Le secteur des sciences de la vie carbure aux données. Résultats d’essais cliniques, dossiers réglementaires, dossiers de contrôle qualité de fabrication, résultats patient, traçabilité de la supply chain : il ne s’agit pas de simples actifs opérationnels. Ils constituent le socle scientifique et commercial de chaque produit commercialisé. C’est ce qui rend les fusions, acquisitions et cessions particulièrement complexes. Lorsqu’un grand laboratoire pharmaceutique acquiert une biotech, il achète bien plus que de la propriété intellectuelle et des effectifs. Il hérite d’années de recherche, de données cliniques, de systèmes validés, d’un historique réglementaire et des obligations de conformité qui vont avec. Lorsqu’une entreprise procède à la scission d’une unité commerciale, elle doit séparer avec une extrême précision des données qui sont entremêlées depuis des décennies, souvent dans des délais réglementaires et juridiques stricts.

L’approche traditionnelle de ce problème peut prendre beaucoup de temps et coûter extrêmement cher. Snowflake permet aux organisations de réduire ces délais, tout en protégeant leurs actifs de données les plus précieux.

Le défi des données dans les fusions-acquisitions des sciences de la vie

La plupart des entreprises sous-estiment la complexité des données liées à une opération jusqu’à ce qu’elles y soient déjà pleinement engagées. Certains de ces défis sont propres au secteur des sciences de la vie :

Continuité réglementaire : les données de développement de médicaments, comme les dossiers d’essais cliniques, les rapports d’événements indésirables et la documentation des actions correctives et préventives (Corrective and Preventive Action, CAPA), doivent rester intactes et accessibles pendant toute transition. Une inspection de la FDA ne s’arrête pas subitement sous prétexte que deux entreprises sont en cours d’intégration. Les systèmes validés selon les bonnes pratiques (GxP) ne peuvent pas être simplement migrés sans documentation, protocoles de validation et contrôle des changements.

Données patients et obligations de confidentialité : la loi HIPAA aux États-Unis, le RGPD en Europe et un nombre croissant de réglementations régionales sur la confidentialité signifient que les données au niveau patient ne peuvent pas circuler librement entre entités. Pendant l’intégration ou la séparation, la base juridique de chaque transfert de données doit être établie et documentée.

Traçabilité des données et provenance scientifique : les données cliniques et de fabrication ont un sens lié à leur contexte. Un résultat de bioessai dépourvu de métadonnées sur l’instrument, l’analyste, le numéro de lot et le protocole n’a aucune valeur scientifique et peut même devenir un risque réglementaire. Déplacer des données sans en préserver la traçabilité n’est pas une option acceptable.

Historiques de données étendus : le développement d’un médicament s’étend sur 10 à 15 ans. Une entreprise acquéreuse peut avoir besoin d’accéder à des données cliniques générées avant même que l’entreprise cible ne soit connue. Migrer ces ensembles de données historiques profondes est une tâche colossale dans des circonstances normales, et plus encore sous la pression du calendrier de clôture d’une d’opération.

Actifs dormants dans les portefeuilles de recherche acquis : toute organisation de R&D pharmaceutique accumule des milliers de composés dépriorisés, mis de côté ou abandonnés pour des raisons qui ne sont peut-être plus valables. Ces données de recherche dormantes, comme les résultats de criblage, les relations structure-activité, les profils d’absorption, distribution, métabolisme et excrétion (ADME), les signaux précoces de toxicologie ou les études de mécanisme d’action, représentent des années de capital R&D investi. Mais elles n’ont de valeur que si elles peuvent être trouvées, contextualisées et analysées à grande échelle.

Provenance de la propriété intellectuelle : les portefeuilles de brevets se valorisent en milliards, mais leur caractère opposable dépend de l’intégrité des données expérimentales sous-jacentes. Les cahiers de laboratoire, les dossiers analytiques et les journaux de synthèse doivent être localisables, attribuables et permettre de détecter toute altération, des exigences difficiles à satisfaire lorsque les données sont dispersées dans des systèmes hérités ou ont été migrées plusieurs fois sans documentation de chaîne de conservation. La propriété intellectuelle est indissociable des données qui la soutiennent. La solidité d’une revendication de brevet dépend entièrement des preuves expérimentales qui l’appuient. Cela complique donc les fusions-acquisitions sur plusieurs fronts : obtenir et défendre les brevets, vérifier à grande échelle qu’une activité peut être menée sans enfreindre ceux de tiers, assurer la continuité des dépôts et protéger les secrets commerciaux.

