúrgica de dados durante os períodos de transição. Enquanto a separação completa é realizada, os usuários da entidade desinvestida podem ter acesso apenas aos dados previstos no acordo de separação, até o nível de linhas e colunas específicas, sem que seja necessário reconstruir todo o modelo de dados.

Object Tagging e Data Classification: permite que as empresas façam o inventário de quais ativos de dados pertencem a qual unidade de negócios antes de o desinvestimento ser anunciado. Esse trabalho, que envolve entender que dados existem, onde estão armazenados e quem depende deles, geralmente leva meses de esforço manual. Os recursos de tagging e linhagem do Snowflake reduzem significativamente esse tempo.

Time Travel e trilhas de auditoria imutáveis: criam um histórico de dados reconstituível que pode apoiar a documentação de prioridade de patentes. Todos os estados dos dados podem ser reconstituídos a partir de qualquer momento dentro da janela de retenção. Com o Snowflake Backups, os clientes mantêm dados críticos no Snowflake por até 10 anos em um formato inalterável, desenvolvido para atender a requisitos de retenção de dados de longa duração.

Compartilhamento de dados entre contas: permite que a equipe jurídica de patentes, interna ou externa, acesse dados de apoio sem exigir a migração para fora dos sistemas validados. Os recursos de IA do Snowflake Cortex permitem uma análise em grande escala de panoramas de patentes e registros de pesquisa internos para identificar tanto riscos, como lacunas de liberdade de operação, quanto oportunidades, como matéria patenteável em dados adquiridos que nunca foram registrados.

Governança e controles de acesso: pode ajudar a evitar a divulgação acidental de segredos comerciais durante o período de integração, o que é particularmente relevante quando funcionários das duas organizações começam a trabalhar juntos antes da integração legal completa.

Um padrão real do setor de saúde: a empresa resultante da cisão

Um padrão que vemos com frequência no setor de saúde é o spinoff (cisão) em grande escala, quando uma empresa controladora deixa de investir em um segmento para criar uma nova entidade independente. Essas transações são anunciadas meses ou anos antes de serem concluídas e exigem que a nova entidade seja operacionalmente independente no primeiro dia.

O desafio de dados é substancial. A nova entidade precisa de sua própria plataforma de dados, seu próprio modelo de governança e acesso a anos de dados históricos, mas não pode simplesmente levar tudo da controladora. E a controladora precisa continuar operando com os mesmos dados sem interrupções.

A arquitetura do Snowflake foi projetada para lidar com isso combinando replicação de contas, compartilhamento seletivo de dados e clonagem: A nova entidade recebe sua própria conta, uma cópia clonada dos dados aos quais tem direito e pode acessar dados compartilhados da controladora por meio de compartilhamentos ativos (live shares) durante um período de transição. A controladora continua operando normalmente. A nova entidade constrói sua plataforma independente enquanto ainda tem acesso à infraestrutura compartilhada. Além disso, a combinação de Object Tagging, segurança em nível de linha e registro de acessos do Snowflake cria um registro auditável de que dados foram alocados para qual entidade, quando o acesso foi concedido ou revogado e qual era o estado dos dados no momento da separação. Essa trilha de auditoria tem uma finalidade dupla: apoiar os requisitos de documentação do processo de separação e fornecer um registro de dados reconstituível relevante para futuras questões de propriedade intelectual.

Um processo que levaria meses de trabalho de migração pode começar a gerar valor para os negócios em um prazo bem menor.

Recursos analíticos que aceleram o valor da transação

As regras tradicionais de integração de M&As trata a consolidação de dados como um pré-requisito para a análise. Primeiro você move os dados, depois cria relatórios e, então, gera insights. Essa abordagem sequencial significa que a empresa que fez a aquisição muitas vezes só entende o que realmente comprou, em um nível granular e baseado em dados, meses após o fechamento do negócio. O Snowflake inverte essa sequência. Como os dados podem ser consultados no local por meio do Secure Data Sharing, as cargas de trabalho analíticas podem começar imediatamente, permitindo os seguintes recursos:

Diligência prévia que se estende à integração: os modelos analíticos criados durante a diligência prévia, como projeções de receita, avaliações de probabilidade de pipeline ou análises de custos de produção, podem passar diretamente para dashboards operacionais após o fechamento, sendo executados com dados em tempo real em vez dos snapshots estáticos usados durante o processo da transação.

Otimização do portfólio de P&D: com visibilidade combinada dos programas de pesquisa das duas empresas, as equipes de ciência de dados podem identificar, com rapidez, redundâncias (dois programas buscando o mesmo mecanismo), sinergias (um alvo validado pelos dados genéticos de uma empresa e passível de se tornar um fármaco graças à química da outra) e oportunidades em espaços ainda não explorados.

Análise de dados de negócios em conjuntos de dados combinados: dados de prescrição, dados de pagadores e evidências do mundo real das duas entidades podem ser analisados juntos para identificar oportunidades de cross-sell, lacunas de cobertura e posicionamento competitivo, sem esperar pela consolidação do CRM ou do data warehouse.

Detecção de sinais de segurança em portfólios combinados: as equipes de farmacovigilância podem consultar dados de eventos adversos em todo o portfólio de produtos combinado imediatamente, identificando possíveis efeitos de classe ou interações medicamentosas que nenhuma das empresas conseguiria detectar isoladamente.

Inteligência regulatória: correlacionar os históricos de submissões regulatórias, atas de reuniões com a FDA (nos EUA) e correspondências das duas empresas são ações que ajudam a identificar precedentes, compromissos e riscos que afetam o portfólio combinado.

Esses não são recursos futuros. Eles estão disponíveis desde o primeiro dia para organizações que utilizam o Snowflake, porque a arquitetura elimina o pré-requisito de migração que tradicionalmente limita o trabalho analítico.

A vantagem competitiva é o tempo

Em M&As no setor de saúde, a velocidade importa por motivos que vão além da lógica usual das transações. As sinergias nas operações comerciais dependem de dados de clientes integrados. A produtividade de P&D depende de a equipe de pesquisa conseguir visualizar o pipeline adquirido junto com o seu próprio. As decisões de produção dependem da visibilidade da cadeia de fornecedores que abrange as duas entidades. Cada mês de atraso na integração é um mês de valor de sinergia perdido. Cada mês de atraso de uma alienação é um mês de desafio operacional que custa caro para os dois lados. Com a velocidade de integração se tornando um diferencial competitivo nas negociações, as empresas que desejam realizar processos de fusões e aquisições com eficácia neste setor precisarão tratar sua plataforma de dados como um ativo estratégico para a execução das transações, e não apenas como um projeto de TI. A arquitetura Snowflake, construída com base em colaboração governada, federação e governança em vez de consolidação e migração, alinha-se naturalmente com a forma como as transações do setor de saúde realmente precisam funcionar.

Quando a negociação termina, o trabalho com os dados começa. Com a plataforma certa, isso não precisa levar tanto tempo quanto antes.

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