금융 서비스 산업의 데이터 및 AI 혁신: 2026년 Snowflake 금융 서비스 AI 이노베이터 어워드 수상 기업 발표

금융 서비스는 전 세계에서 가장 방대하고 빠르게 증가하는 데이터 규모를 보유한 산업 중 하나입니다. 동시에 AI를 가장 빠르게 도입하고 실제로 구현하고 있는 분야이기도 합니다. 이제 많은 기업에게 AI 도입은 선택 사항이 아닌 필수 요건이 되었습니다. 까다로운 규제 환경, 점점 높아지는 고객 기대치, 치열한 경쟁이 공존하는 상황에서, 혁신을 멈추는 것은 곧 비즈니스의 생존을 위태롭게 하는 선택이기 때문입니다. 이러한 흐름 속에서 선도 기업들의 목표 역시 변화했습니다. 단순히 데이터 및 AI 전략을 보유하는 데서 나아가, 실질적인 경쟁 우위를 창출할 수 있는 포괄적인 전략을 실행하는 것으로 그 초점이 이동하고 있습니다.

업계를 선도하는 기업들은 모든 유형의 데이터를 고가치 자산으로 다루는 명확한 전략을 갖고 있으며, 그 핵심은 데이터를 AI에 맞추는 것이 아니라 AI를 데이터에 적용하는 데 있다는 점을 분명히 인식하고 있습니다.

이러한 선도 기업들은 혁신에 대해 말로만 이야기하지 않습니다. 비전을 측정 가능한 비즈니스 성과로 전환하며, 다음과 같은 방식으로 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.

데이터 및 AI 전략을 의도적으로 고도화: 부서별로 분절된 프로젝트를 넘어, 데이터 전체를 조직 차원의 핵심 전략 자산으로 정립합니다.

핵심 비즈니스 사용 사례를 명확히 정의하고 실행: 고급 데이터 역량을 매출 증대, 리스크 완화, 운영 효율성 개선과 같은 실질적인 성과로 직접 전환합니다.

명확한 ROI를 입증하고 조직 전반의 실질적 변화를 견인: 비즈니스 운영 방식 자체를 근본적으로 변화시키며, 기술 투자에 대해 정량적으로 측정 가능한 성과를 창출합니다.

Snowflake는 올해 금융 서비스 산업에서 획기적인 성과를 이룬 두 기업을 2026년 Snowflake 금융 서비스 AI 이노베이터 어워드 수상 기업으로 선정했습니다. 그 주인공은 DTCC와 J.P. Morgan Chase입니다.

DTCC: AI를 활용한 데이터 거버넌스 자동화

글로벌 금융 서비스 산업의 대표적인 사후 거래(post-trade) 시장 인프라인 DTCC(Depository Trust & Clearing Corporation)는, 생성형 AI를 데이터 프로세스에 내재화함으로써 셀프서비스 분석, 지능형 데이터 거버넌스, 그리고 AI/ML 가속화를 실현할 수 있는 기회를 포착했습니다. 이러한 접근 방식은 효율성과 일관성을 크게 향상시키는 동시에, 데이터 스튜어드가 데이터 품질 및 비즈니스 가치 창출에 집중할 수 있도록 지원합니다. Snowflake Cortex LLM을 통해 수작업 프로세스를 자동화함으로써, DTCC는 선제적이고 지능적인 자동화를 한 단계 끌어올렸고, 데이터 스튜어드는 고부가가치 업무에 더욱 집중할 수 있게 되었습니다. 그 결과, 데이터는 전략적 자산으로서의 위상을 더욱 공고히 하며 조직 전반의 혁신을 가속화하고 있습니다.

DTCC의 엔터프라이즈 데이터 및 기업 기술 부문 매니징 디렉터인 Diane Schmidt는 다음과 같이 말합니다. “이번 수상은 현재의 비즈니스 요구를 충족하는 동시에 미래 혁신을 가능하게 하는 견고한 데이터 플랫폼을 구축하기 위해 DTCC가 기울여 온 노력을 인정받은 결과라고 생각합니다. Snowflake와의 파트너십을 통해 고급 분석을 위한 데이터 활용 역량을 강화하고, 새로운 AI 기회를 창출함으로써 팀이 더욱 나은 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있게 되었습니다.”

J.P. Morgan Chase: 결제 분야의 AI 기반 혁신

시가총액 기준 세계 최대 은행인 J.P. Morgan Chase는 데이터 중심 혁신의 기준을 지속적으로 제시하고 있습니다. 이들의 데이터 전략은 측정 가능한 비즈니스 성과 창출과 지속 가능한 성장을 명확히 목표로 하며, 대규모 환경에서의 혁신에 대한 강한 의지를 보여주고 있습니다.

특히 J.P. Morgan Payments의 머천트 서비스 조직은 Cortex AI를 활용해 업계를 선도하고 있으며, 이미 데이터 및 AI 전략의 다음 단계까지 내다보고 있습니다.

J.P. Morgan Payments의 데이터 및 분석 총괄인 Tony Wimmer는 다음과 같이 설명합니다. “우리는 견고한 데이터 역량을 기반으로 현대적이고 혁신적인 고객 리포팅과 AI 기반 인사이트를 제공함으로써 결제 산업을 선도하고 있습니다. 자율형 에이전트가 데이터 생태계에서 더 큰 가치를 창출하는 시대로 접어들면서, 우리는 가능성의 경계를 계속해서 확장해 나갈 것입니다. Snowflake와의 파트너십은 이러한 진전을 이끄는 데 결정적인 역할을 했습니다.”

데이터 활용을 극대화하려는 이와 같은 전략적 접근은 조직 전반에 걸쳐 공유되고 있습니다.

J.P. Morgan Payments 머천트 서비스 기술 부문 글로벌 총괄인 Sathish Sivaramakrishnan은 다음과 같이 말합니다. “AI와 견고한 데이터 관리 역량을 기반으로 한 데이터 플랫폼은 방대하고 복잡한 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환해, 조직이 더 빠르고 현명한 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 이러한 접근 방식은 조직 전반의 혁신을 가속화할 뿐 아니라, 측정 가능한 비즈니스 성과와 지속 가능한 성장을 동시에 실현합니다. J.P. Morgan Payments는 Snowflake와의 파트너십을 통해 이러한 변화를 선도하며, 업계의 데이터 중심 혁신에 새로운 기준을 제시하고 있습니다.”

두 수상 기업 모두에게 진심 어린 축하를 전합니다. DTCC와 J.P. Morgan Payments가 앞으로도 보여줄 지속적인 혁신을 기대합니다.