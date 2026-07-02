Snowflake, 프랑스 HDS 인증 획득으로 헬스케어 조직의 데이터 및 AI 혁신 가속화 지원

프랑스의 헬스케어 조직에서는 데이터 혁신과 규정 준수가 오랫동안 상충하는 과제였습니다. 보건의료 데이터 호스팅에 적용되는 엄격한 요건으로 인해 임상, 연구 및 운영 데이터를 최신 클라우드 인프라에 통합하는 데 어려움이 있었습니다. 이제 그 상황이 달라집니다.

Snowflake는 Snowflake AI 데이터 클라우드에서 실행되는 보건의료 데이터 워크로드를 대상으로 하는 HDS(Hébergeur de Données de Santé) 인증 버전 2를 획득했습니다.



이번 성과는 규제가 엄격한 산업에 대한 Snowflake의 지속적인 투자에서 중요한 이정표이며, 프랑스의 헬스케어 및 라이프사이언스 조직이 보건의료 데이터 호스팅 역량이 필요한 적격 워크로드에 Snowflake AI 데이터 클라우드를 활용할 수 있도록 지원합니다.

“프랑스 전역의 헬스케어 및 라이프사이언스 조직은 혁신을 가속화하고 환자 치료 성과를 개선하며 운영 우수성을 달성하기 위해 점점 더 데이터와 AI를 활용하고 있습니다. 프랑스의 선도적인 헬스케어 및 라이프사이언스 조직 중 상당수가 이미 데이터 전략의 일환으로 Snowflake를 사용하고 있습니다. HDS 인증 획득은 규제가 엄격한 환경에서 조직이 안전하게 협업하고 혁신하며 데이터의 전체 가치를 실현하는 데 필요한 신뢰할 수 있는 기반으로 이 생태계를 지원하겠다는 Snowflake의 장기적인 의지를 더욱 공고히 합니다.”

—Arnaud Chiffert, Country Manager, France, Snowflake

프랑스의 헬스케어 및 라이프사이언스 생태계 지원

프랑스는 헬스케어 제공업체, 제약 회사, 건강보험사, 연구 기관, 빠르게 성장하는 디지털 헬스 생태계를 아우르는 유럽의 대표적인 헬스케어 및 라이프사이언스 부문 중 하나를 보유하고 있습니다.

이러한 조직 전반에서 데이터는 임상 연구 발전, 진료 제공 개선, 인구 보건 이니셔티브 강화, 사기 방지, 안전한 협업 지원, 차세대 AI 기반 애플리케이션 지원에 필수적인 요소가 되었습니다.

하지만 여전히 많은 조직이 민감한 보건의료 정보와 관련된 거버넌스, 보안 및 규정 준수 요건을 유지하면서 파편화된 시스템 전반의 데이터를 통합하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

HDS 인증은 프랑스의 보건의료 데이터 호스팅을 위해 특별히 설계된 프레임워크를 제공하여 이러한 과제의 중요한 부분을 해결하도록 지원합니다.

Snowflake HDS 인증의 범위

Snowflake HDS 인증은 Snowflake AI 데이터 클라우드와 지원 프로세스의 정보 보안을 뒷받침하는 관리 시스템에 적용됩니다.

인증 범위는 다음과 같습니다.

보건의료 데이터 처리에 사용되는 하드웨어 인프라를 호스팅하는 물리적 사이트

보건의료 데이터 처리에 사용되는 하드웨어 인프라

정보 시스템 애플리케이션을 호스팅하는 플랫폼

보건의료 데이터 처리에 사용되는 가상 인프라

이 인증은 유럽경제지역(EEA)의 Snowflake 리전에 배포된 적격 헬스케어 워크로드를 지원합니다.

프랑스를 넘어선 확장

HDS는 프랑스에 특화된 표준이지만, HDS가 해결하는 규정 준수 과제는 유럽 전반에서 일어나는 더 큰 변화의 일부입니다.

유럽보건데이터공간(EHDS) 이니셔티브가 진전됨에 따라 헬스케어 조직은 헬스케어 생태계 전반에서 안전한 협업, 상호운용성 및 거버넌스를 지원하는 신뢰할 수 있는 데이터 파운데이션을 모색하고 있습니다. Snowflake HDS 인증은 규제가 엄격한 환경에서도 조직이 안심하고 구축할 수 있도록 지원하는 또 하나의 진전이며, 헬스케어 조직이 더욱 연결된 데이터 기반의 미래를 준비하도록 돕습니다.

유럽 전역에서 활동하는 헬스케어 제공업체, 라이프사이언스 조직, 건강보험사 및 디지털 헬스 혁신 기업에게 조직의 거버넌스 제어를 유지하면서 데이터를 기반으로 안전하게 협업할 수 있는 역량은 연구 가속화, 환자 치료 성과 개선, 혁신 추진에 매우 중요해질 것입니다.

이미 진행 중인 혁신

업계 전반의 조직은 이미 Snowflake를 활용하여 데이터 협업 방식을 혁신하고, 연구를 가속화하며, AI를 의사 결정 지점에 더 가깝게 배치하고 있습니다.



