헬스케어 및 라이프사이언스 조직을 위한 Snowflake Summit 핵심 인사이트 3가지
핵심 요약
CoWork(구 Snowflake Intelligence)의 새로운 기능은 조직의 모든 데이터 유형과 프로세스 범위 전반에서 개인화된 선제적 인텔리전스와 에이전틱 워크플로우를 제공합니다.
바이오제약 분야의 새로운 에이전틱 AI 블루프린트: Sanofi는 연구개발, 제조, 상업 부문 전반에서 더 빠른 의사 결정을 지원하는 통합 AI 기반을 구축하고 있습니다. 여기에는 영업 담당자에게 몇 초 만에 AI가 생성한 심층 사전 미팅 인사이트와 계획을 제공하는 에이전트도 포함됩니다.
엔터프라이즈 에이전틱 워크플로우는 5가지 핵심 요소 즉, 거버넌스가 적용된 엔터프라이즈 데이터와 컨텍스트, AI 모델, 애플리케이션, 그리고 에이전틱 제어 영역으로 구성됩니다.
헬스케어 및 라이프사이언스 업계 리더들의 AI 논의는 파일럿 단계를 넘어 실제로 확장 가능한 활용 방안으로 옮겨가고 있습니다.
선도적인 조직들은 오랫동안 혁신에 필요한 핵심 요소를 갖추고 있었습니다. 방대한 데이터, 과학 및 임상에 대한 심층적인 전문성, 그리고 성과와 효율성을 개선하고 혁신을 가속화하려는 명확한 목표입니다. 하지만 올해 Snowflake Summit은 한 가지를 분명히 보여주었습니다. AI의 다음 시대는 개별 사용 사례가 아니라 엔터프라이즈 전반에 걸친 신중하고 거버넌스가 적용된 실행에 의해 정의될 것이라는 점입니다.
Snowflake는 Snowflake Summit 전반에서 엔터프라이즈 AI, 애플리케이션, 에이전트, 거버넌스 기반 협업의 토대가 되는 AI 데이터 클라우드와 AI 기능의 발전을 강조했습니다.
헬스케어 제공자, 보험사, 제약회사, 의료기기 기업 및 연구기관에 전달된 메시지는 분명했습니다. AI는 파일럿 단계를 넘어 엔터프라이즈 데이터 전반에 걸쳐 안전하게 추론하고 더 나은 의사 결정을 지원하며 엄격한 규제가 적용되는 프로세스 전반으로 확장할 수 있는 조직 차원의 워크플로우로 발전하고 있습니다.
다음은 헬스케어 및 라이프사이언스 업계 임원과 사업 부문 리더를 위한 세 가지 핵심 인사이트입니다.
1. 산업의 미래는 에이전틱 AI
에이전틱 AI는 빠르게 헬스케어 및 라이프사이언스 업계의 미래 비전 그 이상이 되어가고 있습니다. 행정 업무의 복잡성, 파편화된 워크플로우, 증가하는 비용, 그리고 보다 개인화되고 시의적절하며 효율적인 의료 서비스 제공과 같은 업계의 고질적인 과제를 해결할 수 있는 실질적인 방안으로 부상하고 있습니다.
“누구도 서류 업무를 하기 위해 의료인이 되지는 않습니다. 에이전틱 AI는 의료진이 자신의 의료 전문성에 기반한 핵심 업무를 수행하는 데 더욱 집중할 수 있도록 지원하는 최초의 기술 혁신 물결 중 하나입니다.”라고 Snowflake의 헬스케어 및 라이프사이언스 글로벌 총괄인 Jesse Cugliotta는 말합니다.
Snowflake가 올해 초 발표한 “The Future of AI + Interoperability in Healthcare Report”는 이러한 추세를 조명했습니다. 조사 결과, 설문에 참여한 헬스케어 조직 및 공중보건 기관의 64.5%가 이미 에이전틱 AI를 도입했거나 실험 중이며, 또는 향후 6~12개월 내 도입을 계획하고 있는 것으로 나타났습니다. 주요 사용 사례로는 가입자와 의료 서비스 제공자 경험 개선, 비용 절감, 운영 최적화, 국민 건강 증진 등이 꼽혔습니다.
