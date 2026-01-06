아는 것과 모르는 것, 그리고 데이터와 AI 시대에도 여전히 중요한 원칙들

데이터 엔지니어링이 다시 주목받고 있습니다.

어느 순간부터 다시 파이프라인, 계보 그리고 ‘AI 파운데이션’에 관심이 쏟아지고 있는 것입니다. 솔직히 아직은 실감이 나지 않습니다. 불과 몇 년 전까지만 해도 아무도 이야기하고 싶어 하지 않던 주제들이기 때문입니다. 파이프라인, 계보, AI 파운데이션 같은 것들은 데이터 작업에서 가장 눈에 띄지 않는 부분, 다시 말해 대시보드 뒤에 숨겨진 배관 같은 존재였습니다.

그런데 이제 다시 헤드라인을 장식하고 있습니다. 기술의 진보는 언제나 기본으로 되돌아가는 법이고, 그건 좋은 일입니다. 데이터가 제대로 되어 있지 않다면 AI는 그 어떤 것도 제대로 작동할 수 없기 때문입니다.

AI는 수년이 걸리던 기술 성숙의 과정을 불과 몇 개월로 압축했습니다. 우리는 흥미를 느끼는 단계에서 곧바로 모든 곳에 배포하는 단계로 넘어갔고, 무엇이 문제인지, 왜 그런 문제가 생겼는지를 이해할 틈이 없었습니다. 그런데 이제 그 일을 할 때가 온 것입니다. 그리고 그 작업은 모델 아키텍처나 튜닝 알고리즘에서 벌어지고 있는 것이 아니라, 데이터 엔지니어링에서 일어나고 있습니다. 우리가 항상 필요로 했던 펀더멘털 즉, 깨끗한 파이프라인, 견고한 거버넌스, 추적 가능한 계보 및 '우아하게' 실패하는 시스템들이 바로 그것입니다.

AI는 바로 이 발견과 환멸이라는 사이클을 거치고 있는 또 다른 최신 기술일 뿐입니다. 그리고 그것을 실제로 정착시키는 것은 데이터 엔지니어들이 수년 동안 실천해 온 원칙들입니다.

데이터 엔지니어링은 디지털 세계를 위한 인프라입니다. 잘 작동할 때는 아무도 그 공을 인정해주지 않지만, 잘 작동하지 않으면 모든 것이 멈춥니다. 이 일은 단순히 데이터를 A 지점에서 B 지점으로 옮기는 것이 아닙니다. 원시 정보를 의미 있는 것으로 바꾸고, 맥락을 더하고, 구조를 형성하며, 데이터를 지식으로 전환하는 연결 조직을 만들어 내는 일입니다. 최근 발표된 Snowflake MIT Tech Review 보고서 AI 시대의 데이터 엔지니어링 재정의 역시 이를 뒷받침합니다. 설문 조사에 참여한 400명의 기술 리더 중 72%가 데이터 엔지니어를 비즈니스에 필수적인 요소라고 평가했습니다.

하지만 이 작업은 대부분의 시간 동안 눈에 보이지 않습니다. 나중에 문제를 일으킬 지름길을 거절하고, 아무도 못 보는 문제를 찾아내며, 조용한 규율로 시스템을 계속 살아있게 만드는 일, 그것이 바로 이 일의 본질이자 기술입니다.

우리가 모르는 것을 배우는 방법

모든 새로운 기술은 비슷한 패턴을 따릅니다. 기대, 혼란, 실패 그리고 이해의 단계를 거치기 마련입니다. AI도 다르지 않습니다. 다만 그 속도가 훨씬 빠를 뿐입니다.

우리는 아직도 그것이 무엇을 할 수 있는지, 어디서 문제가 생기는지, 그리고 어떻게 신뢰할 수 있게 만드는지를 배우고 있습니다. 그리고 이 학습 곡선은 단지 기술적인 문제가 아닙니다. 문화적인 문제이기도 합니다. 사람들이 지식을 어떻게 공유하는지, 조직이 불확실성을 어떻게 진전으로 바꾸는지에 대한 이야기입니다.

가장 어려운 부분은 이러한 시스템을 구축하는 것이 아닙니다. 우리가 진정으로 알고 있는 것, 알고 있다고 착각하는 것, 그리고 한 번도 의문을 제기해보지 않은 것을 구분하는 일입니다.

필자는 최근 위험 분석에서 자주 쓰이는 간단하지만 통찰력 있는 프레임워크를 다시 주목하게 되었습니다. 그것은 바로 ‘알고 있는 것과 모르는 것(knowns and unknowns)’이라고 불리는 프레임워크입니다. 이는 데이터와 AI를 둘러싼 현재 상황을 이해하는 데도 잘 들어맞습니다. 이 프레임워크는 우리가 아는 것뿐만 아니라 우리가 무엇을 당연시하고 있는지, 무엇을 무시하고 있는지 그리고 어떤 질문을 아예 하지 않고 있는지 명확하게 드러내고, 진짜 위험이 어디에 있는지도 보여줍니다.

현실을 바라보는 2x2 프레임

‘known unknowns’ 모델은 수십 년 전부터 존재해 왔습니다. 2002년 당시 도널드 럼스펠드 미 국방장관이 기자회견에서 사용하면서 유명해졌지만, 그 뿌리는 1950년대 Joseph Luft와 Harrington Ingham이 진행한 심리학 연구로 거슬러 올라갑니다. 당시 두 사람은 우리가 알고 있는 것, 타인이 알고 있는 것, 그리고 여전히 숨겨져 있는 것을 이해하기 위해 Johari Window라는 틀을 고안했습니다.

이 프레임워크는 사람들과 시스템이 실제로 어떻게 학습하는지 보여주기 때문에 데이터와 AI의 영역에도 완벽하게 들어맞습니다.