Continuité opérationnelle : l’activité ne s’arrête pas pendant l’intégration. Les commerciaux continuent de contacter les médecins. Les sites de production continuent de fabriquer des produits. Les données nécessaires à ces fonctions doivent rester accessibles et fiables tout au long de la transition.

Comment Snowflake relève ces défis

Un accès immédiat aux données, sans migration

Dans une fusion-acquisition, on part souvent du principe qu’il faut d’abord déplacer physiquement les données avant de pouvoir les exploiter ensemble. C’est pourtant l’étape la plus lourde et la plus perturbatrice. L’architecture Secure Data Sharing de Snowflake peut éliminer cette exigence.

Dès le premier jour de la clôture d’une opération, l’acquéreur peut obtenir un accès direct et en temps réel aux données Snowflake de la cible, sans déplacement de données, sans pipeline d’extraction, de transformation et de chargement (ETL), et sans duplication. Les données de l’entreprise acquise restent là où elles se trouvent. La société mère les interroge directement, en temps quasi réel, via un partage sécurisé.

Dans les sciences de la vie, c’est essentiel. Les équipes d’opérations cliniques peuvent consulter immédiatement les données d’état des essais de l’entreprise acquise. La finance peut consulter les données de revenus pour le reporting consolidé. Les affaires réglementaires peuvent accéder aux historiques de soumission. Les activités commerciales s’appuient sur des données intégrées avant même la fin de la moindre tâche de migration.

Architecture fédérée pour les environnements réglementés

Toutes les acquisitions n’exigent pas une consolidation complète des données, et dans les sciences de la vie, ce n’est souvent pas souhaitable. Il est souvent préférable de laisser en place les systèmes validés qui conservent des enregistrements conformes aux exigences GxP. L’intégration se fait alors au niveau du reporting et de l’analyse, plutôt qu’au niveau des systèmes eux-mêmes.



L’architecture multi-comptes de Snowflake prend précisément en charge ce modèle. Chaque entité conserve son propre compte Snowflake, sa propre identité, ses propres contrôles d’accès et son propre environnement validé, tout en partageant des données de manière bidirectionnelle pour une visibilité consolidée. La société mère dispose d’une visibilité complète. La filiale opère de manière indépendante. L’état de validation est préservé.

Clean rooms pour les périodes d’intégration juridiquement sensibles

Dans les sciences de la vie, les acquisitions intègrent souvent une période, qui peut durer plusieurs mois, pendant laquelle les deux entreprises ne peuvent pas légalement partager toutes leurs données. Les périodes d’examen antitrust, lles restrictions d’exemption et les exigences réglementaires en matière d’attente sont autant de facteurs qui créent des contraintes d’accès aux données légalement obligatoires, qu’il y ait ou non une préférence ou une limitation technique.

Les Snowflake Data Clean Rooms permettent de mener des analyses conjointes sans accès conjoint aux données. Les deux parties peuvent réaliser des analyses de données sécurisées, créer des prévisions combinées et générer des rapports intégrés sans qu’aucune ne voie les enregistrements sous-jacents de l’autre. Le calcul s’effectue dans un environnement partagé ; les données brutes ne quittent jamais le contrôle de chaque partie. C’est particulièrement pertinent pour les opérations portant sur des produits encore en cours d’examen réglementaire ou lorsque des données commerciales sont soumises à un contrôle antitrust.

Cessions : séparer ce qui a été construit ensemble

Si les acquisitions sont complexes, les cessions le sont encore plus. Vous n’ajoutez pas des données, vous les divisez.

Prenons l’exemple d’une entreprise qui détache sa division diagnostic de son business pharmaceutique. Ces deux activités peuvent partager une plateforme data commune, avec des années d’enregistrements entremêlés : clients partagés, installations partagées du secteur de l’industrie et infrastructure clinique partagée. Séparer proprement ces données, dans les délais et les contraintes de coûts d’une opération, compte parmi les problèmes de data engineering les plus difficiles du secteur.