이러한 변화는 Snowflake Summit에서도 이미 확인되었습니다. 고객들은 에이전틱 워크플로우가 개념을 넘어 운영상의 영향으로 이어질 수 있음을 보여주었습니다.
“누구도 서류 업무를 하기 위해 의료인이 되지는 않습니다. 에이전틱 AI는 의료진이 자신의 의료 전문성에 기반한 핵심 업무를 수행하는 데 더욱 집중할 수 있도록 지원하는 최초의 기술 혁신 물결 중 하나입니다.”라고 Snowflake의 헬스케어 및 라이프사이언스 글로벌 총괄인 Jesse Cugliotta는 말합니다.
Improzo의 공동 창립자 겸 CEO인 Inderpreet Kambo도 행사에서 다음과 같이 말했습니다. “에이전틱 AI가 개념 단계에서 실제 배포 단계로 이동함에 따라 라이프사이언스 기업들은 진정한 돌파구가 새로운 솔루션에 있는 것이 아니라 이미 Snowflake AI 데이터 클라우드에 보유하고 있는 데이터와 시스템을 활성화하는 데 있다는 사실을 깨닫고 있습니다. Snowflake Summit에서는 제약 및 바이오테크 업계 리더들이 통합 데이터 인프라, Snowflake Cortex AI, 그리고 에이전틱 프레임워크가 어떻게 인사이트와 실행 간의 격차를 좁히기 위해 융합되고 있는지 살펴보고 있습니다.”
Sanofi의 에이전틱 엔터프라이즈 전환
이러한 에이전틱 전환이 실제로 어떤 모습인지 보여주는 고객 사례 중 하나가 세계적인 바이오제약 기업 Sanofi입니다. 많은 글로벌 기업과 마찬가지로 Sanofi도 초기 데이터 투자로 수천 개의 대시보드를 구축했지만, 기반 데이터의 상당수는 충분히 활용되지 못했습니다. 전환점은 Sanofi가 Snowflake에서 데이터를 통합하고 기존 SaaS를 대체하는 AI 네이티브 플랫폼인 Elementum과 협력해 엔터프라이즈 데이터에 직접 연결된 결정론적 워크플로우와 에이전틱 워크플로우를 구축하기 시작하면서 찾아왔습니다.
Sanofi의 목표는 기존 시스템에 AI를 추가하는 데 그치지 않습니다. 연구개발, 제조, 커머셜 운영, 조달, IT 지원, HR, 영업에 이르기까지 기업 운영 방식을 근본적으로 재구상하는 것입니다. Elementum으로 구축한 AI 워크플로우는 Snowflake에서 직접 실행되며 기존 엔터프라이즈 소프트웨어와 관련된 마찰, 비용, 벤더 종속성을 줄여줍니다. 동일한 통합 데이터 기반은 이미 Sanofi의 연구 조직도 지원하고 있습니다. 연구팀은 Snowflake를 활용해 실제 임상 데이터를 대규모로 처리하고 신약 개발 의사결정에 필요한 분석을 가속화하고 있습니다. 또한 Sanofi는 Snowflake Cortex AI로 구축한 AI 에이전트인 “Concierge for Field”를 출시해 전 세계 영업 담당자가 의사 및 의료 서비스 제공자 방문을 준비할 수 있도록 지원하고 있습니다.
자세히 알아보기: 이 고객 동영상에서 Snowflake와 함께 바이오제약의 미래를 재정의하고 있는 Sanofi의 여정을 확인해 보세요.
2. 수동형 AI에서 선제형 인텔리전스로, CoWork의 새로운 4가지 기능
업계 전반의 조직은 세계에서 가장 복잡하고 규제가 엄격한 데이터 환경을 운영하고 있습니다. Summit에서 공개된 Snowflake CoWork(구 Snowflake Intelligence)는 이러한 복잡성을 처리하도록 설계된 Snowflake의 AI 업무 동반자입니다. CoWork는 분산된 엔터프라이즈 데이터를 거버넌스가 적용된 실행 가능한 인텔리전스로 전환해 모든 지식 근로자가 활용할 수 있도록 지원합니다.
