金融サービス業界では、世界最大規模の膨大な量のデータが急速に拡大しています。また、AIの導入と実装が最も迅速な分野の一つとなっています。多くの企業にとって、AIの導入は必須事項です。厳格な規制、絶え間なく高まる顧客の期待、そして激しい競争が常態化した現代において、企業がイノベーションを止めることは、自社の成功を危険にさらすことにほかなりません。その結果、大手企業の目標は、単なるAIとデータ戦略の採用から、真の競争優位性を実現するための包括的な戦略を実装する段階へと移行しています。

業界リーダーの真の違いは、構造化データ、非構造化データ、マルチモーダルデータなど、あらゆるタイプのデータを非常に価値ある資産として扱う明確で決定的な戦略にあります。そして、AIをデータのある場所で活用することで真の力を発揮できることを知っていることです。

こうした先駆的な組織は、イノベーションについて語るだけでなく、ビジョンを測定可能なビジネス成果に変換します。こうした組織は、次の点において市場で優位性を発揮しています。

データとAIの戦略への意図的な適応： 孤立した部門ごとのプロジェクトにとどまらず、組織全体にわたってデータを一貫した戦略的アセットとして活用します。

コアビジネスユースケースの特定と実現： 高度なデータ機能を、収益の増加、リスクの軽減、運用効率の向上などの具体的な成果に直接結びつけます。

明確なROIの実現と真の組織変革の推進：ビジネスの運営方法を根本的に変え、テクノロジーへの投資から定量化できる大きな利益を生み出しています。

本年、金融サービス業界における画期的な功績を称え、2社のリーダーをSnowflake 2026年度の金融サービス部門AIイノベーター賞の受賞者として発表できることを、心より嬉しく思います。受賞企業はDTCCとJ.P. Morgan Chaseです。

DTCC：AIによるデータガバナンスの自動化

Depository Trust & Clearing Corporation（DTCC）は、グローバルな金融サービス業界における主要な証券決済インフラストラクチャです。同社は、データプロセスに生成AIを組み込むことで、セルフサービスアナリティクス、よりスマートなデータガバナンス、AI/MLアクセラレーションを実現しました。このアプローチにより、DTCCは効率性と一貫性を大幅に改善しながら、自社のデータスチュワードが品質とインパクトに注力できるようにしました。DTCCは、Snowflake Cortex LLMを使用して手動プロセスを自動化することで、プロアクティブでインテリジェントな自動化を進め、データスチュワードがより価値の高い活動に注力できるようにし、データを戦略的資産として昇華させながら変革の取り組みをさらに加速させました。

「今回の受賞は、今日のビジネスニーズに対応し、将来のイノベーションを可能にする堅牢なデータプラットフォームの構築においてDTCCが果たした功績を称えるものです」と、DTCCのエンタープライズデータおよびコーポレートテクノロジー担当マネージングディレクター、Diane Schmidt氏は解説しています。「私たちはSnowflakeと提携し、私たちのデータを高度なアナリティクスに活用するための機能を構築し、新たなAIの機会を創出しました。その結果、チームはより高度なデータドリブンな意思決定を行えるようになりました」

J.P. Morgan Chase：AIを活用した決済のイノベーション

J.P. Morgan Chaseは、時価総額で世界最大の銀行として、業界におけるデータドリブンなエクセレンスのベンチマークを打ち立て続けています。同社のデータ戦略は、測定可能なビジネスインパクトの創出とサステナブルな成長のサポートに焦点を当てており、大規模なイノベーションへの深いコミットメントを示しています。

同社内において、J.P. Morgan Payments Merchant Servicesの事業は、Cortex AIの活用を通じて業界をリードしており、同社のビジョンはすでにデータとAIの次のフロンティア戦略を見据えています。

「私たちは、堅牢なデータ機能を基盤に構築されたモダンで革新的な顧客レポーティングとAIを活用したインサイトを提供することで、決済業界をリードしています。自律型エージェントがデータエコシステムからさらに大きな価値を引き出す時代へと移行するなかで、私たちは可能性の限界に挑戦する取り組みを進めています。この進展の推進には、Snowflakeとのパートナーシップが役立ちました」と、J.P. Morgan Paymentsのデータおよびアナリティクス部門責任者、Tony Wimmer氏はコメントしています。

データユーティリティを最大化するというこの戦略的コミットメントは、部門全体に共有され、浸透しています。

「AIと堅牢なデータ管理機能を基盤とするデータプラットフォームは、膨大で複雑なデータセットをアクション可能なインサイトに変換して、より迅速かつスマートな組織の意思決定を可能にする可能性を秘めています。このアプローチは、あらゆるレベルのイノベーションを加速するだけでなく、測定可能なビジネスインパクトを生み出し、サステナブルな成長をサポートします。J.P. Morgan Paymentsは、この変革の最前線に立ち、Snowflakeとのパートナーシップを通じてイノベーションを推進し、業界のデータドリブンな卓越性のための新たな基準を確立できることを誇りに思っています」と、J.P. Morgan Paymentsのマーチャントサービス部門テクノロジー担当グローバル責任者、Satish Sivaramakrishnan氏は解説しています。

受賞された2社の皆さま、誠におめでとうございます。DTCCとJ.P. Morgan Paymentsの両社のイノベーションを引き続き期待しています。