Snowflake répond aux défis des cessions de plusieurs façons :

Clonage zéro copie : crée une copie indépendante de toute base de données, de tout schéma ou de toute table à un instant donné, sans dupliquer les coûts de stockage tant que les données ne divergent pas réellement. À la date d’effet d’une cession, le domaine de données de l’entité cédée peut être cloné dans un nouveau compte, offrant à la nouvelle entreprise autonome un point de départ propre. Les données d’origine restent intactes dans le compte de la société mère. Les deux entreprises opèrent sur leurs copies respectives pendant que le processus formel de séparation se poursuit en arrière-plan.

Sécurité au niveau des lignes et des colonnes : permet de restreindre les données avec précision pendant les périodes de transition. Pendant l’exécution de la séparation complète, les utilisateurs de l’entité cédée peuvent être limités aux seules données auxquelles ils ont droit au titre de l’accord de séparation, jusqu’aux lignes et colonnes spécifiques, sans reconstruire tout le modèle de données.

Object Tagging et Data Classification : Permet aux entreprises d’inventorier les actifs de données qui appartiennent à chaque unité commerciale avant l’annonce de la séparation. Ce travail, qui consiste à comprendre quelles données existent, où elles se trouvent et qui en dépend, prend généralement des mois d’efforts manuels. Les capacités de tagging et de traçabilité de Snowflake le réduisent considérablement.

Time Travel et pistes d’audit immuables : créent un historique de données reconstructible qui peut soutenir la documentation de priorité des brevets. Chaque état des données peut être reconstruit à n’importe quel moment dans la fenêtre de conservation. Avec Snowflake Backups, les clients conservent les données stratégiques dans Snowflake jusqu’à 10 ans dans un format immuable, conçu pour répondre aux exigences de conservation des données de longue durée.

Data Sharing inter-comptes : permet aux spécialistes des brevets, internes ou externes, d’accéder aux données justificatives sans imposer de migration hors des systèmes validés. Grâce à ses fonctionnalités d’IA, Snowflake Cortex peut passer au crible, à grande échelle, l’environnement brevets et les dossiers de recherche internes afin de faire ressortir aussi bien les risques (par exemple, des failles en matière de liberté d’exploitation) que les opportunités, comme des éléments potentiellement brevetables présents dans les données acquises, mais qui n’ont jamais fait l’objet d’un dépôt.

Gouvernance et contrôles d’accès : ils peuvent aider à éviter la divulgation involontaire de secrets commerciaux pendant la période d’intégration, un point particulièrement important lorsque les équipes des deux organisations commencent à travailler ensemble avant l’intégration juridique complète.

Un modèle concret pour les sciences de la vie : l’entreprise dérivée

Un modèle fréquent dans les sciences de la vie est la scission à grande échelle, lorsqu’une société mère cède un segment pour créer une nouvelle entité indépendante. Ces transactions sont annoncées des mois, voire des années, avant leur finalisation, et la nouvelle entité doit être opérationnellement indépendante dès le premier jour.

Le défi en matière de gestion des données est considérable. La nouvelle entité a besoin de sa propre plateforme data, de son propre modèle de gouvernance et d’un accès à des années de données historiques, mais elle ne peut pas simplement tout reprendre de la société mère. La société mère, elle, doit continuer à exploiter les mêmes données sans interruption.

L’architecture de Snowflake est conçue pour répondre à un tel défi grâce à une combinaison de réplication de comptes, de partage sélectif de données et de clonage : La nouvelle entité dispose de son propre compte, reçoit une copie clonée des données auxquelles elle a droit et peut accéder aux données partagées par la société mère via des partages en direct pendant une période de transition. La société mère continue de fonctionner normalement. La nouvelle entité construit sa plateforme indépendante tout en conservant l’accès à l’infrastructure partagée. En outre, en associant l’Object Tagging, la sécurité au niveau des lignes et la journalisation des accès, Snowflake permet de constituer une piste d’audit indiquant quelles données ont été affectées à quelle entité, à quel moment les accès ont été accordés ou révoqués, et dans quel état se trouvaient les données au moment de la séparation. Cette piste d’audit a un double objectif : accompagner les exigences documentaires du processus de séparation et assurer la fourniture d’un enregistrement de données reconstituable utile aux futures questions de propriété intellectuelle.