CoWork는 모든 임상 및 비즈니스 사용자를 위한 개인 작업 에이전트입니다. CoWork는 심층적인 추론을 수행하고 반복적인 작업을 자동화하며 아이디어에서 의사 결정, 실행으로 이어지는 과정을 가속화할 수 있습니다. 심층적인 이해, 자동화 및 엔터프라이즈 컨텍스트를 결합해 조직이 AI를 측정 가능한 비즈니스 성과로 전환할 수 있도록 지원합니다.
CoWork의 핵심 기능은 대부분 퍼블릭 프리뷰로 제공 중이거나, 곧 퍼블릭 프리뷰 또는 GA로 제공될 예정이며 다음을 포함합니다.
조직에 대한 심층적인 이해를 바탕으로 복잡한 데이터에서 정확한 답변 제공: CoWork는 EHR, 보험 청구 데이터, 실제 근거 데이터, 임상 시험 데이터 등 사일로화된 데이터 전반의 관계를 자동으로 학습합니다. 이를 통해 AI 응답의 기반이 되는 신뢰할 수 있는 컨텍스트 계층을 구축하며 내부 벤치마크에서 83%의 정확도를 기록했습니다. 또한 정형 데이터와 비정형 데이터를 아우르는 복잡한 질문을 분석하고 몇 분 만에 출처가 포함된 보고서를 제공합니다.
사후 대응을 넘어 선제적 인텔리전스로: Snowflake 에이전트는 백그라운드에서 지속적으로 실행되며 상태를 모니터링하고 이상 징후를 감지하며 규제가 적용되는 다단계 업무를 조율합니다. 이를 통해 문제가 위기로 확대되기 전에 팀이 상황을 파악하고 대응할 수 있습니다.
기존 도구 전반에서 개인화된 워크플로우와 거버넌스 기반 실행: CoWork는 각 사용자의 역할에 맞게 적응하고 반복 가능한 워크플로우를 캡처해 조직 전반에서 재사용할 수 있도록 하며, 팀이 이미 사용하고 있는 EHR, Epic, Zoom 등의 도구 내에서 직접 작업을 수행합니다. 이 모든 과정은 정의된 규정 준수 범위 내에서 이루어집니다.
내장형 엔터프라이즈 거버넌스와 보안: 이 에이전트는 Snowflake Horizon을 기반으로 합니다. Snowflake Horizon은 추가 구성 없이도 모든 AI 인터페이스를 기본적으로 보호하는 통합 거버넌스 프레임워크입니다. 런타임 프롬프트 인젝션 탐지, 시스템 프롬프트 재정의에 대한 제로데이 보안, 그리고 역할 기반 액세스 제어(RBAC)가 적용된 감사 추적 기능을 제공해 HIPAA 및 GxP 요구사항을 충족합니다.
자세히 알아보기: CoWork 기능 블로그에서 자세한 내용을 확인하세요.
3. 성공적인 엔터프라이즈 에이전틱 워크플로우를 위한 5가지 구성 요소
헬스케어 및 라이프사이언스 조직이 신뢰할 수 있는 AI 에이전트를 배포하려면 완성도 높은 아키텍처가 필요합니다. 다음은 혁신적인 AI와 실패한 파일럿 프로젝트를 구분하는 네 가지 구성 요소입니다.
1. 엔터프라이즈 데이터와 컨텍스트
AI의 결과물은 기반 데이터의 품질을 넘을 수 없기 때문에 통합되고 신뢰할 수 있는 데이터가 핵심 토대입니다. 헬스케어 및 라이프사이언스 업계에서 이는 다음과 같은 임상, 커머셜 및 운영 의사 결정을 지원하는 데이터를 통합하는 것을 의미합니다.
