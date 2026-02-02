I servizi finanziari gestiscono un volume di dati enorme e in rapida crescita, tra i più grandi al mondo. Sono anche uno dei settori che hanno adottato e implementato l’AI più rapidamente. Per molte aziende, adottare l’AI non è più opzionale, ma una necessità. In un contesto caratterizzato da normative sempre più stringenti, aspettative dei clienti in costante aumento e una concorrenza feroce, le aziende non possono permettersi di mettere a rischio il successo del proprio business rinunciando all’innovazione. Di conseguenza, l’obiettivo delle aziende leader si è spostato dalla semplice adozione di una strategia dati e AI all’implementazione di un approccio completo in grado di generare reali vantaggi competitivi.

Ciò che distingue davvero i leader del settore è una strategia chiara e determinata che considera i dati di ogni tipo, strutturati, non strutturati e multimodali, come un asset di altissimo valore, e la consapevolezza che la vera forza nasce quando si porta l’AI ai dati, e non il contrario.

Queste organizzazioni pionieristiche non si limitano a parlare di innovazione, ma trasformano la loro visione in risultati di business misurabili. Eccellono sul mercato perché:

Adattano in modo intenzionale la propria strategia dati e AI: Superano progetti isolati e dipartimentali per unificare i dati come asset strategico coerente in tutta l’organizzazione.

Identificano e realizzano casi d’uso di business chiave: Trasformano direttamente capacità avanzate sui dati in risultati concreti come aumento dei ricavi, mitigazione del rischio e maggiore efficienza operativa.

Generano ROI chiaro e guidano una reale trasformazione organizzativa: Stanno cambiando in modo sostanziale il modo in cui l’azienda opera e producendo ritorni significativi e misurabili sugli investimenti tecnologici.

Quest’anno siamo entusiasti di insignire il premio Snowflake AI Innovator in Financial Services 2026 a due leader eccezionali dei servizi finanziari per le loro innovazioni straordinarie: DTCC e J.P. Morgan Chase.

DTCC automatizza la data governance con l’AI

The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), la principale infrastruttura post-trade per il settore globale dei servizi finanziari, ha individuato l’opportunità di integrare la gen AI nei propri processi dati per abilitare analytics self-service, una data governance più intelligente e l’accelerazione dell’AI/ML. Questo approccio consente a DTCC di migliorare significativamente efficienza e coerenza, permettendo ai data steward di concentrarsi su qualità e impatto. Automatizzando i processi manuali tramite Snowflake Cortex LLM, DTCC ha potuto adottare un’automazione proattiva e intelligente, consentendo ai data steward di dedicarsi ad attività a maggior valore e accelerando ulteriormente le iniziative di trasformazione, elevando al contempo i dati a vero asset strategico.

“Questo premio riconosce il lavoro svolto da DTCC per costruire una piattaforma dati solida che soddisfa le esigenze del nostro business oggi e abilita l’innovazione futura”, dichiara Diane Schmidt, Managing Director, Enterprise Data & Corporate Technology di DTCC. “Abbiamo collaborato con Snowflake per sviluppare capacità che valorizzano i nostri dati per analytics avanzati e aprono nuove opportunità di AI, consentendo ai nostri team di prendere decisioni ancora migliori basate sui dati.”

J.P. Morgan Chase innova la gestione dei pagamenti basata su AI

In qualità di maggiore banca al mondo per capitalizzazione di mercato, J.P. Morgan Chase continua a stabilire il punto di riferimento per l’eccellenza data-driven nel settore. La sua strategia sui dati è fortemente focalizzata sulla creazione di un impatto di business misurabile e sul supporto a una crescita sostenibile, dimostrando un impegno profondo verso l’innovazione su larga scala.

All’interno dell’azienda, il business J.P. Morgan Payments Merchant Services è all’avanguardia nel settore grazie all’utilizzo di Cortex AI, con una visione già orientata alla prossima frontiera della strategia data e AI.

“Stiamo guidando il settore dei pagamenti offrendo reportistica clienti moderna e innovativa e insight basati su AI, il tutto costruito su solide capacità di gestione dei dati. Mentre entriamo in un’era in cui gli agenti autonomi ricaveranno un valore ancora maggiore dal nostro ecosistema dati, restiamo impegnati a spingere i confini del possibile. La nostra partnership con Snowflake è stata determinante per sostenere questo progresso”, dichiara Tony Wimmer, Head of Data & Analytics, J.P. Morgan Payments.

Questo impegno strategico nel massimizzare il valore dei dati è condiviso in tutta la divisione.

“Una piattaforma dati alimentata dall’AI e supportata da solide capacità di data management ha il potenziale di trasformare dataset vasti e complessi in insight azionabili, consentendo alle organizzazioni di prendere decisioni più rapide e più intelligenti. Questo approccio non solo accelera l’innovazione a ogni livello, ma genera anche un impatto di business misurabile e sostiene una crescita sostenibile. In J.P. Morgan Payments siamo orgogliosi di essere in prima linea in questa trasformazione, guidando l’innovazione in partnership con Snowflake e definendo nuovi standard di eccellenza data-driven nel settore”, afferma Sathish Sivaramakrishnan, Global Head of Technology for Merchant Services, J.P. Morgan Payments.

Congratulazioni ai nostri vincitori per questo meritato riconoscimento! Non vediamo l’ora di assistere alla continua innovazione di DTCC e J.P. Morgan Payments.