Un processus qui aurait nécessité des mois de migration peut commencer à générer de la valeur business dans un délai nettement plus court.

Des capacités analytiques qui accélèrent la valeur de la transaction

La démarche traditionnelle d’intégration des fusions‑acquisitions considère la consolidation des données comme un préalable à l’analyse. Vous commencez par déplacer les données, puis vous créez des rapports, puis vous générez des insights. Avec cette approche séquentielle, l’acquéreur ne comprend souvent ce qu’il a réellement acheté, à un niveau granulaire et data-driven, que des mois après la finalisation. Snowflake inverse cette séquence. Comme les données peuvent être interrogées sur place grâce au Secure Data Sharing, les workloads analytiques peuvent démarrer immédiatement et ouvrir la voie aux capacités suivantes :

Un contrôle préalable qui se poursuit jusqu’à la phase d’intégration : les modèles analytiques élaborés pendant le contrôle préalable, comme les projections de chiffre d’affaires, les évaluations de probabilité du pipeline ou les analyses des coûts de fabrication peuvent basculer directement vers des tableaux de bord opérationnels après la finalisation, en s’exécutant sur des données actualisées plutôt que sur les instantanés statiques utilisés pendant le processus de transaction.

Optimisation du portefeuille R&D : avec une visibilité combinée sur les programmes de recherche des deux entreprises, les équipes de data science peuvent identifier rapidement les doublons (deux programmes ciblant le même mécanisme), les synergies (une cible validée par les données génétiques d’une entreprise et rendue exploitable par la chimie de l’autre) et les opportunités en territoire inexploité.

Analytique commerciale sur des jeux de données combinés : Les données de prescription, les données des organismes payeurs et les preuves en vie réelle des deux entités peuvent être analysées ensemble pour identifier des opportunités de vente croisée, des lacunes de couverture et le positionnement concurrentiel, sans attendre la consolidation du CRM ou du data warehouse.

Détection des signaux de sécurité dans les portefeuilles combinés : Les équipes de pharmacovigilance peuvent exécuter immédiatement des requêtes sur les données d’événements indésirables dans l’ensemble du portefeuille de produits combiné, afin d’identifier de possibles effets de classe ou interactions médicamenteuses que les entreprises n’auraient pas pu détecter séparément.

Veille réglementaire : la corrélation des historiques de soumissions réglementaires, des comptes rendus de réunions avec la FDA et des correspondances des deux entreprises aide à identifier les précédents, les engagements et les risques qui affectent le portefeuille combiné.

Ces capacités ne relèvent pas d’un état futur. Elles sont possibles dès le jour 1 pour les organisations qui utilisent Snowflake, car l’architecture supprime le prérequis de migration qui bloque traditionnellement les travaux analytiques.

L’avantage concurrentiel, c’est le temps

Dans les fusions‑acquisitions en sciences de la vie, la vitesse compte pour des raisons qui dépassent la logique habituelle d’une transaction. Les synergies dans les opérations commerciales dépendent de données clients intégrées. La productivité de la R&D dépend de la capacité de l’équipe de recherche à visualiser le pipeline acquis aux côtés de son propre pipeline. Les décisions de mise en production dépendent d’une visibilité sur la supply chain couvrant les deux entités. Chaque mois de retard dans l’intégration est un mois de valeur de synergie perdu. Chaque mois où une cession s’éternise ajoute une complexité opérationnelle qui coûte aux deux parties. À mesure que la rapidité d’intégration devient un facteur de différenciation concurrentielle dans les transactions, les entreprises qui veulent mener efficacement des fusions‑acquisitions dans ce secteur d’activité devront considérer leur plateforme data comme un actif d’exécution de transaction, et pas seulement comme un projet informatique. L’architecture de Snowflake, conçue autour de la collaboration gouvernée, de la fédération et de la gouvernance plutôt que de la consolidation et de la migration, s’aligne naturellement sur la façon dont les transactions en sciences de la vie doivent réellement fonctionner.

Lorsque la transaction est finalisée, le travail sur les données commence. Avec la bonne plateforme, il n’a pas à durer aussi longtemps qu’avant.

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