EHR 및 청구 데이터
수익 주기 지표
치료제 개발 파이프라인
공급망 데이터
데이터만으로는 충분하지 않습니다. AI에는 KPI, 임상 용어, 팀별 로직과 같은 비즈니스 컨텍스트가 필요합니다. 사전 승인 워크플로우와 처방집 예외 처리의 차이를 이해하는 에이전트여야 팀이 실제로 채택하게 되며, 조직 전반에 실질적인 가치를 창출할 수 있습니다.
“성공적인 AI의 기반에는 인간 중심적 사고방식이 있습니다. AI는 실제 사용자를 위해 설계되어 실제 비즈니스 과제를 해결해야 하며, 이를 위해서는 사용자가 현재 일하는 방식과 환경에 맞춰 제공되어야 합니다.”라고 Cugliotta는 말합니다.
2. AI 모델
그 중심에는 엔터프라이즈 데이터 전반에 걸쳐 추론을 수행하는 모델이 있습니다. Claude Opus, Gemini, ChatGPT와 같은 선도적 모델은 추론 능력과 도메인 지식 측면에서 강점을 제공합니다. 조직에 중요한 것은 다음과 같은 유연성입니다.
각 작업에 적합한 모델 사용
환경 변화에 따라 모델 전환
기반 워크플로우, 거버넌스 제어 및 데이터 연결 유지
3. 애플리케이션
효과적인 에이전틱 AI는 팀이 실제로 업무를 수행하는 곳, 즉 Gmail, Outlook, SAP, Salesforce, Zoom과 같은 도구 안에서 작동합니다. 이를 통해 컨텍스트 전환 없이 인사이트를 실행으로 전환할 수 있습니다. 하나의 거버넌스 기반 워크플로우 안에서 에이전트는 다음을 수행할 수 있습니다.
환자 대상 아웃리치 목록을 Salesforce로 전송
후속 작업을 Jira에 기록
진료 요약 초안을 Outlook에서 작성
4. 엔터프라이즈급 거버넌스
거버넌스는 규정 준수 부담이 아니라 경쟁력을 높이는 투자여야 합니다. 거버넌스가 플랫폼에 내장되면 AI 개발 주기는 더 짧아집니다.
민감 데이터가 자동으로 분류되고 계보가 캡처됩니다.
액세스 정책이 플랫폼 수준에서 적용됩니다.
규제 기관은 모델 학습과 데이터 액세스에 대해 명확하고 감사 가능한 답변을 받을 수 있습니다.
5. 에이전틱 제어 영역
에이전트가 늘어나면서 사전 승인, 이상반응, 공급망 관리와 같은 업무를 처리하게 되면 파편화 위험도 함께 커집니다. 에이전틱 제어 영역은 이러한 문제를 방지하는 중앙 콘트롤 센터 역할을 합니다. 데이터, 모델, 애플리케이션을 조율해 모든 에이전트가 공통된 목표를 향해 작동하도록 보장합니다. 복잡하고 상호 의존적인 워크플로우에서는 운영 리스크를 줄이기 위해 이러한 계층이 반드시 필요합니다.
Snowflake, 에이전틱 워크플로우를 대규모로 실현
Snowflake는 에이전틱 엔터프라이즈를 위해 설계된 단일 플랫폼입니다. 모든 데이터, 선도적인 AI 모델, 엔터프라이즈급 거버넌스, 애플리케이션 통합, 에이전틱 제어 영역이 하나로 결집되어 조직 전반의 모든 에이전트가 동일하게 신뢰할 수 있는 기반에서 작동하도록 지원합니다.
업계의 미래는 분명 에이전틱 AI에 있으며, Snowflake Summit 2026에서 공개된 혁신 기술은 이러한 비전을 현실로 구현할 수 있는 기반을 제공합니다. 조직은 신뢰할 수 있고 거버넌스가 적용된 데이터를 에이전틱 워크플로우와 결합함으로써 단편적인 파일럿 프로젝트를 넘어 임상 운영, 커머셜 성과, 규제 준수 측면에서 의미 있는 성과를 달성할 수 있습니다.
더 자세한 내용을 확인하려면 Snowflake Summit 세션인 “The Future of Healthcare and Life Sciences: Modern Strategies for Interoperability and Agentic AI”를 시청해 보세요.