핵심 요약

CoWork(구 Snowflake Intelligence)의 새로운 기능은 조직의 모든 데이터 유형과 프로세스 범위 전반에서 개인화된 선제적 인텔리전스와 에이전틱 워크플로우를 제공합니다.

바이오제약 분야의 새로운 에이전틱 AI 블루프린트: Sanofi는 연구개발, 제조, 상업 부문 전반에서 더 빠른 의사 결정을 지원하는 통합 AI 기반을 구축하고 있습니다. 여기에는 영업 담당자에게 몇 초 만에 AI가 생성한 심층 사전 미팅 인사이트와 계획을 제공하는 에이전트도 포함됩니다.

엔터프라이즈 에이전틱 워크플로우는 5가지 핵심 요소 즉, 거버넌스가 적용된 엔터프라이즈 데이터와 컨텍스트, AI 모델, 애플리케이션, 그리고 에이전틱 제어 영역으로 구성됩니다.

헬스케어 및 라이프사이언스 업계 리더들의 AI 논의는 파일럿 단계를 넘어 실제로 확장 가능한 활용 방안으로 옮겨가고 있습니다.

선도적인 조직들은 오랫동안 혁신에 필요한 핵심 요소를 갖추고 있었습니다. 방대한 데이터, 과학 및 임상에 대한 심층적인 전문성, 그리고 성과와 효율성을 개선하고 혁신을 가속화하려는 명확한 목표입니다. 하지만 올해 Snowflake Summit은 한 가지를 분명히 보여주었습니다. AI의 다음 시대는 개별 사용 사례가 아니라 엔터프라이즈 전반에 걸친 신중하고 거버넌스가 적용된 실행에 의해 정의될 것이라는 점입니다.

Snowflake는 Snowflake Summit 전반에서 엔터프라이즈 AI, 애플리케이션, 에이전트, 거버넌스 기반 협업의 토대가 되는 AI 데이터 클라우드와 AI 기능의 발전을 강조했습니다.

헬스케어 제공자, 보험사, 제약회사, 의료기기 기업 및 연구기관에 전달된 메시지는 분명했습니다. AI는 파일럿 단계를 넘어 엔터프라이즈 데이터 전반에 걸쳐 안전하게 추론하고 더 나은 의사 결정을 지원하며 엄격한 규제가 적용되는 프로세스 전반으로 확장할 수 있는 조직 차원의 워크플로우로 발전하고 있습니다.

다음은 헬스케어 및 라이프사이언스 업계 임원과 사업 부문 리더를 위한 세 가지 핵심 인사이트입니다.

1. 산업의 미래는 에이전틱 AI

에이전틱 AI는 빠르게 헬스케어 및 라이프사이언스 업계의 미래 비전 그 이상이 되어가고 있습니다. 행정 업무의 복잡성, 파편화된 워크플로우, 증가하는 비용, 그리고 보다 개인화되고 시의적절하며 효율적인 의료 서비스 제공과 같은 업계의 고질적인 과제를 해결할 수 있는 실질적인 방안으로 부상하고 있습니다.

“누구도 서류 업무를 하기 위해 의료인이 되지는 않습니다. 에이전틱 AI는 의료진이 자신의 의료 전문성에 기반한 핵심 업무를 수행하는 데 더욱 집중할 수 있도록 지원하는 최초의 기술 혁신 물결 중 하나입니다.”라고 Snowflake의 헬스케어 및 라이프사이언스 글로벌 총괄인 Jesse Cugliotta는 말합니다.

Snowflake가 올해 초 발표한 “The Future of AI + Interoperability in Healthcare Report”는 이러한 추세를 조명했습니다. 조사 결과, 설문에 참여한 헬스케어 조직 및 공중보건 기관의 64.5%가 이미 에이전틱 AI를 도입했거나 실험 중이며, 또는 향후 6~12개월 내 도입을 계획하고 있는 것으로 나타났습니다. 주요 사용 사례로는 가입자와 의료 서비스 제공자 경험 개선, 비용 절감, 운영 최적화, 국민 건강 증진 등이 꼽혔습니다.

이러한 변화는 Snowflake Summit에서도 이미 확인되었습니다. 고객들은 에이전틱 워크플로우가 개념을 넘어 운영상의 영향으로 이어질 수 있음을 보여주었습니다.