프랑스의 Sanofi는 R&D부터 제조, 상업 운영에 이르기까지 운영 방식을 혁신하기 위해 Snowflake를 사용하고 있습니다. 이 기업의 연구 팀은 Snowflake를 사용하여 실제 임상 데이터를 대규모로 처리하고, 신약 개발 의사 결정에 필요한 분석을 가속화하고 있습니다. HDS 인증은 프랑스 헬스케어 생태계 전반에서 이러한 워크로드를 지원하는 Snowflake의 역량을 한층 강화합니다.

전 세계적으로 Roche, Pfizer, 영국의 NHS, Siemens Healthineers 및 Bupa와 같은 조직은 Snowflake를 사용하여 점점 더 복잡해지는 헬스케어 생태계 전반에서 과학 연구, 헬스케어 혁신, 안전한 데이터 협업, 데이터 기반 의사 결정을 지원하고 있으며, 진료 제공, 인사이트 접근성, 헬스케어 혁신 개선을 목표로 하는 이니셔티브도 뒷받침하고 있습니다.

이러한 사례는 고급 분석, 안전한 협업, 대규모 AI 혁신을 지원할 수 있는 신뢰할 수 있고 거버넌스가 적용된 데이터 파운데이션으로 향하는 업계 전반의 더 큰 변화를 보여줍니다.

데이터 협업과 AI를 위한 새로운 기회

헬스케어 혁신은 조직 간에 데이터를 안전하게 연결하고 협업할 수 있는 역량에 달려 있습니다.

헬스케어 제공업체는 더욱 연결된 환자 경험을 창출하고 운영 성과를 개선하고자 합니다. 라이프사이언스 조직은 임상 연구 및 실제 임상 근거 이니셔티브를 가속화하고 있습니다. 건강보험사는 청구 처리, 사기 감지 및 가입자 서비스를 개선하기 위해 고급 분석에 투자하고 있습니다. 디지털 헬스 혁신 기업들은 데이터와 AI를 기반으로 새로운 애플리케이션을 구축하고 있습니다.

Snowflake는 조직이 거버넌스가 적용된 데이터를 기반으로 안전하게 협업하도록 지원하여, 제어권과 거버넌스를 유지하면서도 팀에 필요한 인사이트를 제공합니다.

이러한 역량은 업계 전반에서 다음과 같은 다양한 사용 사례를 지원합니다.

임상 및 연구 데이터 협업

실제 임상 근거 및 결과 연구

인구 보건 분석

헬스케어 AI 및 머신러닝 이니셔티브

건강보험 분석 및 사기 감지

헬스케어 생태계 전반의 안전한 데이터 공유

파트너와 함께 구축하는 헬스케어의 미래

프랑스 헬스케어 조직의 디지털 혁신을 돕는 파트너에게 HDS 인증은 보다 원대한 데이터 및 AI 프로젝트를 가로막는 주요 장벽을 해결하는 데 도움이 됩니다.

“헬스케어 및 라이프사이언스 조직이 AI 분야를 포함한 연구 개발 지원, 진료 여정의 개인화 강화, 새로운 인구 보건 모델 수용을 위해 데이터 파운데이션을 혁신함에 따라, 데이터 중심 현대화를 추진하는 데 데이터가 점점 더 중요해지고 있습니다.

이러한 혁신은 프랑스가 디지털 헬스 분야에서 추구하는 윤리 원칙을 뒷받침하는 엄격한 규정을 준수해야 합니다. Snowflake의 HDS 인증 획득은 프랑스 헬스케어 생태계에 중요한 이정표입니다. 이는 조직이 강력한 데이터 보호 관행을 뒷받침하면서 고급 분석 및 AI 이니셔티브를 가속화할 수 있도록 검증된 실질적 솔루션을 제공합니다.

프랑스 헬스케어 생태계 혁신에서 인정받는 파트너로서, 당사는 이러한 역량을 활용하기 위해 Snowflake와 협력할 수 있기를 기대합니다. 저희는 함께 헬스케어 제공업체, 라이프사이언스 기업, 공공 기관, 메드테크 조직 및 혁신 기업이 모두에게 혜택이 돌아가도록 보건의료 데이터의 전체 가치를 실현할 수 있게 지원하고자 합니다.”

—Loïc Chabanier, Partner, EY

Snowflake World Tour 참여하기

헬스케어 및 라이프사이언스 리더들은 데이터, AI 및 안전한 협업이 어떻게 환자의 치료 결과를 개선하고 연구를 가속화하며 운영을 혁신할 수 있는지 새롭게 구상하고 있습니다.

올해 9월과 10월 Snowflake World Tour Berlin, London, Paris에서 참석자들은 헬스케어 및 라이프사이언스 전용 콘텐츠를 살펴보고, 업계 전문가의 인사이트를 들으며, 헬스케어 생태계 전반의 조직이 데이터와 AI를 활용하여 의미 있는 혁신을 추진하는 방법을 알아볼 수 있습니다.

Snowflake는 프랑스와 유럽 전역의 헬스케어 제공업체, 라이프사이언스 조직, 건강보험사, 디지털 헬스 혁신 기업 및 파트너들이 Snowflake AI 데이터 클라우드를 통해 헬스케어의 미래를 지속적으로 구축해 나가는 과정에 함께하기를 기대합니다.

Snowflake의 HDS 인증을 확인하거나 사본을 받으려면 Compliance Center를 방문하세요.